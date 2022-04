Ettlingen – Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich eine Radfahrerin bei einem

Verkehrsunfall am Montag gegen 18.10 Uhr in Ettlingen zu.

Eine 82-jährige Fahrradfahrerin war polizeilichen Feststellungen zufolge am

Montagabend entlang der Zehntwiesenstraße in Ettlingen unterwegs, als sie von

einer 80-jährigen Autofahrerin beim Rückwärtsfahren aus einem Parkplatz offenbar

übersehen worden war. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau von ihrem Rad und

wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Autofahrerin

muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Pfinztal – 16-Jähriger aus Kleinsteinbach zurückgekehrt

Pfinztal (ots) – Der seit Mittwoch, 23.03.2022 vermisste 16-Jährige aus

Kleinsteinbach meldete sich am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr selbst

telefonisch bei der Kriminalpolizei Karlsruhe und gab an, bei einem Freund in

Pfinztal zu sein. Er konnte in der Folge wohlbehalten zu seiner Mutter

zurückgebracht werden.

Wir bedanken uns für die aktive Unterstützung bei der Vermisstensuche und bitten

darum, eventuell veröffentlichtes Bildmaterial des 16-Jährigen wieder

zurückzunehmen.

E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Karlsruhe (ots) – Am Montagnachmittag fuhr ein 14-Jähriger einen E-Scooter im

Karlsruher Stadtgebiet, obwohl er offenbar unter der Beeinflussung berauschender

Mittel stand.

Bei der Kontrolle des Jugendlichen gegen 17.15 Uhr in der Karl-Wilhelm-Straße

bemerkten die Polizisten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Ein

anschließender Schnelltest reagierte bei dem E-Scooter-Fahrer dann auch positiv

auf THC.

Bei dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Er musste seinen Weg

schließlich zu Fuß fortsetzen.

Ettlingen – Sperrmüllsammler stiehlt Küchenteile

Ettlingen-Spessart (ots) – Ein 48-jähriger Sperrmüllsammler entwendete am Montag

in Ettlingen-Spessart mehrere Schubladenelemente einer gerade angelieferten

neuen Küche.

In der Mittagszeit fielen dem eifrigen Sammler die auf ihn herrenlos wirkenden,

jedoch offensichtlich neuen Küchenschubladen am Straßenrand in der

Windwiesenstraße auf. Er entfernte kurzerhand wohl deren Front, lud sie in sein

Fahrzeug ein und fuhr davon. Küchenmonteure bauten die Elemente eigentlich für

eine neue Küche eines Kunden im Haus zusammen. Sie wunderten sich, als sie nur

noch die Frontelemente ihrer geleisteten Arbeit auf der Straße sahen.

Glück im Unglück: Der eifrige Sammler kehrte noch während der Anzeigenaufnahme

durch die Polizei an den Ort des Geschehens zurück. Die Ausbeute konnte in

seinem Fahrzeug aufgefunden werden. In der Folge wurden seine Personalien

festgestellt und eine Sicherheitsleistung von ihm erhoben.

Jöhlingen – Einbruchsversuch in Gaststätte

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Täter versuchte am Sonntag zwischen 22.30 Uhr

und Montag 15 Uhr in eine Gaststätte in der Jöhlinger Straße einzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Unbekannte wohl zwei Türen mit

Hilfe einer Feile zu öffnen. An der zweiten Tür brach die Feile ab und blieb

stecken. Somit musste der Täter unverrichteter Dinge von dannen ziehen.

Es entstand ein geringer Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07252 5046-0 beim Polizeirevier Bretten zu

melden.

Karlsruhe – Einbruch in Gartengrundstück

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen offenbar in der Zeit von

Sonntagnachmittag auf Montagmorgen in ein Gartengrundstück im Bereich des

Durlacher Turmbergs ein. Dort stahlen sie mehrere Werkzeuge aus einem Haus.

Der Inhaber eines Freizeitgrundstücks mit einer Art Ferienhaus am Wolfweg in

Durlach stellte am Montagmorgen fest, dass eingebrochen worden war. Ein

Kellerfenster war eingeschlagen, zuvor war das abgesperrte Tor zu dem Grundstück

aufgebrochen worden. Aus dem Keller wurden verschiedene elektronische

Gartenwerkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Tatzeit

lässt sich von Sonntagnachmittag, 15 Uhr, auf Montagmorgen, 9.30 Uhr eingrenzen.

Nach der Spurensicherung dauern die Ermittlungen an.

Karlsruhe – Etwa 260 Fahrzeuge beschädigt – Mutmaßlicher Täter stellt sich

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe

Nachdem zwischen Freitag und Sonntag nach derzeitigen Schätzungen etwa 260 meist

hochwertige Fahrzeuge im Bereich der Karlsruher Innenstadt zerkratzt

beziehungsweise in sonstiger Weise beschädigt worden waren, stellte sich am

Montagmorgen ein 28-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz bei einer

Polizeidienststelle und räumte die Sachbeschädigungen vollumfänglich ein. Zum

Motiv gab der Beschuldigte an, persönliche Probleme und einen Neid auf

Autobesitzer zu haben. Es entstand ein geschätzter Schaden von über 500.000

Euro. Der Tatverdächtige ist in zurückliegender Zeit bereits einschlägig

strafrechtlich in Erscheinung getreten und zuletzt im Juli 2021 aus einer

Justizvollzugsanstalt entlassen worden.

Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe heute dem Haftrichter

vorgeführt.