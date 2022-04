Edesheim: Wird schon gehen (siehe Foto)

Edesheim (ots) …dachte sich am Montagnachmittag 04.04.2022 wohl ein 69-jähriger PKW-Fahrer als er in Edesheim die Sperrung der Staatsstraße umfuhr und in den Baustellenbereich einfuhr, wo er schließlich auf Höhe der dortigen Tankstelle mit seinem BMW im losen Untergrund stecken blieb.

Zum Zeitpunkt des Erscheinens der Polizei war der Mann gerade im Begriff, seinen PKW mittels Klappspaten freizuschaufeln, was ihm aber nicht gelang. Erst ein hinzugezogener Abschleppdienst konnte ihn aus seiner misslichen Lage befreien.

Unfallflucht – Wingert beschädigt

Roschbach (ots) – Im Zeitraum des 03.04.2022, 22:00 Uhr bis zum 04.04.2022, 18:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem landwirtschaftlichen Weg in Roschbach. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer befuhr offensichtlich den landwirtschaftlichen Weg zwischen Edesheim und Roschbach und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich nach links von dem Weg ab und touchierte 3 Weinbergs Zeilen.

Der Wingert wurde hierbei beschädigt. Anschließend setzte der Unbekannte die Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise von Zeugen werden durch die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323-955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.