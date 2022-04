25-Jähriger nach Bedrohungslage von der Polizei festgenommen; Kripo hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen

Am Montagvormittag ist ein 25-jähriger Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis von der Polizei vorläufig festgenommen worden, nachdem er in Hessisch Lichtenau an der Wohnanschrift seiner 40-jährigen Lebensgefährtin gegenüber dieser gewalttätig geworden sein soll. Der Beschuldigte soll versucht haben, die Frau im Verlauf einer gewalttätigen Auseinandersetzung zu ertränken. Der 40-Jährigen gelang es, sich selbständig aus ihrer Notsituation zu befreien, aus dem Haus zu flüchten und letztlich über die Nachbarschaft die Polizei verständigen zu lassen.

Kurz nachdem die Polizei von dem gewalttätigen Übergriff informiert worden war, suchten die Beamten die Wohnanschrift mit mehreren Einsatzkräften auf und sperrten den Gefahrenbereich ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich neben dem 25-jährigen Tatverdächtigen auch noch die gemeinsame 1,5-Jahre alte Tochter in der Wohnung.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen schlussendlich widerstandslos festnehmen, nachdem er aus freien Stücken und noch vor dem Beginn weiterer Einsatzmaßnahmen gemeinsam mit dem Kind die Wohnung verlassen hatte und auf die Straße getreten war.

Im Anschluss an seine Festnahme ist der Mann ins Polizeigewahrsam in Eschwege eingeliefert worden, wo er weiteren Ermittlungsmaßnahmen und u.a. später auch einer Blutentnahme unterzogen wurde. Der Beschuldigte verbrachte in der Folge auch die Nacht im Gewahrsam und wurde am gestrigen Dienstag nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes werden vom zuständigen Fachkommissariat der Kripo in Eschwege geführt.

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Obermarkt in Eschwege eine Sitzbank vor dem Gebäude der Tourist-Information mittels eines Bodenfeuerwerks beschädigt. Die Täter entzündeten das Feuerwerk auf der Sitzfläche, so dass an der Lehne der Bank ein Schaden von 50 Euro entstand. Der Vorfall geschah am gestrigen Dienstagnachmittag um kurz vor 16.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Körperverletzung; Kunde und Verkäufer zeigen sich gegenseitig an

In einem Gemischtwarengeschäft in der Herrenstraße in Sontra kam es gestern gegen 17.35 Uhr offenbar zu einem Konflikt zwischen einem 65-jährigen Verkäufer aus Sontra und einem ebenfalls aus Sontra stammenden 22-jährigen Kunden. Hintergrund waren offenbar Uneinigkeiten, über ein paar zuvor käuflich erworbene Gegenstände, die der 22-Jährige beanstanden wollte. Im Zuge des Streitgesprächs soll es dann auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein die letztlich dazu führte, dass beide Männer den jeweils anderen wegen Körperverletzung anzeigten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Zu mehreren Sachbeschädigungen im Zeitraum zwischen dem 01.04.2022 (18.00 Uhr) und dem 03.04.2022 (16.30 Uhr) kam es in Hessisch Lichtenau auf dem Ferienspielgelände in der Straße „Am Kalkbrunnen“. Hier wurden u.a. zwei gemauerte Außengrills beschädigt, Pflastersteine auf ein Dach geworfen, Kleber in ein Türschloss eingebracht und ein Mülleimer mit einem Hakenkreuz verunstaltet. Die Sachschäden sind noch nicht abschließend beziffert. Aufgrund des aufgemalten Hakenkreuzes erweitern sich die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen auch um den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zu den Vorfällen erbittet die Polizei unter der Nummer 05602/9393-0.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 600 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Augustastraße in Eschwege ist ein weißer Peugeot 208 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Derr Peugeot stand auf dem Parkdeck des Herkules-Einkaufsmarktes geparkt und wurde vmtl. beim Ausparken des unbekannten Verursachers an der Beifahrertür beschädigt. Der dort entstandene Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Die Polizei in Eschwege hat wegen des Vorfalls, der sich zwischen Sonntagnachmittag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 08.00 Uhr ereignete, Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Waldkappel befuhr am Mittwochmorgen gegen 05.20 Uhr die Landesstraße L 3226 von Friemen in Richtung Waldkappel und erfasste ca. 200 Meter vor der Ortslage ein Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle, das Auto der jungen Frau wurde mit 1200 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau haben Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen einen 18-Jährigen aus Kassel aufgenommen. Der junge Mann soll gestern Mittag mit seiner aus Lohfelden stammenden 17-jährigen Freundin in Streit geraten und handgreiflich geworden sein. Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 12.00 Uhr in der Heinrichstraße von Hessisch Lichtenau, wo das Pärchen zu Fuß unterwegs war. Im Rahmen des Streitgesprächs soll der 18-Jährige seine Freundin mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben, wodurch die 17-Jährige Schmerzen im Gesicht und am Kiefergelenk erlitt. Der 18-Jährige Aggressor suchte nach dem Vorfall das Weite.

Polizei Witzenhausen

Arbeitsunfall; 24-Jährige gerät mit ihrem Arm in Flaschenfüllmaschine

In einem Brauereibetrieb in Witzenhausen ist es gestern Abend gegen 17.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist eine 24-jährige Auszubildende beim Reinigen einer Flaschenfüllmaschine mit ihrem Arm in die Arbeitsmaschine geraten und eingeklemmt worden. Die Frau konnte schließlich aus der Apparatur befreit werden und wurde vor Ort zunächst notärztlich versorgt. Aufgrund der nicht unerheblichen Verletzungen an ihrem Arm ist die 24-Jährige zur weiteren Versorgung zeitnah ins Klinikum nach Göttingen verbracht worden. Aufgrund des Vorfalls ist das Amt für Arbeitsschutz vom Regierungspräsidium in Kassel eingeschaltet worden. Die zuständigen Mitarbeiter des RP werden mit Beginn des heutigen Tages die Umstände des Arbeitsunfalls untersuchen. Für weitere Auskünfte zu dem Unfallgeschehen liegt die Zuständigkeit bei der Pressestelle des Regierungspräsidiums in Kassel.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 750 Euro; Polizei sucht Zeugen

In Werleshausen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Wendevorgang in der Straße „Schulviertel“ eine Grundstücksmauer touchiert und dadurch eine Beschädigung von 750 Euro verursacht. Laut Unfallbericht ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen gegen 10.12 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.