Nach schwerem Verkehrsunfall geflüchtet und anschließend Widerstand geleistet, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße / Stegerwaldstraße,

06.04.2022, 05.30 Uhr,

(pl)In Wiesbaden kam es am frühen Mittwochmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht

mit einer schwer verletzten Person und einem anschließenden Widerstand. Ein mit

drei Personen besetzter schwarzer Hyundai war gegen 05.30 Uhr aus Richtung

Stadtmitte kommend auf der Ludwig-Erhard-Straße unterwegs. Im Bereich der

Kreuzung zur Stegerwaldstraße fuhr der Pkw dann bei roter Ampel in den

Kreuzungsbereich ein und stieß hierbei mit dem Mitsubishi eines

vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Autofahrers zusammen. Durch die Wucht des

Aufpralls wurden die beiden Fahrzeuge etliche Meter in die Ludwig-Erhard-Straße

geschleudert und zerstörten noch eine Werbetafel sowie eine Laterne. Der

58-jährige Fahrer des Mitsubishi wurde bei der Kollision schwer verletzt und

musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die beiden erheblich

beschädigten Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit. Die drei Insassen des

unfallverursachenden Fahrzeugs, zwei Männer und eine Frau, flüchteten zu Fuß vom

Unfallort. Der mutmaßliche Fahrer, ein 30-jähriger Mann, und eine 25-jährige

Mitfahrerin konnten jedoch nur wenige Minuten später durch die verständigten

Polizeikräfte im Bereich der Willi-Werner-Straße angetroffen und festgenommen

werden. Der 30-Jährige leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand und

verletzte hierbei einen eingesetzten Polizeibeamten leicht. Währenddessen soll

auch die 25-Jährige versucht haben, die Festnahme ihres Begleiters zu

verhindern. Ein bei dem vermeintlichen Unfallverursacher durchgeführter

Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 0,9 Promille. Im weiteren Verlauf

sollte sich auch noch herausstellen, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis ist und darüber hinaus ein internationaler Haftbefehl gegen ihn

vorliegt. Während die Begleiterin nach den erforderlichen Maßnahmen die

Dienststelle wieder verlassen konnte, war der Aufenthalt für den 30-Jährigen

somit noch nicht beendet. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme

sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten weiträumig abgesperrt und ein Gutachter

angefordert. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es

entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.

In Einkaufszentrum Widerstand geleistet, Wiesbaden, Bahnhofsplatz,

05.04.2022, 18.25 Uhr,

(pl)In dem Einkaufszentrum am Bahnhofsplatz widersetzte sich ein 24-jähriger

Mann am Dienstagabend polizeilichen Maßnahmen. Der Polizei wurde gegen 18.10 Uhr

eine Körperverletzung zum Nachteil eines 44-jährigen Mannes am Bussteig des

Hauptbahnhofs gemeldet. Als die verständigte Polizeistreife kurz darauf vor Ort

eintraf, war die Auseinandersetzung bereits beendet und der Angreifer flüchtig.

Aufgrund der von einem Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung, konnten die

Polizeikräfte den mutmaßlichen Täter gegen 18.25 Uhr in dem Einkaufszentrum am

Bahnhof antreffen und kontrollieren. Gegen die Kontrolle habe sich der

24-Jährige jedoch zur Wehr gesetzt, so dass er schließlich von den eingesetzten

Kräften zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Während der Festnahme und

der anschließenden Wegstrecke zum Streifenwagen, habe der Festgenommene

lautstark geschrien und einem Beamten gegen das Bein getreten. Auch im

Streifenwagen und später auf der Dienststelle soll der renitente 24-Jährige sein

aggressives Verhalten weiter fortgesetzt haben. Er wurde zur Verhinderung

weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und muss sich nun in zwei

Ermittlungsverfahren verantworten.

Mehrere Schülerinnen und Schüler durch Pfefferspray leicht verletzt,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, 06.04.2022, 08.45 Uhr,

(pl)Am Mittwochmorgen wurde in einer Schule in der Hans-Böckler-Straße während

des Unterrichts durch eine Schülerin Pfefferspray versprüht. Hierdurch wurden

mehrere Kinder leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch

versorgt. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten

Erkenntnissen zufolge wird derzeit von einer leichtsinnigen und unbeabsichtigten

Nutzung des Pfeffersprays ausgegangen. Um solche gefährlichen Situationen zu

vermeiden, werden Eltern gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Kinder kein

Reizgas oder andere Gefahrenstoffe mit in die Schule bringen.

Falsche Handwerker unterwegs,

Wiesbaden-Biebrich, Nansenstraße, 05.04.2022, 13.35 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Nansenstraße waren am Dienstagnachmittag

zwei falsche Handwerker unterwegs. Gegen 13.35 Uhr erschlichen sich die beiden

Männer unter einem Vorwand Einlass in die Wohnung eines Seniors. Als die

angeblichen Handwerker dann später wieder verschwunden waren, wurde das Fehlen

mehrerer Geldscheine festgestellt. Die Täter sollen etwa 30 Jahre alt gewesen

sein und eine blaue Arbeiterhose getragen haben. Einer der beiden habe einen

dicken „Kugelbauch“ gehabt und sei klein gewesen. Der Komplize soll groß und

dünner gewesen sein und einen dunklen Vollbart gehabt haben. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Katalysator entwendet,

Wiesbaden, Delkenheim, Stuttgarter Straße, 02.04.2022, 10.00 Uhr bis 05.04.2022,

21.10 Uhr,

(pl)Diebe hatten es zwischen Samstagvormittag und Dienstagabend in der

Stuttgarter Straße auf den Katalysator eines dort abgestellten Opel Astra

abgesehen. Die Täter montierten den Katalysator des betroffenen Fahrzeugs ab und

ergriffen anschließend mit dem erbeuteten Katalysator unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540

entgegen.

Verkehrskontrolle

Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, 05.04.2022, 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag führte der regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener

Polizei mit Unterstützung von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei an der

Theodor-Heuss-Brücke eine Verkehrskontrolle durch. Die Beamtinnen und Beamten

kontrollierten zwischen 07.30 Uhr und 13.30 Uhr und setzten das Hauptaugenmerk

auf Handy- sowie Gurtverstöße. Insgesamt wurden 58 Fahrzeuge sowie 70 Personen

kontrolliert und 49 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In 23 Fällen

nutzten die Personen am Steuer ihr Mobiltelefon und 13-mal hatten Insassen ihren

Gurt nicht angelegt. Während den Kontrollmaßnahmen wurde eine Einsatzkraft von

einem Autoinsassen beleidigt, was eine Anzeige zur Folge hatte.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

LKW aufgebrochen, Hohenstein, Burg-Hohenstein,

Burgstraße, Dienstag, 05.04.2022, 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Dienstages, dem 05.04.2022 brachen Unbekannte in

Hohenstein einen Lkw auf und gelangten so an Bargeld. Das besagte Gefährt stand

während der Tat auf einem Parkplatz der Burg Hohenstein, als die Täter die

Scheibe der Beifahrertür einschlugen und sich an einer Geldbörse aus dem

Innenraum bedienten. Den Unbekannten gelang daraufhin mit ihrer Beute die

Flucht.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Unfallflucht – weißes Fahrzeug gesucht, Geisenheim, Rosengartenstraße,

Samstag, 02.04.2022, 06:00 Uhr bis Dienstag, 05.04.2022, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Samstagmorgen und Dienstagmorgen ereignete sich in der

Rosengartenstraße in Geisenheim eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei

Zeuginnen und Zeugen sucht. Im besagten Zeitraum wurde ein schwarzer Ford C-Max

von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich des Hecks beschädigt. Der

Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin flüchtete daraufhin. Spuren an

der Unfallstelle deuten darauf hin, dass es sich um ein weißes

Verursacherfahrzeug handeln könnte.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722)

9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.