Neustadt: Wieder Kultur-Abonnements im Saalbau – Saison-Programm 2022/2023

Neustadt an der Weinstraße – Kurz vor dem Ende der aktuellen Programm-Saison 2021/2022 im Saalbau Neustadt an der Weinstraße, informiert die städtische Kulturabteilung bereits über erfreuliche Neuerungen für die kommende Saison 2022/2023: Nach über zwei Jahren pandemiebedingter Absagen und Verschiebungen werden die coronabedingt ausgesetzten Abonnements der ABO-Reihen Konzert, Schauspiel und Komödie für die kommende Saison wieder platziert. Abonnenten können ihre gebuchten ABO- Plätze also wieder regulär und ohne Einschränkungen bei den gebuchten Konzerten und Schauspielen nutzen.

Das neue Programmheft mit allen Informationen zum Programm-Angebot und den Änderungen für die kommende Saison, ist ab Ende Mai 2022 verfügbar.

Um die Aufführungen der Saison 2022/2023 mit vielen Vorteilen im Abonnement zu erleben, können ABOs ab sofort gebucht werden! Ganz einfach online unter www.neustadt.eu/ABO-INFORMATIONEN, telefonisch unter der Tel. 06321 855-1404 oder persönlich in der Kulturabteilung Neustadt.

Neben einer Preisersparnis von bis zu 40% (gegenüber Einzelkarten) und einem festen Sitzplatz, profitieren Abonnenten noch von zwei 10%-Gutscheinen zur Einlösung für beliebige ABO-Aufführungen und einem Vorkaufsrecht für das jährliche Benefizkonzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr und den Silvesterkonzerten (max. 4 Karten je Veranstaltung und ABO).

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt telefonisch unter der 06321 855- 1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.