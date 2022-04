Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Deidesheim: „Ich habe eine neue Nummer“

Deidesheim (ots) – Mit diesem Satz soll Empfängern von Textnachrichten weisgemacht werden, dass sich die Erreichbarkeit eines nahen Angehörigen geändert habe. Dann bittet der Absender um eine dringende Überweisungen durchgeführt werden sollen, weil man durch den Rufnummernwechsel noch keinen Zugriff auf das Online-Banking habe. So ließ sich am 5. April eine 73-Jährige aus Deidesheim dazu verleiten, für ihre vermeintliche Tochter Überweisungen von rund 2400,- Euro zu veranlassen. Wegen technischer Probleme ging das Geld nicht raus. Zum Glück! Eine Nachfrage bei der richtigen Tochter unter der alten Nummer, klärte den versuchten Betrug auf.

Niederkirchen: Auto zerkratzt

Niederkirchen (ots) – Die rechte Seite eines schwarzen VW Golf Sportsvan haben Unbekannte vom 5. auf den 6. April in der Saarstraße zerkratzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch, Ruppertsberg, Deidesheim: Falsche Mahnungen

Haßloch / Ruppertsberg / Deidesheim (ots) – „Vorgerichtliche Mahnungen“ angeblicher Rechtsanwälte aus München mit Forderungen von 289,50 Euro, flattern gerade in die Briefkästen von Haßloch und der Verbandsgemeinde Deidesheim. Sie hätten einen Dienstleistungsvertrag bei einem Glücksspielunternehmen abgeschlossen, aber keine Zahlung geleistet, will man den Empfängern weismachen. Zum Bezahlen solle ein beiliegender QR-Code gescannt und ein SEPA-Mandat (Einzugsermächtigung) erteilt werden. Die Polizei warnt vor solchen Schreiben. Keinesfalls sollten Lastschriftmandate erteilt werden. Betroffene können sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Grünstadt: Betrunkene leistet Widerstand und muss in Gewahrsam genommen werden

Grünstadt, Leininger Straße – 06.04.2022, 15:45 Uhr (ots) – Während einer Verkehrskontrolle am 06.04.2022 in der Leininger Straße fiel den Beamten eine Frau auf, die vor einen fahrenden PKW lief. Der PKW-Fahrer musste abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Bei der Kontrolle der 31-Jährigen aus Quirnheim hatte diese Sachen aus einen Spieleladen in Grünstadt bei sich (Kuscheltiere etc.), für die kein Kaufbeleg vorgezeigt werden konnte. Die 31-Jährige war deutlich betrunken (über 1,3 Promille) und der Polizei aus zurück liegenden Einsätzen als Ladendiebin bekannt. Bei der Kontrolle beleidigte die 31-Jährige die Beamten mit üblen Worten. Die Frau war ausgesprochen aggressiv und schlug nach einer Beamtin, weshalb sie gefesselt werden musste. Im Streifenwagen trat sie gegen die Beamten und traf eine Kollegin am Kopf. Die renitente Frau musste in Gewahrsam genommen werden, um weitere Straftaten zu verhindern.

Quirnheim: Nachbarn bedroht und beleidigt – in Gewahrsam genommen

Quirnheim, Ebertsheimer Straße – 06.04.2022, 16:40 Uhr (ots) – Nachbarn informierten die Polizei, dass ein 53-Jähriger in Quirnheim überlaute Musik abspiele, auf Ansprache habe dieser aggressiv reagiert, Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen. Der 53-Jährige solle auch ein Luftgewehr und eine Schreckschusswaffe besitzen. Gegenüber der Polizei gab sich der 53-Jährige kooperativ. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden dann jedoch verschiedene Gegenstände gefunden, die unter das Waffengesetz fallen. Diese wurden sichergestellt. Der Mann war alkoholisiert und er musste aufgrund vorangegangener Drohungen in Gewahrsam genommen und in einer Psychiatrie vorgestellt werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):