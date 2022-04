Frankfurt-Innenstadt: Verkehrsunfall bei versuchtem LKW-Diebstahl – Frankfurter Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (ro) In der Nacht von Montag auf Dienstag (5. April 2022)

stieg ein unbekannter Mann in einen geparkten LKW in der Frankfurter Innenstadt

ein und fuhr mit diesem los, währenddessen Fahrer in einer Kabine im

Fahrzeuginnenraum schlief. Nach Zusammenstößen mit einem Radfahrer und einem

Laternenmast flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Die Frankfurter Polizei ermittelt

und sucht Zeugen.

Der 60-jährige Fahrer eines LKW parkte selbigen in der „Große Eschenheimer

Straße“, bevor er sich in einer Kabine über dem Fahrerhaus schlafen legte. Dort

wurde er um kurz vor 05.00 Uhr nachts wach, als ein unbekannter Mann

unvermittelt mit seinem Fahrzeug losfuhr. Der 60-Jährige gab sich daraufhin

gegenüber dem Unbekannten am Lenkrad zu erkennen. In der Folge soll es nach

aktuellen Ermittlungen zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern gekommen

sein, bei welchem der LKW einen 52-jährigen Fahrradfahrer streifte und

anschließend mit einem Laternenmast kollidierte. Während der Radfahrer stürzte

und sich nach aktuellen Erkenntnissen leichte Verletzungen zuzog, musste der

60-Jährige infolge des Aufpralls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht

werden. Der Unbekannte flüchtete anschließend vom Unfallort und entwendete zuvor

noch eine Armbanduhr vom Handgelenk des benommenen 60-Jährigen.

Der Flüchtige wird als junger Mann im ungefähren Alter von 20 Jahren

beschrieben, der eine schwarze Mütze, schwarze Jacke und eine weiße

Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben soll.

Wer hat in der Sache Beobachtungen gemacht und/oder kann sonstige Hinweise zu

dem flüchtigen Täter geben? Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter

der Rufnummer 069/755-52199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Bornheim: Angriff auf Bus

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht vom 05. April 2022 auf den 06. April 2022

kam es gegen 00.15 Uhr zu einem Angriff auf einen Linienbus in der

Atzelbergstraße im Stadtteil Bornheim.

Unbekannte Täter warfen eine Batterie auf eine Seitenscheibe des fahrenden

Busses. Durch den Aufprall entstand ein kleines Loch in der Scheibe. Die

Batterie durchbrach die Scheibe nicht und landete auf der Straße. Die

Businsassen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es ist nicht auszuschließen,

dass die Batterie aus einem der umliegenden Hochhäuser geworfen wurde.

Ermittlungen zu den Tätern wurden aufgenommen.

Frankfurt-Innenstadt: Exhibitionist in Grünanlage

Frankfurt (ots) – (th) Gestern Mittag (05. April 2022) kam es zu einer

exhibitionistischen Handlung durch einen unbekannten Mann in der Eschenheimer

Anlage in der Innenstadt.

Gegen 12.30 Uhr lief die 32-jährige Geschädigte dem unbekannten Täter in der

Parkanlage entgegen. Noch vor dem Aufeinandertreffen verschwand der Mann hinter

einer Hecke. Als die Frau diese passierte, konnte sie sehen, wie der Mann sich

ihr in schamverletzender Weise zeigte. Im Anschluss flüchtete der ca. 35 Jahre

alte Täter Richtung Eschenheimer Tor. Die Geschädigte erstattete Anzeige beim

zuständigen 1. Polizeirevier.

Frankfurt-Gutleutviertel: Auseinandersetzung in Shishabar

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht vom 05. April auf den 06. April 2022 kam es

zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Shishabar im Frankfurter

Gutleutviertel, bei der ein Beteiligter leicht verletzt wurde.

Aus nicht bekannten Gründen gerieten die beiden alkoholisierten Männer in einen

Streit, welcher in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Im Rahmen dieser

stieß ein 37-jähriger Eritreer mit einem scharfen Gegenstand – mutmaßlich einer

abgebrochenen Glasflasche – in Richtung Hals des Geschädigten. Dieser erlitt

dadurch eine Schnittverletzung hinter dem Ohr, welche im Krankenhaus ärztlich

behandelt werden musste; Lebensgefahr bestand dabei zu keinem Zeitpunkt. Der

Täter wurde durch die eintreffende Steife festgenommen und nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Frankfurt-Innenstadt: Räuberische Erpressung

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (05. April 2022) kam es in einem Parkhaus

in der Konrad-Adenauer-Straße zu einer räuberischen Erpressung, bei der zwei 13-

und 14-jährige Geschädigte von einer Gruppe etwa gleichaltriger Mädchen bedroht

wurden und ihre Wertsachen an diese übergaben.

Zuvor hielten sich die beiden Geschädigten gegen 19.00 Uhr auf der Dachterrasse

des Einkaufszentrums „My Zeil“ auf, als sie eine vierköpfige Mädchengruppe

aufforderte mitzukommen. Eingeschüchtert durch die Worte „ansonsten abgestochen

zu werden“, begleiteten die 13- und die 14-Jährige die Gruppe in ein in der

Konrad-Adenauer-Straße gelegenes Parkhaus. Angekommen auf einem der oberen

Parkdecks, wo ein weiteres Mädchen der Gruppe wartete, forderten nun die fünf

die Herausgabe einer Tasche und durchsuchten diese nach Wertsachen. Die jüngere

der beiden Geschädigten musste nach einer weiteren Drohung zudem ihre Mütze und

Schuhe ausziehen. Gegenüber den beiden fielen auch mehrere Beleidigungen.

Mit einem 100 Euro-Schein, einer schwarzen Wintermütze von „Lacoste“, einem Paar

weißen Turnschuhen der Marke „Nike“ und „Apple-AirPods“ verließ die Gruppe

schließlich wieder das Parkhaus und ließ die beiden verängstigten Mädchen

zurück, die sich nach Hause begaben und mit ihrer Mutter die Polizei aufsuchten.

Die Mädchengruppe kann wie folgt beschrieben werden: allesamt weiblich, circa 14

bis 16 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, glatte, dunkelbraune, lange Haare,

stark geschminkt; Bekleidung: dunkle Jacken, blaue Jeans, weiße Sneaker.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu der fünfköpfigen Gruppe werden gebeten,

sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-10100 in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mobiltelefon geraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu

Mittwoch (06.04.2022) in der Taunusanlage einen 32-jährigen Mann ausgeraubt und

dessen Mobiltelefon erbeutet. Der Geschädigte befand sich in Höhe der Hausnummer

4, als zwei junge Männer auf ihn zugingen und unvermittelt festhielten. Dabei

gelang es diesen, dem 32-Jährigen dessen Mobiltelefon, ein schwarzes iPhone XS,

gewaltsam abzunehmen. Der Beraubte rief in der Folge lautstark um Hilfe und

hielt einen Nachtbus an, sodass die Räuber die Flucht ergriffen und zu Fuß über

die Taunusanlage in Richtung Taunusstraße eilten. Die beiden jungen Männer

sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und von schlanker Statur

gewesen sein. Weiter gab der Geschädigte an, dass diese ein arabisches Aussehen

hatten und dunkle Kleidung trugen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den zwei unbekannten Tätern werden

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 in

Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Bundespolizei verhaftet ehemalige Kiezgröße am Frankfurter Flughafen

Am 3. April nahmen Fahnder der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main einen wegen mehrfachen Mordes verurteilten Österreicher bei seiner Ankunft aus Puerto Plata/ Dominikanische Republik fest. Der 71-Jährige befand sich auf der Weiterreise nach Wien als am frühen Sonntagabend die Handschellen klickten.

Der österreichische Staatsangehörige war in den achtziger Jahren in diverse Straftaten mit Milieubezug verwickelt. Im Jahr 1990 sprach ihn das Landgericht Hamburg wegen mehrerer Auftragsmorde schuldig und verurteilte ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Nach einer Teilverbüßung seiner Haftstrafe von mehr als dreizehn Jahren und neun Monaten wurde der Mann im Jahr 2000 nach Österreich abgeschoben.

Durch die Wiedereinreise nach Deutschland muss der Österreicher nun seine Restfreiheitsstrafe ableisten. Bundespolizisten verbrachten den 71-Jährigen noch am Sonntagabend in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Täter aus Körperverletzung greift auch Beamte an

Darmstadt (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am Dienstagmittag im

Hauptbahnhof Darmstadt einen 21-jährigen Mann nach einer Körperverletzung

festnehmen.

Der Täter stieß einen 53-jährigen Geschädigten zunächst ohne ersichtlichen Grund

zu Boden und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht.

Durch mehrere Zeugen wurde der Vorfall bemerkt und versucht den Täter davon

abzuhalten, weiter auf den Geschädigten einzuschlagen. Dabei wurde die

Smartwatch eines Zeugen beschädigt.

Bei der anschließenden Festnahme durch die Beamten sperrte sich der 21-Jährige

mit erheblichem Kraftaufwand gegen die Maßnahmen und verletzte einen der

eingesetzten Beamten durch Kratzen. Der Geschädigte sowie der Beamte wurden

glücklicherweise nur leicht verletzt.

Da der 21-jährige Täter vermutlich psychisch krank ist, wurde er nach Abschluss

aller Maßnahmen in eine Klinik eingewiesen.

Streit unter Schülern eskaliert am Bahnhof Raunheim

Frankfurt am Main, Raunheim (ots) – Ein 17-jähriger Schüler aus Bruchköbel wurde

am Dienstagnachmittag von insgesamt fünf seiner Mitschüler am Bahnhof Raunheim

attackiert. Vorangegangen waren Streitigkeiten in der gemeinsamen Schule.

Die Täter griffen den 17-jährigen Schüler gemeinschaftlich am Bahnsteig mit

Schlägen an und verletzten den Jugendlichen schwer. Er wurde mit mehreren

Platzwunden im Gesicht in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Nach der Tat flüchteten die Täter über die Gleise in ein Fahrzeug und entfernten

sich in unbekannte Richtung. Zeugen fertigten jedoch Videomaterial von der Tat,

mithilfe dessen umfangreiche Ermittlungen der Beamten zur Ergreifung von drei

Tätern im Alter von 16-, 19- sowie 21-Jahren führten. Die Ermittlungen richten

sich gegen die beiden, derzeit unbekannten Täter.

Zu den laufenden Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Unter der Telefonnummer

069/130145 1100 können sachdienliche Hinweise gemeldet werden.