Präsidialbereich (ots) – Am Montagabend 04.04.2022 trafen sich erneut 510 sogenannte Montagsspaziergänger. In Bellheim und Grünstadt fanden angemeldete Versammlungen gegen Kritiker von Corona-Maßnahmen, mit 66 Menschen statt (12 in Bellheim, 54 in Grünstadt). Die Versammlungen verliefen alle friedlich und störungsfrei.

Auf verschiedenen Plattformen wurde erneut dazu aufgerufen, sich öffentlich zu treffen, um ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen zu setzen. Nach vorbereiteten Einsatzkonzepten waren die Polizeikräfte an relevanten Orten präsent.

Dabei konnten die rund 510 Menschen als sogenannte „Spaziergänger“ festgestellt werden.