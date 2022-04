Verkehrsunfall mit Verletzten (siehe Foto)

Worms (ots) – Gegen 08:00 Uhr kam es Donnerstag 07.04.2022 zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrzeugen, einem Radfahrer und einem Fußgänger. Ein PKW-Fahrer befuhr die Alzeyer Straße in Richtung Innenstadt, als es beim Linksabbiegen in die Mozartstraße zur Kollision mit einem entgegenkommenden Sprinter kam.

Dieser wollte nach rechts ausweichen und kollidierte mit einer Ampelanlage, bis er schließlich auf dem Gehweg zum Stillstand gekommen ist. Zuvor streifte der Sprinter noch einen Fußgänger sowie einen Radfahrer. Nach derzeitigem Stand mussten ein Insasse des PKW und der Radfahrer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Unfallaufnahme dauert aktuell noch an. Die Alzeyer Straße musste im Einmündungsbereich kurzzeitig voll gesperrt werden.

Schockanrufe – Zwei Betrugsversuche am Telefon gescheitert

Worms (ots) – Zu gleich zwei Fällen von Schockanrufen mit dem Ziel Geldwerte zu erlangen kam es Mittwoch 06.04.2022 gegen 11:15 Uhr und 13:30 Uhr. Die beiden 76- und 87-jährigen Wormserinnen erkannten die Betrugsmasche rechtzeitig und legten auf.

Im ersten Fall gab sich der Anrufer gegenüber der 76-Jährigen als Polizeibeamter aus und fragte nach dem Kennzeichen des angeblichen Unfallfahrzeugs ihrer Tochter. Die 76-jährige Wormserin erkannte den Betrugsversuch direkt und beendete daraufhin das Gespräch.

Im zweiten Fall meldete sich angeblich die Tochter der 87-Jährigen und erklärte völlig aufgelöst, dass es zu einem Unfall gekommen sei und sie nun Geld benötige. Anschließend wurde das Gespräch an eine vermeintliche Anwältin weitergegeben und Geld gefordert. Die 87-Jährige wurde stutzig und fragte die Anruferin nach dem Geburtsdatum ihrer Tochter, woraufhin das Gespräch unmittelbar beendet wurde.

Trickbetrug am Telefon ist ein Phänomen von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion, einer zu erwartenden Dienstleistung oder einer persönlichen Beziehung zum Opfer, versuchen sich die Täter Geldwerte anzueignen.

Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Daher rät Ihnen die Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen.

Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein.

Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird.

Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Worms (ots) – Am 05.04.2022 fiel einer Streife der Wormser Polizei gegen 15:30 Uhr in der Andreasstraße ein E-Scooter auf, der ohne Versicherungsplakette unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde gegen den 27-jährigen Fahrer eine Anzeige wegen Fahrens ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fund einer Granate aus dem 2. Weltkrieg

Worms (ots) – Durch einen Winzer wurde am Dienstag 05.04.2022 im Rahmen von Begradigungsarbeiten eines Feldweges in Worms Abenheim eine Sprenggranate amerikanischer Streitkräfte aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Die noch intakte Artilleriegranate mit dem Kaliber 105 mm wurde durch den hinzugezogenen Kampfmittelräumdienst geborgen und abtransportiert.

Kreis Alzey-Worms

69-Jähriger verursacht zwei Unfälle

Flomborn (ots) – Am Mittwoch 06.04.2022, ereignete sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in Ober-Flörsheim. Ein 69-jähriger PKW-Fahrer befuhr in Ober-Flörsheim die Saurechstraße in Richtung Alzeyer Straße. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte ein ihm entgegenkommender PKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in Richtung Flomborn weiter.

Der Fahrer des beschädigten Fahrzeuges wendete und fuhr dem 69-jährigen Flüchtenden hinterher. In Flomborn konnte der Unfallverursacher angehalten werden, man einigte sich darauf an einer ruhigeren Stelle sich nochmals zu treffen. Der 69-Jährige fuhr jedoch, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, einfach los und somit frontal in einem ihn entgegenkommenden Transporter.

Bei diesem weiteren Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Alzey wurde festgestellt, dass der 69-jährige Unfallverursacher aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug verkehrssicher zu lenken.

Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Führerschein sichergestellt. Der Genuss von Alkohol oder Drogen konnte ausgeschlossen werden.