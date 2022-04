Heidelberg-Kirchheim: Verkehrsunfall in Speyerer Straße mit zwei Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Drei Fahrzeuge waren am Dienstag, gegen 16.30 Uhr,

in einem Auffahrunfall in der Speyerer Straße beteiligt. Eine 45-Jährige und ein

61-Jähriger wurden dabei leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa

20.000 Euro. Verursacher war ein 21-Jähriger Golffahrer, der in Richtung

Schwetzingen unterwegs war und den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte.

Als die vor ihm fahrende 45-Jährige bremste, fuhr der Golffahrer hinten auf und

schob ihren Renault auf den davor fahrenden Landrover des 61-Jährigen. Alle drei

PKWs wurden dabei beschädigt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen

übernommen.

Heidelberg-Wieblingen: 58-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im

Stadtteil Wieblingen wurde ein 58-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Eine

88-jährige Frau war kurz nach 8 Uhr mit ihrem Ford auf der Richard-Kuhn-Straße

in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. An der Einmündung stoppte sie kurz. Als

sie daraufhin zum Linksabbiegen auf die Mannheimer Straße ansetzte, übersah sie

den 58-Jährigen, der mit seinem Fahrrad den Radstreifen der Mannheimer Straße in

Richtung Vangerowstraße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision,

wobei der Radler zunächst auf die Motorhaube des Ford prallte und in der

weiteren Folge auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen

in Form von Schwellungen am Ellenbogen und Schürfwunden am Knie zuzog. Eine

medizinische Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.000 Euro.