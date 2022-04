Bad Dürkheim: Berufsinformationsveranstaltung der Polizei am 20. April 2022

Bad Dürkheim (ots) – Mit Einsatz. Im Einsatz. Für Rheinland-Pfalz. Berufsinformationsveranstaltung eurer Polizei in Bad Dürkheim.

Ich bringe vollen Einsatz. Weil Gerechtigkeit für mich mehr ist als ein Wort ist. Ich will unsere Demokratie schützen. Weil alle Freiheitsrechte haben. … und noch viele Gründe mehr haben junge Menschen und werden Polizeikommissarin / Polizeikommissar.

Hast auch Du Interesse an unserem Beruf, dann komm vorbei.

Am Mittwoch, 20.04.2022, von 16 Uhr bis 18 Uhr geben wir dir auf unserer Dienststelle in der Weinstraße Süd 36 in Bad Dürkheim einen Einblick in unseren spannenden, abwechslungsreichen Job. Was sind unsere Aufgaben, wie sieht unser Tagesablauf aus, erfüllst du die Einstellungsvoraussetzungen? Auf diese und weitere Fragen geben wir dir Antworten.

Anmeldung erbeten! Bitte meldet euch zur Veranstaltungen an. Dies könnt ihr gerne per Email erledigen pibadduerkheim@polizei.rlp.de oder telefonisch 06322/963-204.