Junges Trio löst Polizeieinsatz am Bahnhof aus

Darmstadt/Bickenbach (ots) – Am Dienstag 05.04.2022 um 15 Uhr haben zwei 13-Jährige und ein 15-jähriger den Einsatz der Polizei ausgelöst. Das Trio hat wenige Minuten zuvor einen Mitarbeiter der Bahn auf dem Gleis 9/10 des Darmstädter Hauptbahnhofes, aggressiv angesprochen, verbal beleidigt und mit einer Softairwaffe bedroht.

Im Anschluss stiegen die Jungen in den Regionalzug 60 mit Fahrtrichtung nach Mannheim. Nachdem die Polizei von dem bedrohten Mann alarmiert wurde, stoppten die Beamten den Zug in Bickenbach und nahmen die jungen Darmstädter fest. Diese hatten noch vergeblich einen Fluchtversuch zu Fuß in Richtung Industriegebiet unternommen.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten die beschriebene Waffe, bei der es sich um eine Plastikpistole in der Farbe Silber handelte, sicher. Das Trio wurde mit zur Wache genommen. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden sie jeweils in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben.

Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Mit den weiteren Ermittlungen in diesem Fall ist nun das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kriminalpolizei betraut.

Zeugen, die das Geschehen am Darmstädter Hauptbahnhof beobachten konnten oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Dieb nutzt unverschlossene Wohnungstür und entwendet Geldbörse mit Bargeld

Dieburg (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hat sich ein Krimineller am Montag (4.4.) in der Straße “Auf der Leer” eine nicht verschlossene Haustür offenbar zunutze gemacht. Gegen 14.30 Uhr betrat der Unbekannte das Grundstück und die Räume des Einfamilienhauses. Dort schnappte er sich die Geldbörse aus einem der Zimmer und sucht damit das Weite.

Zu seiner Beschreibung liegen den Ermittlern derzeit keine Details vor. In diesem Zusammenhang sucht das Kommissariat 41 in Dieburg Zeugen, die den Täter möglicherweise beobachten konnten und Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06071/96560 werden alle sachdienlichen Informationen entgegengenommen.

Corona-Schnelltest-Container ausgebrannt

Groß-Zimmern (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 05.04.-06.04.2022 ist der Polizei gegen 03.30 Uhr der Brand eines Corona-Schnelltest-Containers in der Bahnstraße gemeldet worden. Polizei und Feuerwehr rückten nach ihrer Alarmierung sofort gemeinsam aus. Nach ersten Erkenntnissen brannte der gesamte Container samt Inventar aus, wobei ein Schaden von rund 12.000 Euro verursacht wurde.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, den die Feuerwehr nach ihrem Eintreffen löschte, ist derzeit Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Die Kripo in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und prüft neben der Option eines technischen Defektes auch eine Brandstiftung als mögliche Ursache.

Weil es zudem in der jüngsten Vergangenheit zu ähnlich gelagerten Vorfällen im Bereich Mörfelden-Walldorf kam ist, die Frage, ob hier eine Verbindung bestehen könnte, ebenfalls Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter Tel: 06151/9690 gebeten.

12 Fahrräder und Geld aus Fahrradgeschäft gestohlen

Groß-Zimmern (ots) – Aus der Verkaufshalle eines Fahrradgeschäftes in der Robert-Koch-Straße haben bislang noch unbekannte Täter mehrere Fahrräder sowie Geld aus der Kasse entwendet. Weil die Täter für den Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug benutzt haben dürften, fragen die Ermittler: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben?

Das Kommissariat 21/22 von der Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und grenzt nach ersten Ermittlungen die Tatzeit zwischen Montagabend (4.4.), 22 Uhr und Dienstagnachmittag (5.4.), 15.30 Uhr ein. Über ein rückwärtiges Fenster hatten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu dem Geschäft verschafft und rund 12 Fahrräder abtransportiert.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Darmstadt

E-Bike aus Keller entwendet – Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots) – In der Rüdesheimer Straße hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Montag 04.04.2022 um 16.30 Uhr und Dienstag 05.04.2022 um 10.30 Uhr auf einen Kellerraum und ein dort abgestelltes hochwertiges E-Bike abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang und transportierten das Fahrrad der Marke “BBF”, Modell Milano ab.

Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und fragt: Wer hat den Abtransport bemerkt oder kann Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler für alles Sachdienliche zu erreichen.

Verkehrsinspektion führen Kontrollen im Stadtgebiet durch

Darmstadt (ots) – Ein Streifenteam von der Verkehrsinspektion Südhessen hat am Dienstag 05.04.2022 Kontrollen in der Innenstadt durchgeführt und dabei den Fokus auf die technische Verkehrssicherheit von Fahrzeugen gelegt.

In diesem Zusammenhang stoppten die Beamten gegen 11 Uhr einen 21-jährigen Darmstädter in der Rheinstraße. Der junge Mann war dort mit einem 5er-Golf unterwegs, der auffällig technisch modifiziert war. Bei der Überprüfung seines Gefährts stellte sich schnell heraus, dass neben Sonderrädern und einem Sportfahrwerk, erhebliche und unzulässige Veränderungen an der Abgasanlage vorgenommen worden waren, die zu einer deutlichen Überschreitung der zulässigen Geräuschkulisse führten.

Der Golf wurde bei einer technischen Prüfstelle vorgeführt. Im Rahmen der Begutachtung wurden 16 erhebliche Mängel festgestellt, die das Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich zog. Damit musste der junge Mann seinen Weg an diesem Tag zu Fuß fortsetzen und wird sich zudem in einem Bußgeldverfahren verantworten müssen.

Doch dem nicht genug. Gegen 12.30 Uhr fiel den Beamten aufgrund seiner augenscheinlichen Überladung ein Transporter im Carl-Schenck-Ring auf. Die anschließende Kontrolle bestätigte rasch den Verdacht und die Ordnungshüter staunten nicht schlecht.

Mit einer gemessenen Überladung von 1400 Kilogramm, was mehr als 43 Prozent entspricht, endete dieser Mittag auch für den 41-jährigen Fahrer aus Trebur mit der Untersagung der Weiterfahrt sowie der Einleitung eines Bußgeldverfahrens. Darüber hinaus wird er auch seine nicht zulässigen, verdunkelten Heckscheibenleuchten austauschen müssen.

Untersuchungshaft nach Fahrraddiebstahl – Polizei stellt Räder sicher und sucht Eigentümer – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Nach seiner Festnahme am Donnerstag 31.3.2022 sitzt ein 34-jähriger Mann aus Darmstadt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen den Darmstädter liegen aktuell mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderen wegen des Verdachts des Diebstahls von Fahrrädern, vor.

In diesem Zusammenhang hatten die Beamten des Kommissariats 35 bereits Ende Februar die Wohnung des Mannes durchsucht und vor seiner Haustür ein neuwertiges E-Bike sichergestellt, zu dessen Herkunft der Mann keine schlüssigen Angaben machen konnte.

Am vergangenen Donnerstag alarmierten Zeugen die Polizei, als sie den Darmstädter vor einer Drogerie in der Wilhelminenstraße beobachten konnten. Dort hatte er sich gegen 08 Uhr auf verdächtige Art und Weise an den abgestellten Fahrrädern zu schaffen gemacht und zwei davon mitgehen lassen.

Die eintreffenden Beamten nahmen den von den aufmerksamen Passanten beschriebenen und bereits mehrfach polizeilich bekannten Darmstädter noch vor Ort fest und stellten bei ihm 2 Räder sicher.

Im Anschluss musste sich der Festgenommene noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt vor einem Haftrichter verantworten. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und schickte den 34-Jährigen schlussendlich in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Derweil dauern die weiteren Ermittlungen der Kripo an. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittler für alle sachdienlichen Informationen zu erreichen.

Groß-Gerau

Drei Autos im Visier Krimineller

Groß-Gerau (ots) – Drei in der Paul-Ehrlich-Straße geparkte Autos der Marken Opel, Fiat und Mercedes, gerieten in der Nacht zum Mittwoch (06.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter zerstörten jeweils Scheiben der Fahrzeuge, um in die Innenräume einzudringen.

Anschließend durchsuchten sie die Autos und deren Handschuhfächer. Ihnen fielen hierbei wenige Euro Bargeld, Zigaretten und in einem Fall zudem Kopfhörer in die Hände. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Mittwoch 06.04.2022 um 10.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gerauer Straße in Mörfelden ein geparkter weißer Kleintransporter am Heck angefahren und beschädigt.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, aufgrund von Spuren müsste es sich um ein blau-graues Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

In Baustelle gefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Auf der B 40 von Ffm-Sindlingen kommend in Fahrtrichtung Ffm-Flughafen nach der Mainbrücke bei der dortigen Baustelle fuhr in der Nacht von Freitag, 01.04. auf Samstag 02.04.2022, 01:04 Uhr ein Kleintransporter mehrere Warnbarken um. Diese und mehrere Fahrzeugteile ließ er auf der Fahrbahn liegend zurück. Wer kann Hinweise zu dem Transporter geben?

Kreis Bergstraße

Polizei bietet Fahrradcodierung an – Vorherige Anmeldung notwendig

Biblis/Lampertheim (ots) – Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim lädt interessierte Fahrradbesitzer zu 2 Fahrradcodierungen ein. Der erste Termin ist für den 14.05.2022 zwischen 11-14 Uhr im Rathaus in Biblis geplant. Die zweite Veranstaltung findet am 20.06.2022 zwischen 14-17 Uhr auf dem Europaplatz in Lampertheim statt.

Die Termine sind sehr begehrt und schnell ausgebucht. Damit Velo-Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenzielle Diebe schützen können, wird um eine telefonische Voranmeldung gebeten. Diese ist ab sofort, immer werktags zwischen 9-12 Uhr unter der Telefonnummer 06206/9440-110 möglich.

Bei der Fahrradcodierung wird mit Hilfe eines Spezialgerätes eine individuell, dem Besitzer zugeordnete Nummer in den Rahmen des Fahrrades gestanzt. Um das Fahrrad codieren zu lassen wird der Personalausweis benötigt, zudem ist ein Eigentumsnachweis des Fahrrades erforderlich. Fahrradanhänger können ebenfalls codiert werden, Carbon- und Kinderfahrräder sind dagegen für die Codierung nicht geeignet. Bei E-Bikes oder Pedelecs wird gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Odenwaldkreis

Autofahrerin überschlägt sich

Reichelsheim (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache verlor eine 66-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Bergstraße am Mittwoch 06.04.2022 gegen 13.15 Uhr, in der Siegfriedstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und schob dieses auf einen davor befindlichen Wohnanhänger, welcher wiederum ein weiteres geparktes Auto touchierte.

Die 66-Jährige überschlug sich mit ihrem Fahrzeug, konnte sich aber nach dem Unfall selbst aus dem Auto befreien. Sie wurde mit Blessuren leichterer Art in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von insgesamt mindestens 50.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die Strecke bis gegen 15.15 Uhr voll gesperrt werden.

