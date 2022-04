Neustadt: Berufsinfoabend bei der Polizei in Neustadt am 21. April 2022

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zu einem Berufsinfoabend lädt Euch die Polizei in Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag, 21.04.2022, ab 18.00 Uhr ein.

Ihr habt Interesse an einem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der Euch immer wieder Abwechslung bietet? Ihr seid Euch nicht sicher, ob ihr für den Beruf geeignet seid? Oder ihr wollt näheres zum Auswahlverfahren oder die beruflichen Möglichkeiten wissen? Dann kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch.

Bitte meldet Euch zu der Veranstaltung an unter der E-Mail pineustadt.einstellungen@polizei.rlp.de oder unter Tel.-Nr. 06321/854-0 an.

Wer an dem Termin nicht kann, kann sich natürlich auch sehr gerne melden, wir machen dann einen anderen Termin mit euch aus!