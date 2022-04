Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Verletzte Person löst Polizeieinsatz aus

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine blutverschmierte Person sorgte am

Mittwoch gegen 13 Uhr für viel Aufregung in der Industriestraße in Eschelbronn.

Der 34-jährige Mann wandte sich mit einer Verletzung im Halsbereich an einen

Nachbarn, welcher umgehend Polizei und Rettungsdienst verständigte. Da der

Verletzte zu Beginn angab, dass sich in der Wohnung des Mehrfamilienhauses in

der Industriestraße noch mehrere bewaffnete Täter befinden würden, wurde diese

mit starken Polizeikräften umstellt und durch das Spezialeinsatzkommando (SEK)

durchsucht. Die Angaben des Mannes, welcher sich in einer psychischen

Ausnahmesituation befand, bestätigten sich hierbei nicht. Im Laufe der

Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass sich der 34-Jährige die

Verletzungen selbst zugefügt hatte. Nach Behandlung seiner Wunden wurde er in

ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Die Industriestraße war bis 17 Uhr

für den Durchgangsverkehr vollgesperrt.

Sinsheim: Vorsicht Taschendiebstahl; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Opfer eines Taschendiebstahls wurde am Dienstagvormittag ein

35-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt am Karlsplatz. Der Mann hielt sich

zwischen 11.10-11.30 Uhr im TeDi-Markt auf. Als er bezahlen wollte, bemerkte er,

dass seine Brieftasche fehlte, die er in der Jackentasche stecken hatte. Neben

einem geringen Bargeldbetrag, steckten auch persönliche Papiere und Scheckkarten

in der Brieftasche. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der oder die Täter in den

kommenden Tagen in Sinsheimer Geschäften weiter aktiv sind und den Opfern in

einem unaufmerksamen Moment die Geldbeutel stehlen. Hinweise bitte an das

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Sinsheim. 50 Jahre alter Spitz-Ahorn durch Unfall zerstört; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall, der sich am 01. April oder in den

Tagen zuvor in der Breiten Straße ereignete, wurde ein rund 50 Jahre alter

„Spitz-Ahorn“-Baum total zerstört. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben,

dürfte ein Lkw beim Rangieren gegen den Baum gestoßen sein, der dadurch zerstört

wurde. Der Sachschaden dürfte schätzungsweise bei rund 4.000.- Euro liegen.

Aufgrund des Schadensausmaßes ist es nicht ausgeschlossen, dass der Lkw auch

sichtbare Schaden durch die Kollision aufweist. Zeugen melden sich beim

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Dossenheim: Lenkräder und Navigationsgeräte aus drei Fahrzeugen entwendet; Zeugen gesucht

Dossenheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden zwei BMWs und ein

Mercedes, die in der Ingeborg-Bachmann-Straße, in der Sudetenstraße und in der

Schwabenheimer Straße abgestellt waren, aufgebrochen und aus ihnen die Lenkräder

und die Navigationsgeräte entwendet. Dabei wurde ein Gesamtschaden von rund

30.000.- Euro angerichtet. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444 oder an das Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0.

Mosbach: Vermisste tot aufgefunden; keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Unglücksfall; Rücknahme der Fahndung

Mosbach (ots) – Die Vermisste, die aus einer Gemeinde im

Rhein-Neckar-Kreis stammte und nach der seit Montagabend in Mosbach gesucht

worden war, wurde am Dienstagabend in Mosbach tot aufgefunden. Es liegen keine

Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Unglücksfall vor. Wir bitten, die Öffentlichkeitsfahndung zurückzunehmen.

Sinsheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Die Autobahnpolizei Walldorf des Polizeipräsidiums

Mannheim führte am Dienstag, 05.04.2022, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und

16.00 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“

(KoDiS) auf der Tank- und Rastanlage Sinsheim-Süd an der A 6 in Fahrtrichtung

Heilbronn eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Dabei wurden bei der Kontrolle insgesamt 46 Fahrzeuge und 69 Personen

kontrolliert. Insgesamt wurden 7 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am

Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. Bei einem weiteren Autofahrer konnte

Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. All diesen wurden an der

Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen. Die sieben Autofahrer

unter Drogeneinfluss müssen sich zudem wegen des Verdachts des Drogenbesitzes

verantworten.

Weiterhin konnten nachfolgende Feststellungen getroffen werden:

Sechs weitere Personen gelangen wegen Drogendelikten zur

Anzeige, es wurden fast 20 Gramm Cannabis und drei fertige

Joints sichergestellt

Anzeige, es wurden fast 20 Gramm Cannabis und drei fertige Joints sichergestellt Drei Autofahrer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit

einem Auto unterwegs

einem Auto unterwegs Für ein kontrolliertes Fahrzeug bestand nicht der

vorgeschriebene Versicherungsschutz

vorgeschriebene Versicherungsschutz Den Fahrzeugführern unter Alkoholeinfluss sowie den Fahrern ohne

Fahrerlaubnis wurde die Weiterfahrt untersagt.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 21 Beamte der Polizeireviere und der

Verkehrspolizei sowie das Kompetenzteam KoDIS des Polizeipräsidiums Mannheim

eingesetzt. Zudem unterstützte ein Einsatzzug mit der Bereitschaftspolizei

Bruchsal mit 25 Einsatzkräften die Kontrollmaßnahmen.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden weiter intensiv fortgesetzt.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter versucht, E-Bike aus Tiefgarage zu stehlen – Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend versuchte ein unbekannter

Täter aus einer verschlossenen Tiefgarage in Dossenheim ein E-Bike zu entwenden.

Kurz vor 18 Uhr fuhr der 44-jährige Geschädigte mit seinem Auto in die

verschlossene Tiefgarage in der Straße „Am Rebgarten“ ein. Dabei bemerkte er

eine unbekannte Person, die sich eiligst von seinen Stellplätzen entfernte.

Nachdem er sein Auto abgestellt hatte, stellte er fest, dass an seinem E-Bike,

das auf dem angrenzenden Stellplatz stand, der Motor lief und das angebrachte

Metall-Faltschloss bereits fast durchgesägt war. Gemeinsam mit einem Nachbarn,

der gerade in die Tiefgarage eingefahren war, nahm er die Verfolgung des

Flüchtenden auf. Dabei gelang es ihm noch, mit dem Mobiltelefon ein Foto des

Täters zu fertigen. Im Bereich des Kastanienwegs verloren sie den Unbekannten

dann jedoch aus den Augen. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Polizeistreifen

im näheren Bereich des Tatorts verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.:

036221/4569-0 zu melden.

Schwetzingen: Farbschmierereien mit politischem Hintergrund; Dezernat Staatsschutz ermittelt; Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – An sechs bislang bekannten Stellen in der Innenstadt und

der Nordstadt beschmierten in der Nacht von Montag auf Dienstag bislang

unbekannte Täter Wände verschiedener Anwesen mit roter Farbe.

Die Tatorte befinden sich am alten Messplatz, in der Wildemannstraße, in der

Berliner Straße, in der Friedrichsfelder Straße; in der Friedrich-Ebert-Straße

und in der Mannheimer Straße.

Bei den Schmierereien handelt es sich um bis zu etwas mehr als einen Meter hohe

und in ihrer Ausdehnung bis zu sieben Meter breite Letter, die politische

Aussagen zum Krieg in der Ukraine beinhalten.

Der entstandene Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik sicherte bereits

erste Spuren.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier

Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Anwohner beobachtet Diebstahl – Polizei nimmt zwei 23-Jährige fest

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

verständigte ein aufmerksamer Anwohner der Straße „Lempenseite“ die Polizei,

nachdem zwei ihm unbekannte Personen Bauteile von einem Nachbargrundstück

entwendet hatten und in ein Fahrzeug luden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen konnte das gesuchte Fahrzeug, von welchem das Kennzeichen

bekannt war, gegen 00:45 Uhr, auf einem Parkplatz in Rauenberg festgestellt

werden. Der ebenfalls vor Ort befindliche 23-jährige Fahrer und dessen

gleichaltrige Begleiterin wurden daraufhin festgenommen. Auf der Ladefläche des

Wagens fanden die Einsatzkräfte die zuvor entwendeten Gerüstteile und stellten

diese sicher. Die beiden Diebe wurden anschließend zur weiteren Abklärung mit

auf das Polizeirevier genommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden

Personen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Das Polizeirevier Wiesloch

hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Auto mutwillig zerkratzt – Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots) – Am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 19:10 Uhr zerkratzte ein

bislang unbekannter Täter einen in der Mühlenstraße abgestellten VW und

flüchtete unerkannt. Der Täter beschädigte den Lack des Autos auf der kompletten

rechten Fahrzeugseite und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend

Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.