Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht die Schmierfinken, die im Stadtteil

Erlenbach ihr Unwesen getrieben haben. Vermutlich am vergangenen Wochenende

besprühten die Unbekannten in den Straßen „Im Braumenstück“ und „Osterberg“

mehrere Verteilerhäuschen, Stromkästen und Mülltonnen mit Graffiti.

Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt nach den

derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitagabend (1. April), 19 Uhr, und

Samstagnachmittag (2. April), 16 Uhr. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen,

die in den fraglichen Straßen und der Umgebung aufgefallen sind, nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit

entgegen.

Bereits vor ein paar Tagen wurde im Stadtgebiet auch die Wand einer Tiefgarage

in der Laubstraße beschmiert. Unbekannte Täter hinterließen an einer Mauer in

der Ein- und Ausfahrt verschiedene Schriftzüge, Buchstaben und

Zahlenkombinationen in blauer Farbe. Auch in diesem Fall ermittelt die

Polizeiinspektion 1 und ist dankbar für Hinweise auf mögliche Täter unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150. |cri

Leichte Beute aus unverschlossenen Autos

Kaiserslautern (ots) – Während Polizeibeamte am Montagmittag in der Innenstadt

eine Anzeige aufnahmen, machte ein Mann in der Rummelstraße auf sich aufmerksam.

Wie der 34-Jährige den Polizisten mitteilte, war ihm kurz zuvor der

Autoschlüssel gestohlen worden. Demnach hatte er seinen Audi A6 gegen 12.45 Uhr

in Höhe des Hauses Nummer 11 abgestellt und war in die benachbarte Bankfiliale

gegangen, um etwas zu erledigen. Den Schlüssel ließ er im Zündschloss stecken

und der Wagen blieb unverschlossen. Als der Mann kurz darauf zu seinem Fahrzeug

zurückkam, war der Schlüssel nicht mehr da. Hinweise auf mögliche Täter konnte

er nicht geben. Zeugen, die gesehen haben, wer in den Audi eindrang und sich den

Schlüssel herausholte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Diebe waren in den vergangenen Tagen auch im südlichen Stadtgebiet am Werk. Aus

der Straße „Am Harzhübel“ wurde der Polizei am Montag ein Diebstahl aus einem

Fahrzeug gemeldet. Der Pkw war offenbar unverschlossen in Höhe des Hauses Nummer

11 abgestellt. Am Freitagnachmittag stellte der Halter fest, dass unbekannte

Täter in den Wagen eingedrungen waren und den Innenraum durchwühlt hatten.

Gestohlen wurden das Navi-Gerät der Marke Garmin, ein kleiner Bargeldbetrag

sowie der Fahrzeugschein. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Beide Fälle zeigen, wie wichtig es ist, sein Auto abzuschließen – auch wenn man

es nur kurz verlässt! Und nicht nur das: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor

Andere es für Sie tun! Soll heißen: Wertgegenstände auf keinen Fall im

Wageninneren zurücklassen! |cri

Lautstarker Streit ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots) – Durch einen lautstarken Streit sind Polizeibeamte am

Montagmittag auf eine Personengruppe in der Karl-Marx-Straße aufmerksam

geworden. Den Beamten fiel die vierköpfige Gruppe, die miteinander stritt, gegen

12 Uhr während einer Streifenfahrt auf. Sie stoppten und unterzogen die zwei

Männer und zwei Frauen einer Kontrolle. Alle vier machten einen alkoholisierten

Eindruck. Was den Streit ausgelöst hatte, konnten sie nicht sagen.

Strafrechtlich relevant war die hitzige Diskussion zwar nicht, dennoch kommt auf

eine der Beteiligten nun eine Strafanzeige zu. Der Grund: Bei der 49-jährigen

Frau wurde bei der Kontrolle Amphetamin gefunden. Das Rauschgift wurde

sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Einbruch in Firmengebäude

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind am Wochenende in der Merkurstraße in ein

Firmengebäude eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten

die Lager- und Büroräume des Betriebs. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

wurde nichts gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise: Wem

sind zwischen Samstagmittag und Montagmorgen Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen? Wer hat Verdächtiges im Gewerbegebiet beobachtet? Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Erpressung nach Online-Chat

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Weil er von seiner neuen „Bekannten“ erpresst

wird, hat ein junger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern am Montag bei der

Polizei Anzeige erstattet. Der 24-Jährige hatte die Frau nach eigenen Angaben

über eine Online-Plattform kennengelernt. Man verabredete sich zu einem

Video-Chat, und die Frau animierte den 24-Jährigen, sich vor der Kamera

auszuziehen.

Die Überraschung folgte danach: Im Anschluss an den Chat verlangte die Frau eine

Zahlung von 800 Euro – andernfalls würde sie Nacktbilder des 24-Jährigen in den

sozialen Medien verbreiten.

Der junge Mann beendete daraufhin sofort die Kommunikation mit der Unbekannten,

meldete seine Accounts auf den verschiedenen Plattformen ab und wandte sich an

die Polizei. Die Ermittlungen nach der Erpresserin laufen… |cri

Einzelne Seiten einer Zeitschrift gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt gegen eine 52-Jährige wegen des

Verdachts des Ladendiebstahls. Die Frau wurde dabei beobachtet, wie sie in einem

Einkaufsmarkt einzelne Seiten einer Zeitschrift herausriss. Die Seiten

versteckte sie zwischen den Blättern eines anderen Hefts, welches sie an der

Kasse bezahlte. Zeugen beobachteten das Vorgehen und informierten das

Verkaufspersonal. Ein Mitarbeiter sprach die 52-Jährige an. Sie gab das

Herausreißen der Seiten und den Diebstahl zu. Die beschädigte Zeitschrift

bezahlte die Frau im Nachhinein. |erf

Briefkasten beschädigt und Post geklaut

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter hat den Briefkasten einer Firma in

der Eisenbahnstraße mutwillig beschädigt und Post daraus gestohlen. Der Schaden

fiel am Montagmorgen auf, die Aufzeichnung der Überwachungskamera verriet

jedoch, dass die Tat bereits am Sonntagnachmittag verübt wurde.

Auf der Aufnahme ist ein etwa 60 bis 70 Jahre alter Mann mit kurzen grauen

Haaren, brauner Lederjacke und Gehstock zu sehen, der den Briefkasten mit der

Hand aufbiegt und zwei Kuverts entnimmt. Anschließend entfernt sich der Dieb mit

seiner Beute. Was sich in den Umschlägen befand, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen der Dieb gegen 15 Uhr in der Eisenbahnstraße

aufgefallen ist. Zur Tatzeit hatte der Unbekannte seine FFP2-Maske bis zum Kinn

heruntergezogen und eine Zigarette im Mund. Weitere Hinweise bitte an die

Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 / 369 – 2150. |cri

Alkoholisiert und aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Sein aggressives Verhalten hat einem Mann aus dem

Stadtgebiet am Montag einige Stunden in einer Polizeizelle eingebracht. Der

amtsbekannte 33-Jährige war am Nachmittag in der Mannheimer Straße negativ

aufgefallen, weil er vor einer Gaststätte mit einem Schlagstock hantierte und

herumpöbelte.

Die ausgerückte Streife konnte vor Ort den Tatverdächtigen stellen. Der

Teleskopschlagstock wurde in seiner Jackentasche gefunden. Zu Sachbeschädigungen

oder Körperverletzungen war es aber offenbar nicht gekommen.

Der 33-Jährige war stark alkoholisiert; laut Schnelltest hatte er 1,51 Promille

„intus“. Auf sein Verhalten angesprochen, gab er an, dass er sich „von den

Leuten nicht provozieren lasse“. Zur Verhinderung von Straftaten nahmen die

Polizisten den Mann mit zur Dienststelle.

Nach Abschluss der obligatorischen Maßnahmen sollte er später mit der Auflage

eines Platzverweises für die Innenstadt eigentlich wieder auf freien Fuß gesetzt

werden. Weil der 33-Jährige aber ankündigte, sich nicht an den Platzverweis zu

halten, wurde er in Gewahrsam genommen und durfte in einer Zelle seinen Rausch

ausschlafen… |cri