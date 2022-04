Einbruch in Kirche

Speyer (ots) – In der Zeit vom 03.04.2022 um 16:30 Uhr auf den 04.04.2022, 07:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Außentür zu einer Kirche in der Theodor-Heuss-Straße auf und öffneten im Inneren gewaltsam eine weitere Tür. Aus einem Büro im Inneren entwendeten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Theodor-Heuss-Straße in Speyer-West beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer per Telefon unter der Rufnummer Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Auf Elektroscooter ohne Kennzeichen unterwegs und Drogen im Gepäck

Speyer (ots) – Am Montag 04.04.2022 gegen 21 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen E-Scooter aufmerksam, der auf der Schifferstadter Straße ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der Fahrer des E-Scooters entzog sich der beabsichtigten Verkehrskontrolle, warf sein Gefährt in die Büsche und flüchtete zu Fuß.

Wenig später erblickte die Polizeistreife den Verdächtigen im Hopfenweg erneut und konnte ihn nach kurzer fußläufiger Verfolgung stellen. Es handelte sich bei ihm um einen 15-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis.

Die Polizeibeamten stellten bei der Durchsuchung seiner Person ca. 20 Gramm Marihuana in seiner Hose fest und stellten die Drogen sicher. Der Jugendliche wurde seinen Eltern überstellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen Fahrzeugzulassungsrecht

Speyer (ots) – Am Montag 04.04.2022 gegen 17:20 Uhr fuhren ein Kind im Alter von 10 Jahren sowie eine Jugendliche im Alter von 15 Jahren mit einem Quadbike und einem kleinen Motorrad in der Altspeyerer Weide auf und ab. Die Fahrzeuge waren nicht mit Kennzeichen versehen.

Aufmerksame Zeugen riefen die Polizei hinzu, welche die Ausfahrt der mit einem Hubraum von 125 Kubikzentimeter ausgestatteten Gefährte unmittelbar stoppte und den ebenfalls vor Ort befindlichen 43-jährigen Vater der Kinder als Beschuldigten wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte belehrte.

Der Vater gab an, die Fahrzeuge gerade gekauft zu haben und eine Probefahrt der Kinder genehmigt zu haben, bevor die Familie die Fahrzeuge in ein anderes EU-Land an den Wohnsitz verbringt, wo deren Inbetriebnahme weniger Regularien unterliege. Bei dem im Ausland wohnhaften Vater wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro zur Sicherung des Strafverfahrens erhoben.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter PKW-Fahrerin

Speyer (ots) – Am Montag 04.04.2022 gegen 13:13 Uhr befuhr eine 36-jährige PKW-Fahrerin die Paul-Egell-Straße in Fahrtrichtung Industriestraße und bremste, um nach links auf einen Privatparkplatz abzubiegen und einen entgegenkommenden PKW passieren zu lassen. Eine 39-jährige PKW-Fahrerin fuhr hinter der 36-Jährigen, erkannte das Bremsmanöver rechtzeitig und bremste ebenfalls.

Allerdings fuhr hinter der 39-Jährigen eine 19-jährige PKW-Fahrerin und bemerkte das Abbremsen zu spät, weswegen sie auf das Fahrzeugheck der 39-Jährigen auffuhr und deren Fahrzeug auf den PKW der 36-Jährigen schob.

Hierdurch erlitt die 36-Jährige eine von der Aktivierung des Sicherheitsgurtes herrührende Prellmarke an der Schulter sowie Kopfschmerzen. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

An den drei PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Aus dem PKW der 19-Jährigen liefen Betriebsstoffe aus, sodass die Feuerwehr hinzugezogen wurde. Zwecks Fahrbahnreinigung wurde die Paul-Egell-Straße kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.