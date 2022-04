Mannheim-Neckarau: Unfallverursacher flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Montag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein am Straßenrand

geparktes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss, ohne seinen Pflichten als

Unfallverursacher nachzukommen. Die 21-jährige Fahrerin parkte ihren Mercedes am

Morgen in der Meckenheimer Straße in Höhe der Hausnummer 6 ab. Als sie zur

Mittagszeit zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen in

geschätzter Höhe von rund 2500 Euro fest.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, sich unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Farbschmiererei an Verwaltungsgebäude – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Im Zeitraum von Montag, 20:00 Uhr bis Dienstag,

05:00 Uhr beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Teile eines

Verwaltungsgebäudes in den Mannheimer E-Quadraten. An mehreren Betonsäulen waren

Schriftzüge in roter Farbe angebracht. Die Abteilung Staatsschutz der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg prüft derzeit einen möglich politisch

motivierten Hintergrund.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 oder beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621 12580 zu melden.

Mannheim-Herzogenried: Rund 20 Tonnen Buntmetall gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Herzogenried (ots) – Unbekannte Täter entwendeten bereits am

Freitagabend rund 20 Tonnen Buntmetall von einem Metallverwertungsbetrieb im

Stadtteil Herzogenried. Die unbekannten überstiegen gegen 21.30 Uhr zunächst den

mit Stacheldraht gesicherten Metallzaun des Metallschrott-Handels in der Straße

„Sammelbahnhof“ und gelangten so auf das Firmengelände. Hier sperrten sie den

Wachhund zunächst in den Zwinger und drangen anschließend in ein Firmengebäude

ein, wo sie die Schlüssel für das Tor und einen Gabelstapler an sich nahmen. Im

weiteren Verlauf fuhren sie mit einem Lastwagen auf das Gelände und luden rund

20 Tonnen Kupfer, Messing und weiteres Metalle im Wert von über 200.000 Euro auf

das Fahrzeug. Danach verließen sie mit dem Lastwagen das Gelände.

Eine Zeugin konnte gegen 22 Uhr beobachten, wie ein Lastwagen mit weißem

Führerhaus und rotem Auflieger das Firmengelände verließ und davonfuhr. Bereits

zuvor hatte sie lautes Rumpeln wahrnehmen können.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Lastwagen oder den Tätern

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Sprinter

Mannheim (ots) – Die Unfallstelle ist seit ca. 22.00 Uhr wieder geräumt und für

den Verkehr freigegeben. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen des

Verkehrsdienstes Mannheim ist Folgendes bekannt: Der 25-jährige Fahrzeugführer

eines Mercedes-Benz Sprinter befuhr gegen 18.15 Uhr die Otto-Hahn-Straße in

Richtung Diffenestraße, wobei er in einer leichten Rechtskurve, aus bislang

ungeklärter Ursache, nach links in den Gegenverkehr geriet. Hierbei kam es mit

den ihm entgegenkommenden Lkw, Typ Scania, in der Folge zum Frontalzusammenstoß.

Der 61-Jährige Lkw-Fahrer wurde hierbei nicht verletzt. Der Fahrer des Sprinters

wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfallgeschehen nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000

Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Otto-Hahn-Straße in beide

Fahrtrichtungen gesperrt. Neben zahlreichen Kräften der Polizei befanden sich

u.a. drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr

Mannheim vor Ort.