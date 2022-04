Kassel-Wolfsanger (ots) – Für einiges Aufsehen sorgte am Mittwochnachmittag 06.04.2022 eine 9-köpfige Gänsefamilie, die sich in Wolfsanger verirrt hatte. Die erste Mitteilung einer Anwohnerin aus dem Hörnebachweg war gegen 14 Uhr bei der Polizei eingegangen. Wie sie berichtete, marschierten die gefiederten Tiere quer über die Straße. Wenig später war das Gänsepaar mit seinen 7 Küken bereits im Bereich des Friedhofs unterwegs und irrte dort offensichtlich umher.

Da die auf der Straße laufende Familie drohte überfahren zu werden, eskortierten mehrere Anwohner die Tiere schließlich bis in einen Garten im Wolfsgraben. Wie die dort mit einer Transportbox eingetroffene Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ließ sich das Elternpaar problemlos einfangen und in der Box unterbringen.

Das Einfangen der Küken gestaltete sich allerdings etwas schwieriger:

Drei Jungtiere witterten Gefahr und flüchteten in flottem Tempo auf das Nachbargrundstück. Mit vereinten Kräften gelang es den Anwohnern und den Polizisten aber, die Küken einzufangen und die ganze Familie in der Transportbox wieder zusammenzuführen.

Im Streifenwagen und mit Polizeibegleitung ging es für die Nilgänse schließlich zurück in ihr gewohntes Umfeld. Am Fuldaufer wurde die Familie, die ihren mehrstündigen Marsch durch den Stadtteil wohlbehalten überstanden hatte, in die Freiheit entlassen.

