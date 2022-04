Neidenfels: B39-Vollsperrung wegen Bahnarbeiten verschoben

Neidenfels – Innerhalb der Osterferien, in der Zeit vom 21. April 2022, ca. 15 Uhr, bis zum 24. April 2022, ca. 22 Uhr, war beabsichtigt, die B 39 zum Abschluss der Arbeiten an der Fahrbahndecke im gesamten Baubereich in Neidenfels für den Fahrzeugverkehr zu sperren. Der Termin muss nach LBM-Angaben verschoben werden.

Grund dafür ist die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hochspeyer und Neidenfels im Zeitraum vom 19. bis 25. April 2022. In dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Der beabsichtigte Vollsperrungstermin ist voraussichtlich vom 19. bis 22. Mai 2022.

