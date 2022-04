Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen, 04.04., Hitchinstraße, 13:20 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die Beamten auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf den Fahrer eines E-Scooters aufmerksam. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 42-Jährige zu, dass er den Roller hätte eigentlich versichern müssen. Eine Weiterfahrt wurde dem Beschuldigten untersagt.

Diebstahl an Kfz

Bingen, Rochusallee, 02.04., 18:00 Uhr – 04.04., 09:00 Uhr. Ein Mann stellte seine graue Mercedes C-Klasse samstags auf dem Rochusallee-Parkplatz (gegenüber Finanzamt) ab. Als er am Montag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war das Fahrzeug extrem laut, weshalb er von einem Auspuffschaden ausging. Bei einer Fachwerkstatt wurde dann das Fehlen des Katalysatortopfs festgestellt; dieser war abgeflext worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Täterbeschreibung nach Einbruch in Friseursalon

Mainz-Lerchenberg (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag kam es auf dem

Mainzer Lerchenberg zu einem Einbruch in einen Friseursalon. Gegen 06:50 Uhr

verschaffte sich ein bislang unbekannter männlicher Täter Zutritt zu dem

Geschäft in der Hindemithstraße und entwendete neben Bargeld auch

Wertgegenstände. Zwischenzeitlich liegt eine Beschreibung des Mannes vor:

Beige-brauner Winterparka mit Fellkapuze (leichtes Karomuster) –

Schwarze Stoffhose – Schwarze kleine Umhängetasche – Graue OP-Maske –

Keine Handschuhe – Dunkle Schuhe – Flüchtete mit einem blau/weißen

Roller mit schwarzen Spiegeln

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Erneuter Einbruch in Schnellrestaurant

Mainz-Bretzenheim (ots) – In der Nacht auf vergangenen Montag kam es zu einem

Einbruch in ein Schnellrestaurant in Mainz-Bretzenheim. Zwischen 01:30 Uhr und

08:00 Uhr gelangten der oder die unbekannten Täter über einen Personaleingang in

die Filiale in der Haifa-Allee. Im Innenbereich verschafften sie sich Zugriff

auf einen Tresor, in welchem sich die Tageseinnahmen der letzten Woche befanden.

Erst am 27.03.2022 war es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine andere Filiale

derselben Restaurantkette im Mainzer Stadtgebiet gekommen. Ob ein

Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Anruf entlarvt Dieb

Mainz-Altstadt (ots) – Eine lange Nacht endete für einen 19-jährigen aus Alzey

mit einer Strafanzeige. Der junge Mann war in den frühen Morgenstunden des

vergangenen Sonntags gemeinsam mit Freunden im Bereich der Mainzer Altstadt

unterwegs. Gegen 6 Uhr zog die Personengruppe an einer Brauerei vorbei und

erkundigte sich vor Ort, ob das Lokal noch geöffnet habe. Dies wurde von den vor

Ort befindlichen Reinigungskräften verneint. Die Gruppe zog daraufhin weiter.

Kurz darauf stellte das Personal das Fehlen eines Mobiltelefons fest, welches

sich zuvor in einer auf einem Stuhl aufgehängten Jacke befunden hatte. Den

unmittelbar eintreffenden Polizeibeamten des Altstadtreviers konnten die

Mitarbeiter eine gute Personenbeschreibung der zuvor vorbeigezogenen Männer

abgeben.

Durch weitere Polizeikräfte konnte schließlich nur wenige hundert Meter entfernt

eine Gruppe von Personen angetroffen werden, auf welche diese Beschreibung

zutraf. Die jungen Männer wurden daraufhin durch die Beamten einer Kontrolle

unterzogen. Ein Anruf auf dem gesuchten Mobiltelefon ließ den 19-jährigen Täter

letztlich auffliegen: Der noch eingeschaltete Klingelton des Handys entlarvte

den Dieb. Der junge Mann muss sich nun wegen eines Diebstahls verantworten. Das

Mobiltelefon wurde später wieder an die rechtmäßige Besitzerin ausgehändigt.

Ergänzende Pressemeldung zum bewaffneten Überfall auf Getränkemarkt

Mainz-Weisenau (ots) – 04.04.2022, 21:10 Uhr

Wie bereits berichtet betrat am Montagabend gegen 21:10 Uhr ein bislang

unbekannter Täter die Getränkeabteilung eines Supermarktes im Stadtteil

Weisenau. Der Täter bedrohte eine Kassiererin mit einer mitgeführten Schusswaffe

und forderte die Einnahmen aus der Kasse. Nachdem der Räuber einen bislang

unbekannten Bargeldbetrag erbeutete, flüchtete er unerkannt aus dem

Getränkemarkt in bislang unbekannte Richtung. Eine groß angelegte Fahndung mit

Funkstreifen aller Mainzer Polizeidienststellen, sowie der Autobahnpolizei

Heidesheim, verlief ergebnislos. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und eine erste Spurensicherung am Tatort durchgeführt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

20-25 Jahre alt

ca. 185 cm groß

blaue Augen

schwarze Jogginghose

schwarzer Pulli

schwarze Turnschuhe

schwarze OP-Maske

sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent oder Dialekt

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Montagabend gegen

21:10 Uhr im Bereich der Weberstraße in Mainz-Weisenau verdächtige Beobachtungen

gemacht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall

A 61/Ilbesheim (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Fahrerin kam

es am 4.4.2022 gegen 17 Uhr auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz in Höhe der

Gemeinde Ilbesheim. Hier fuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer auf den PKW einer

19-Jährigen auf. Der 31-Jährige befuhr dabei den linken Fahrstreifen, als die

19-Jährige scheinbar ohne auf den schnelleren 31-Jährigen zu achten zu einem

Überholmanöver ansetzte. Bei dem Unfall verlor die Frau die Kontrolle über ihren

PKW und prallte frontal in die Schutzplanke. Die 19-Jährige erlitt einen Schock

und wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW

entstand hoher Sachschaden. Der 31-Jährige blieb unverletzt und sein PKW war

fahrbereit. Die rechte Fahrspur war für die Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden

gesperrt. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

Mit Übergewicht von der Adria nach Belgien

A61/ – Erheblich überladen war ein Kleintransporter mit spanischer

Zulassung, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am

5.4.2022 gegen 03:14 Uhr auf der A 61 in Höhe Bingen kontrollierte. Der

„Sprinter“, der Meeresfrüchte von der Italienischen Adriaküste nach Belgien

transportieren sollte, wies nach einer Verwiegung anstelle eines zulässigen

Gesamtgewichtes von 3,5 Tonnen ein tatsächliches Gewicht von über 5,9 Tonnen

auf. Da die Beamten weiterhin feststellten, dass für den Transporter keine

Zulassung vorlag, war für den 59-jährigen Fahrer des Transporters die Fahrt

beendet. Für die anstehenden Bußgeldanzeigen musste der Fahrer eine

Sicherheitsleistung hinterlegen.

bewaffneter Überfall auf Supermarkt

Mainz-Weisenau (ots) – Am 04.04.2022 gegen 21:10 Uhr betrat ein maskierter

männlicher Täter die Getränkeabteilung eines Supermarktes und bedrohte die

Kassiererin mit einer Schusswaffe. Der Täter erbeutete einen Geldbetrg in

unbekannter Höhe und flüchtete zu Fuß. Eine groß angelegte Fahndung nach dem

Täter verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen.