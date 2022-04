Mannheim-Neckarau: Lastwagen streift parkendes Auto

Mannheim-Neckarau (ots) – In der Neckarauer Straße in Höhe der Hausnummer 20

streifte ein LKW einen ordnungsgemäß geparkten Nissan. Die Kosten des

Sachschadens liegen bei rund 10.000 Euro. Eine Zeugin hat den Unfall am

Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr beobachtet und den 62-Jährigen Lastwagenfahrer

noch an Ort und Stelle zur Rede gestellt. Die Einsatzkräfte des Polizeirevieres

Mannheim-Neckarau stellten den Sachschaden vor Ort fest. Die linke Fahrzeugseite

wies erhebliche Beschädigungen auf. Neben einer zersprungenen Fensterscheibe,

einem platten Reifen und einem abgebrochenen Seitenspiegel, wurde auch ein

Achsbruch festgestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau.

Mannheim-Seckenheim: Trickbetrüger versuchen es erneut über Messenger-Dienste; Schadenseintritt durch aufmerksame Bankmitarbeiter verhindert

Mannheim-Seckenheim (ots) – Bereits am Freitag, den 1.April gegen 14:30 Uhr

erhielt eine 62-Jährige aus Mannheim-Seckenheim eine Nachricht auf ihrem

Mobiltelefon von einer ihr unbekannten Rufnummer. Angeblich habe ihr Sohn durch

einen Providerwechsel eine neue Mobilfunknummer erhalten. In Wirklichkeit

steckte hinter dem Absender der Nachricht allerdings ein Trickbetrüger, der den

Messenger-Dienst zur Kontaktaufnahme mit seinem potentiellen Opfer nutzte. Unter

Vorspielen falscher Tatsachen versuchte der Unbekannte die 62-Jährige

schließlich um ihr Erspartes zu bringen. Die Frau wurde in darauffolgenden

Nachrichten angewiesen, einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag auf ein

Bankkonto zu überweisen. Angeblich müsse der Sohn die Rechnung sofort

begleichen. Die hilfsbereite 62-Jährige kam der Aufforderung schließlich nach.

Kurz darauf meldete sich eine Bankangestellte, die bereits einen Betrugsversuch

vermutete. Im Rahmen des Gesprächs mit der Bankmitarbeiterin wurde die

62-Jährige stutzig und bekam Zweifel. Sie kontaktierte schließlich ihren Sohn,

auf der ihr ursprünglich bekannten Rufnummer. Dieser klärte seine Mutter über

den dreisten Betrugsversuch auf. Die 62-Jährige verständigte daraufhin die

Polizei. Zu einem Schadenseintritt kam es glücklicherweise nicht.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim hat in Zusammenarbeit mit dem

Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und gibt folgende Verhaltenstipps:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder

sonstige Bankdaten preis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen

unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und

informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Mannheim-Rheinau: Kleinkraftrad vor Supermarkt entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag zwischen 12:00 Uhr und 12:05 Uhr entwendete

ein bislang unbekannter Täter ein Kleinkraftrad, das auf dem Parkplatz eines

Supermarktes in der Durlacher Straße abgestellt war. Das orangene Kleinkraftrad

der Marke Peugeot hatte einen Wert von etwa 1.800 Euro. Hinweise auf den Täter

liegen derzeit keine vor. Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarau

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter

der Telefonnummer 0621/87682-0 zu melden.