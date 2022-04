Bruchsal – Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Bruchsal erlitt

ein Fahrradfahrer einen Oberarmbruch und musste in eine Klinik gebracht werden.

Ein 20-jähriger Autofahrer wollte ersten Erkenntnissen zufolge gegen 12.15 Uhr

von der Hans-Thoma-Straße in die Württemberger Straße einbiegen. Dabei übersah

er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Radfahrer. Beim Zusammenstoß

stürzte der Radler und kam per Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Ettlingen – Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen einer 60-jährigen Fahrradfahrerin waren

die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in Ettlingen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 30-jähriger Autofahrer gegen 17.45 Uhr von

der Schöllbronner Straße kommend in die Wilhelmstraße abbiegen. Dabei übersah er

wohl eine ihm entgegenkommende 60-jährige Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß

stürzte die Frau und erlitt leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Lkw-Fahrer fährt an der Autobahnausfahrt rückwärts und verursacht Unfall – Pkw-Fahrerin leichtverletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 14 Uhr auf

der Autobahn 5 an der Ausfahrt in Richtung Grötzingen rückwärts und kollidierte

mit einem hinter ihm haltenden Pkw.

Der 49-Jährige nahm nach derzeitigem Ermittlungsstand die falsche Ausfahrt. Als

er seinen Fehler bemerkte, legte er den Rückwärtsgang ein. Offensichtlich

bemerkte er wohl ein hinter ihm haltenden Pkw nicht und stieß mit diesem

zusammen. Hierbei wurde die Pkw-Führerin leicht verletzt. Es entstand ein

Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro.

Karlsruhe – 39-Jähriger leistet Widerstand und wird von Diensthund gebissen

Karlsruhe (ots) – Ein 39-jähriger Mann randalierte am Dienstag gegen 21.30 Uhr

in einer Bulacher Wohnung und widersetzte sich anschließend massiv den

verständigten Polizeibeamten.

Der Mann hatte sich zuvor offenbar in der Wohnung einer Angehörigen aufgehalten

und dort randaliert. Dabei stand er wohl unter der Beeinflussung berauschender

Mittel. Auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv

und wehrte sich erbittert gegen seine Festnahme. Schließlich musste ein

Polizeidiensthund eingesetzt werden, der den Aggressor in den Arm biss. Der

39-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon und weigerte sich zudem, sich

einer ärztlichen Behandlung zu unterziehen.

Bruchsal – Unfall in Untergrombach

Karlsruhe (ots) – Zwei Verletzte und zwei stark beschädigte Zwei Autos sind die

Bilanz eines Unfalls auf der Bruchsaler Straße am Dienstagnachmittag in

Untergrombach.

Ein 29-Jähriger kam wohl aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit gegen 17 Uhr von

der Bruchsaler Straße ab und kollidierte mit einem parkenden Mercedes. Dieser

wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf ein weiteres Auto geschoben. Das

Auto des 29-Jährigen und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Sowohl der 29-Jährige als auch seine Beifahrerin wurden

leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden an allen drei Autos wird auf mehrere tausend Euro

geschätzt.

Oberderdingen – Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Karlsruhe (ots) – Im Straßengraben endete die Fahrt eines Lieferdienstes am

Dienstagabend auf der Landesstraße 1103 bei Oberderdingen.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 31-jährige Fahrer eines Lieferdienstes

gegen 18.45 Uhr auf der L1103 wohl zu schnell unterwegs. Auf der nassen Fahrbahn

verlor er offenbar die Kontrolle über den Pkw und fuhr auf eine Wiese.

Glücklicherweise wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der

Autofahrer verletzte sich leicht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in

Höhe von etwa 3.500 EUR.

Bretten – Rücksichsloses Verhalten im Straßenverkehr verursacht Verkehrsstörung – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bereits am Montag kam es im Bereich des Brettener

Alexanderplatzes zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei

Verkehrsteilnehmern. Grund für den Streit war ein umstrittenes Überholmanöver.

Ein 39-jähriger Mann fuhr nach eigenen Angaben gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße

35 in Richtung Stuttgart. Nach dem Überqueren der Kreuzung am Alexanderplatz

überholte ihn an der Fahrbahnverengung ein dunkelblauer BMW rechts mit hoher

Geschwindigkeit. Er machte den Fahrer des BMW wohl durch Gesten auf sein

Fehlverhalten aufmerksam. Anschließend soll sich der BMW vor den Dacia des

39-Jährigen gesetzt haben, und diesen mehrfach zum Abbremsen gezwungen haben,

bis schließlich beide Fahrzeuge standen. Der BMW-Fahrer sei ausgestiegen und

habe den Dacia-Fahrer angebrüllt und auch eine beleidigende Geste mit der Hand

gemacht.

Offenbar mussten mehrere andere Verkehrsteilnehmer wegen der haltenden und

streitenden Autofahrer anhalten. Zeugen, die die Vorgänge beobachtet haben,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer

07252/50460 in Verbindung zu setzen.