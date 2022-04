An Auto zu schaffen gemacht

Kaiserslautern (ots) – Nachträglich hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag

einen versuchten Diebstahl an oder aus seinem Auto gemeldet. Demnach hatte der

62-Jährige bei der Sichtung der Aufzeichnungen seiner Überwachungskamera

festgestellt, dass sich in der Nacht zu Samstag zwei Unbekannte an seinem Pkw zu

schaffen gemacht hatten. Es war ihnen aber nicht gelungen, das Fahrzeug zu

öffnen. Gestohlen oder beschädigt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Tatort war in der Jung-Stilling-Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 2 und 3 Uhr.

Zeugen, die ebenfalls verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

|cri

Langer Kratzer über beide Türen

Kaiserslautern (ots) – In der Burgstraße ist am Dienstag ein Pkw beschädigt

worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Nutzerin des Hyundai i30 meldete sich am Nachmittag und teilte mit, dass sie

ihren Pkw gegen 10.45 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 57 abgestellt hatte und

einkaufen gegangen war. Als sie kurz vor halb 2 wieder zu ihrem Wagen

zurückkehrte, entdeckte sie einen langen Kratzer, der sich über die Türen auf

der Fahrerseite zog. Geschätzter Schaden: mehrere hundert Euro.

Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2

unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 gerne entgegen. |cri

Sturzbetrunken und aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Wegen Ladendiebstahls, Körperverletzung und Beleidigung

ermittelt die Polizei gegen eine Frau aus dem Stadtgebiet. Die 33-Jährige war am

Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße aufgefallen, weil

sie stark alkoholisiert „herumstolperte“ und außerdem einen nicht angeleinten

Hund bei sich hatte.

Als ein Polizeibeamter, der gerade zufällig (privat) im Markt einkaufte, die

Frau ansprach und sich als Polizist auswies, fing die 33-Jährige an, den Mann zu

beleidigen und versuchte auch, mit der Faust nach ihm zu schlagen. Der Beamte

konnte dem Schlag ausweichen, wurde allerdings an der Hand getroffen.

An der Kasse tauchte das nächste „Problem“ auf: Die Frau legte mehrere Artikel

aufs Band, hatte jedoch kein Geld dabei, um die Sachen zu bezahlen. Deshalb

wurde ihr die Mitnahme der Waren verwehrt. Daraufhin nahm die 33-Jährige mehrere

Produkte an sich und wollte den Markt verlassen, ohne zu bezahlen. Der

Polizeibeamte verhinderte dies.

Als die zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife vor Ort eintraf, war die

Frau extrem aufgebracht, schrie herum und beleidigte die Einsatzkräfte mit nicht

druckreifen Schimpfworten. Weil die 33-Jährige vor Ort nicht zu beruhigen war

und weiterhin Beleidigungen ausstieß, wurde sie zur nächsten Dienststelle

gebracht.

Einen Alkoholtest konnte die Frau nicht durchführen und sich kaum auf den Beinen

halten; auch die Entnahme einer Blutprobe gestaltete sich schwierig. Zur

Verhinderung weiterer Straftaten wurde die 33-Jährige schließlich in einer Zelle

untergebracht, wo sie ihren Rausch unter Polizeiaufsicht ausschlafen konnte.

|cri

Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Sembach (ots) – Am Dienstagmorgen fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Pkw in der

Kirchstraße von der Hauptstraße kommend in Richtung Kaiserstraße. Dort wollte

sie nach links abbiegen. Dabei fuhr sie zu weit in die Kaiserstraße. Um

bevorrechtige Fahrzeuge nicht zu behindern, setzte die Frau mit ihrem Auto

zurück. Dabei beachtete die Fahrerin nicht, dass sich hinter ihr bereits ein

weiterer Wagen befand. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand. |mhm

Drogen und Waffen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Weil ihr Sohn unter Drogeneinfluss in der Wohnung

randalierte, hat eine Frau am Dienstagnachmittag die Polizei verständigt. Als

die Streife vor Ort eintraf, hatte sich der junge Mann zwar schon wieder

beruhigt, er gab jedoch zu, im Keller Betäubungsmittel gelagert zu haben.

Mit Einverständnis der Bewohner wurde daraufhin der Kellerraum durchsucht. Neben

mehreren Tüten, in denen sich vermutlich Drogensubstanzen befanden, entdeckten

die Polizeibeamten auch eine Druckluftwaffe sowie ein Butterflymesser.

Rauschgift und Waffen wurden zusammen mit weiteren Betäubungsmitteln, die in der

Wohnung des Mannes gefunden wurden, sichergestellt und ein Strafverfahren wegen

Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz

eingeleitet. |cri

Randalierer in Tankstelle

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen eines Randalierers ist die

Polizei am Dienstagabend nach Otterberg ausgerückt. Wie sich herausstellte,

hatte sich ein stark alkoholisierter Mann in einer Tankstelle zunächst Kaffee

und Zigaretten gekauft und dann unvermittelt angefangen herumzuschreien. Er

schlug gegen eine Scheibe auf dem Verkaufstresen, hinter der mehrere

Weinflaschen ausgestellt waren – die Flaschen fielen durch den Schlag zu Boden

und gingen zu Bruch.

Gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der 41-Jährige wenig kooperativ:

Angaben zum Vorfall wollte er nicht machen und auch einen Alkoholtest lehnte er

ab. Der Mann erhielt einen Platzverweis und muss mit einer Strafanzeige wegen

Sachbeschädigung rechnen. |cri

Diebisches Duo

Kaiserslautern (ots) – Weil sie beim Verlassen eines Modemarktes den

Diebstahlalarm auslösten, sind Mitarbeiter des Geschäfts in der Fackelstraße am

Dienstagnachmittag auf zwei Kinder aufmerksam geworden. Der 12-jährige Junge und

das 13 Jahre alte Mädchen hatten eine Tüte des Hauses bei sich, in der sich

mehrere Kleidungsstücke befanden. Wie sich herausstellte, hatte das „diebische

Duo“ allerdings nur die Tüte bezahlt, nicht aber den Inhalt. Doch nicht nur in

der Tüte befanden sich gestohlene Klamotten, das Mädchen hatte auch mehrere

Stücke übereinander gezogen. Die Etiketten hatten die beiden Langfinger

entfernt; drei fanden sich noch in der Jackentasche des 12-Jährigen.

Zwar sind beide Täter aufgrund ihres Alters vor dem Gesetz noch strafunmündig,

ihre Strafe erhielten die beiden jedoch noch vor Ort in Form eines Hausverbots

für den Modemarkt. Beide Kinder wurden nach Abschluss der Maßnahmen an ihre

Erziehungsberechtigten übergeben. |cri

Zettel hinterlassen reicht nicht!

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen Fahrerflucht ermittelt die

Polizei gegen eine junge Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern. Die 22-Jährige

hatte am Dienstagnachmittag in Niederkirchen ein geparktes Auto gestreift. Sie

verständigte aber nicht die Polizei, sondern hinterließ lediglich einen Zettel

an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs.

Nachdem die Eigentümerin des betroffenen Toyota Corolla den Schaden entdeckt und

der Polizei gemeldet hatte, ermittelten die Beamten zunächst die Halterin des

Verursacherfahrzeugs. Bei ihr handelte es sich aber nicht um die verantwortliche

Fahrerin.

Die junge Frau konnte schließlich am späteren Abend im Donnersbergkreis

ausfindig gemacht werden. Sie gab an, dass sie wegen eines Termins „in Eile“

gewesen sei und deshalb den Zettel hinterlassen habe. Ihr wurde erklärt, dass

dies nicht ausreicht, um den Meldepflichten eines Unfallbeteiligten

nachzukommen, und sie deshalb mit einer Strafanzeige rechnen muss.

Wie sich herausstellte, war der verursachte Schaden an dem „gestreiften“ Auto

größer als zunächst angenommen. Vermutlich wurde die Radaufhängung des Toyota

beschädigt, so dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war. |cri

Mann mit Baseballschläger – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Mann, der am Dienstagabend in der

Kanalstraße randaliert hat. Über Notruf wurde gegen 21.20 Uhr die Polizei

verständigt und mitgeteilt, dass der Unbekannte gegen eine Hauseingangstür

getreten und auch einen Baseballschläger bei sich habe.

Späteren Angaben zufolge soll der Täter mit dem Schläger einer Frau einen Hieb

versetzt haben. Anschließend sei der Mann geflüchtet und habe unterwegs den

Baseballschläger weggeworfen. Ein Zeuge versuchte, dem Mann zu folgen, verlor

ihn aber aus den Augen.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, helle

Haare, an der Seite auffällig kahl-/kurzrasiert, bekleidet mit einem blauen

Kapuzenpulli.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Mann auf der Flucht gesehen haben,

werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Unbekannter Toter: Neue Erkenntnisse

Pirmasens (ots) – Die Identität des Mannes, der am 18. März 2022 in einem

Supermarkt verstorbenen ist (wir berichteten zuletzt: https://s.rlp.de/FiTw5),

steht weiterhin nicht fest. Die Polizei erhofft sich aufgrund neuer Erkenntnisse

weitere Hinweise.

Der Verstorbene dürfte zwischen 65 und 80 Jahre alt sein. Er ist etwa 1,80 Meter

groß und von normaler bis kräftiger Statur. Der Mann hat eine blau-graue

Augenfarbe, Glatze und helle Körperbehaarung. Am Kopf hat er eine abheilende

Verletzung die teilweise verkrustet ist. Möglicherweise stammt sie von einem

länger zurückliegenden Sturz.

Der Unbekannte hatte mehrere Notizzettel einstecken. Einer dieser Zettel lässt

darauf schließen, dass sich der Mann für die Buchreihe „Richter Di“ des Autors

Robert van Gulik interessiert haben könnte. Die Bücher sind im Diogenes Verlag

erschienen. Auf dem Zettel sind mutmaßlich Buchnummern notiert, dabei dürfte es

sich um die Titel „Richter Di bei der Arbeit“, „Nächtlicher Spuk im

Mönchskloster“, „Der Wandschein aus rotem Lack“ sowie „Der See von Han Yuan“

handeln. Die Titel werden im Buchhandel nicht mehr angeboten.

Auf dem gleichen Notizzettel sind mehrere Nummern mit dem Stichwort „Jazz

Charts“ notiert. Dabei könnte es sich um die LP-/CD-Reihe „Jazz in the Charts“

mit insgesamt 100 Titeln handeln. Auch diese Reihe ist nur noch gebraucht zu

erwerben.

Die Polizei fragt: Wo wurden die Bücher oder die Schallplatten beziehungsweise

Musik-CD’s zum Kauf angefragt? Wer hatte möglicherweise über eine private

Verkaufsanzeige Kontakt zu einem Interessenten?

Der Verstorbenen führte neben dem Einkaufstrolley auch einen Stoffbeutel und

Kugelschreiber der Stadtwerke Pirmasens mit sich. Auf dem Stoffbeutel ist

„…weil mir do dehääm sinn“ aufgedruckt. Auf einem Schlüsselmäppchen ist noch

der Aufdruck der zwischenzeitlich nicht mehr existierenden

Toto-/Lotto-Annahmestelle „Podschwander“ zu erkennen. Das Geschäft befand sich

in der Winzler Straße in Pirmasens.

Bekleidet war der Mann mit einem olivgrünen Parka der Marke „Angelo Litrico“,

einem blau-weiß kariertem Kurzarmhemd der Marke „INFINITY“ in der Größe XXL

(45/46) und mit einer dunkelblauen Jogginghose. Die Hose der Größe L (52/54) ist

ebenfalls von der Marke „INFINITY“. Auf einem Hosenbein ist das Wort „Sport“

eingestickt. Außerdem trug der Verstorbene eine braune Basecap und schwarze

Lederhandschuhe (Größe 10), beides von C&A. Die braunen Turnschuhe des

Unbekannten sind ohne Größenangabe. Sie stammen von der Firma Kaufland. Unter

der Oberbekleidung trug der Mann ein weißes Unterhemd, eine lange graue

Unterhose und braune Socken.

Auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz finden Sie ein Video des

Unbekannten, das ihn beim Einkauf zeigt. Unter anderem sind auch die

beschriebenen Gegenstände, die Kleidung des Verstorbenen und der Trolley

abgebildet. Die Kleidung wurde von der Polizei für Untersuchungszwecke teilweise

beschädigt. Alle Informationen sind unter https://s.rlp.de/88ubX abrufbar. Bitte

beachten Sie, dass das Fahndungsfoto einen Toten zeigt, was belastend oder

verstörend wirken kann.

Wer kennt den Mann? Wer hat ihn gesehen und kann Hinweise geben? Wo wird eine

Person vermisst oder wurde seit Freitag, 18. März 2022, nicht mehr gesehen

beziehungsweise hat sich nicht mehr gemeldet? Wer kann Hinweise zu den

beschriebenen Gegenständen geben, insbesondere zu den Buchtiteln und der

Musikreihe. Wo wurden solche Bücher, Schallplatten oder CD’s zum Kauf angefragt?

Wer hatte möglicherweise über eine private Verkaufsanzeige Kontakt zu einem

Interessenten? Wo wurde ein Briefkasten augenscheinlich längere Zeit nicht mehr

geleert oder stapeln sich Postsendungen beziehungsweise Zeitungen vor einer

Wohnungstür? Wer hat Ungewöhnliches in seiner Nachbarschaft festgestellt?

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06331 520 0 mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen. |erf

Gefährlicher Überholvorgang, Zeugen gesucht

Kreimbach-Kaulbach (ots) – 39-Jähriger handelt sich Strafanzeige ein. Am

Dienstagnachmittag wurde der Fahrer eines Opel auf der B 270 von einem

nachfolgenden Fahrer eines Mercedes kurz vor Kreimbach-Kaulbach überholt.

Aufgrund Gegenverkehr musste der Opel-Fahrer stark abbremsen, um dem

Mercedesfahrer ein Einscheren zu ermöglichen. Nach Angaben des Opelfahrers habe

ihm der Fahrer des Mercedes während der weiteren Fahrt mehrmals ohne

ersichtlichen Grund mehrmals ausgebremst. Aufgrund von Ermittlungen konnte der

Überholer identifiziert werden. Der 39-Jährige gab der Streife gegenüber an,

dass er das Fahrzeug gefahren und überholt habe. Hierbei sei es jedoch nicht zu

einer Gefahrensituation gekommen. Auch habe er niemanden absichtlich

ausgebremst. Zur Klärung des Vorganges sucht die Polizeiinspektion Lauterecken

noch weitere mögliche Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer

06382-9110 zu melden. |pilek

Alkoholisiert von der Unfallstelle geflüchtet

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) – Am Dienstagabend prallte ein Autofahrer beim

Linksabbiegen von der Bundesstraße 48 auf die Hauptstraße gegen ein auf einer

Verkehrsinsel stehendes Hinweisschild und entfernte sich von der Unfallstelle,

ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete, dass er

zunächst in den Uferweg fuhr, wo er kurz anhielt und Teile der beschädigen

Fahrzeugfront verlor. Das beschädigte Fahrzeug wurde im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen dann von einer Polizeistreife bei der Nordpfalzhalle

festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 24-jährigen Fahrer aus dem

Landkreis Bad Kreuznach wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, so dass ihm die

Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann ist zudem

nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. |pirok