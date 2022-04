Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Erneut Diebstahl hochwertiger Felgen von Mercedes

Ketsch (ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen entwendeten

unbekannte Täter in der Kirchheimer Straße erneut hochwertige Räder eines

Mercedes-Benz.

Die Unbekannten agierten ähnlich wie bei einem Fall in Mannheim-Friedrichsfeld,

wo ebenfalls Räder eines Mercedes-Benz demontierten und entwendeten wurden. In

beiden Fällen bockten die Täter die Fahrzeuge auf stabilen Styroporblöcken auf.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Ob es sich bei den

beiden Taten um die gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/61696 beim Polizeiposten Ketsch zu

melden.

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kollidiert mit Straßenbahn

Dossenheim (ots) – Am Dienstagmittag um kurz vor 12 Uhr kollidierte der Fahrer

eines Mercedes-Benz im Kreuzungsbereich Bergstraße / Schwabenheimer Straße mit

einer Straßenbahn. Der Mercedes-Fahrer befuhr die Schwabenheimer Straße entgegen

der Einbahnstraße und wollte die Schienen queren, als er ersten Ermittlungen

zufolge die herannahende Straßenbahn übersah und von dieser erfasst wurde.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch ein

Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Der Schienenverkehr musste für

den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 13:30 Uhr gesperrt

werden. Ein Abschleppunternehmen barg den beschädigten Mercedes.

Mosbach, Rhein-Neckar-Kreis: 79-Jährige vermisst – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Mosbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Christel M. wird seit Montagabend vermisst.

Die 79-Jährige verließ gegen 19:15 Uhr die Wohnung einer Freundin in Mosbach und

ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste befindet sich in einer

psychischen Ausnahmesituation – es ist daher nicht auszuschließen, dass sie sich

in hilfloser Lage befindet. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Fahndung nach der Vermissten aufgenommen. Eine Überprüfung aller bekannten

Hinwendungsorte, eine großangelegte Suche im Bereich Mosbach mit

Mantrailer-Hunden und der Einsatz eines Hubschraubers führte bislang allerdings

nicht zu deren Auffinden.

Christel M. kann wie folgt beschrieben werden: 1,60 m groß, schlank, kurze

dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem schwarz-weißen Schal oder Tuch, einer

blauen Jacke, schwarze Hose und grauen Schuhen, trägt eine hellbraune Handtasche

mit sich. Die Vermisste läuft stark gebeugt und hat zwei braune Waklingstöcke

bei sich.

Ein Lichtbild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei

Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mosbach-vermisstenfahndung/

Hinweise werden bei jeder Polizeidienststelle oder dem Polizei-Notruf unter 110,

sowie der Kriminalpolizei unter 0621 174-4444 entgegengenommen.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Lkw in Schlangenlinien unterwegs – Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht auszuschließen – Geschädigte gesucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots) – Ein 31-jähriger Lastwagenfahrer war

am Montagnachmittag in Schlangenlinien auf der B 292 zwischen Waibstadt und

Sinsheim unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer meldete sich gegen 15.30 Uhr bei der

Polizei und teilte mit, dass auf der B 292 von Waibstadt in Richtung Sinsheim

ein Lastwagen fahre, der in erheblicher Schlangenlinien Schlangenlinienfahrt

unterwegs sei und ständig über die Mittellinie in den Gegenverkehr gerate.

Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten bereits ausweichen, um einen

Zusammenstoß zu vermeiden. Der Anrufer folgte dem Lastwagen weiter auf die A 6

in Richtung Mannheim. Durch eine Polizeistreife konnte der Lkw schließlich

ausgemacht und an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausgeleitet und an

einer Tankstelle in der Straße „Hohenaspen“ kontrolliert werden. Auch der Zeuge

folgte den Beamten dorthin und gab seine Beobachtungen zu Protokoll.

Der 31-jährige Fahrer des Lkw zeigte keine Auffälligkeiten, ein Alkoholtest

erbrachte einen Wert von 0,0 Promille. Lenkzeitüberschreitungen konnten

ebenfalls nicht festgestellt werden. Weshalb der Mann in Schlangenlinien

unterwegs war, ist noch nicht abschließend geklärt.

Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

ermittelt.

Geschädigte, die durch die Fahrweise des 31-jährigen Lastwagenfahrers gefährdet

worden waren und diesem ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Schule ein – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter brachen im Zeitraum

zwischen 01.04.2022 und 04.04.2022 in eine Schule in Weinheim ein. Die

Einbrecher überstiegen einen Zaun auf der Rückseite der Schule in der Breslauer

Straße und gelangten so im Bereich des Hauswirtschaftstrakts auf das

Schulgelände. Hier schlugen die Unbekannten mit einem Pflasterstein ein Loch in

ein Fensterelement und konnten dieses öffnen. Hierdurch gelangten sie in das

Lehrerzimmer, wo die Täter sämtliche Schränke öffneten und durchwühlten.

Inwiefern etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Schadenshöhe lässt

sich ebenfalls noch nicht abschätzen. Da das Lehrerzimmer verschlossen war,

gelangten die Einbrecher nicht weiter in das Schuldgebäude.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

BAB 6, Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Spurwechsel PKW übersehen – Schwerer Unfall – Zeugen gesucht!

BAB 6 / Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend kam es auf der BAB

6 zwischen der Ausfahrt Wiesloch / Rauenberg und der Ausfahrt Sinsheim zu einem

schweren Unfall – dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Unfallverursacher

flüchtete.

Als ein LKW eine vor ihm auf der rechten Spur fahrende Kolonne um 21:45 Uhr

überholen wollte, kam dieser beim Wechsel auf die mittlere Spur teilweise auf

die linke Spur. Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer war deshalb gezwungen schnell zu

reagieren, was das Fahrzeug jedoch ins Schlingern gerieten lies. Der Fiat

schleuderte nach einem Zusammenstoß mit der Betontrennwand über alle drei

Fahrspuren in eine Leitplanke und kam letztlich auf dem rechten Fahrstreifen zum

Stillstand. Der LKW fuhr indes unbeirrt weiter. Die beiden 20-jährigen Insassen

des Fiat wurden beim Unfall leicht verletzt und kamen anschließend in umliegende

Krankenhäuser. Der Fiat wurde total beschädigt. Das Autobahnpolizeirevier hat

die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Unfall beobachtet haben

oder Hinweise zum flüchtigen LKW geben können. Diese werden gebeten, sich unter

Tel.: 06227 358260 zu melden.