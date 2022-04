Lambrecht: Friedensmusik am 29. April 2022

Lambrecht – Am Freitag, 29. April 2022, wird um 19.30 Uhr in der Prot. Kirche in Lambrecht ein Konzert des Pfälzischen Blechbläserensemble unter der Leitung von Landesposaunenwart Matthias Fitting stattfinden.

Das Konzert trägt den Titel „Friedensmusik“, der Eintritt ist frei, am Ausgang werden Spenden erbeten.

Das Pfälzische Blechbläserensemble wurde 1976 von Landesposaunenwart Traugott Baur als Auswahlensemble des Landesverbands evangelischer Posaunenchöre in der Pfalz gegründet. Von 2014 bis 2021 musizierte das Ensemble unter der Leitung von Christian Syperek, seit September 2021 hat Matthias Fitting als Landesposaunenwart der Pfalz die Leitung inne.

Als Auswahlchor des Landesverbands evangelischer Posaunenchöre in der Pfalz hat das Ensemble die Aufgabe, das Wort Gottes musikalisch zu verkünden. Unter dieser Zielsetzung gestaltet das Pfälzische Blechbläserensemble Gottesdienste mit und ist bei Konzerten im Gebiet der Evangelischen Landeskirche der Pfalz und auch darüber hinaus zu hören. Mit seiner Musik versucht das Ensemble auch, die Bläserinnen und Bläser der Posaunenchöre der Landeskirche zu motivieren und ihnen neue Posaunenchorliteratur beispielhaft vorzustellen. Die Ensemble-Mitglieder geben ihre Erfahrungen aus der musikalischen Arbeit im Pfälzischen Blechbläserensemble als Multiplikatoren in ihren Heimat-Posaunenchören weiter. Das Repertoire des Ensembles umfasst geistliche und weltliche Bläsermusik verschiedener Jahrhunderte und Stilrichtungen. Die Bandbreite reicht von der prachtvollen mehrchörigen Bläsermusik der venezianischen Renaissance des 16. Jahrhunderts bis hin zu den verschiedensten popularmusikalischen Stilrichtungen des 20. und 21. Jahrhunderts.