Mehrere Unfälle durch herabfallende Eisplatten von LKW

Wörth (ots) – Am Montagvormittag 04.04.2022 wurden der Polizeiinspektion Wörth gleich mehrere Verkehrsunfälle, verursacht durch herabfallende Eisplatten von LKW, gemeldet. So kam es zunächst gegen 08:00 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe, Höhe Anschlussstelle Kieswerk Jockgrim zu einem Unfall, bei dem die Windschutzscheibe eines PKW Toyota Avensis durch herabfallende Eisplatten beschädigt wurde.

Der Unfall konnte vor Ort durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth aufgenommen werden. Bevor der verantwortliche LKW-Fahrer seine Fahrt fortsetzen durfte, musste er die noch verbliebenen Eisplatten von seinem Auflieger entfernen, um weitere Unfälle zu verhindern.

Gegen 12:20 Uhr ereignete sich dann ein weiterer Unfall kurz vor der Auffahrt auf die B9, von der L540 aus Richtung Hagenbach kommend. Als die 33-jährige Fahrerin eines PKW Mazda einen auf der rechten Fahrspur fahrenden LKW überholte, lösten sich Eisplatten vom Dach des LKW, die beim Herabfallen auf das Dach des PKW einen Sachschaden verursachten.

Die PKW-Fahrerin melde den Unfall erst über eine Stunde später telefonisch bei der Polizei nach. Das Kennzeichen des LKW war der Frau nicht bekannt, sodass eine Fahndung nach dem LKW, auch aufgrund der großen zeitlichen Verzögerung nicht mehr erfolgversprechend war.

Ladendiebstahl durch Kind

Kandel (ots) – Eine Mitarbeiterin der KIK-Filiale in Kandel konnte am Montagnachmittag 04.04.2022 ein 13-jähriges Mädchen dabei beobachten, wie dieses zusammen mit einer Freundin, in der Umkleidekabine des Ladengeschäftes verschwand, um dort eine Packung Feuerzeuge im Wert von einem Euro zu öffnen und den Inhalt zu entwenden.

Die Ladendiebin konnte durch die Zeugin am Verlassen des Ladens mit ihrer Beute gehindert werden und wurde ins Büro gebeten, von wo aus die Mitarbeiterin die Polizei zwecks Anzeigenaufnahme vor Ort verständigte. Der Vater des Kindes konnte telefonisch verständigt und über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt werden.

Die Mitarbeiterin erstattete Strafanzeige und erteilte den beiden Mädchen ein 1-jähriges Hausverbot für sämtliche KIK-Filialen in ganz Deutschland. Die Strafanzeige wird nach Aufnahme durch die Beamten der Schutzpolizei zuständigkeitshalber an Beamte des Sachgebiets Jugendkriminalität in Wörth, welches auch für die Bearbeitung von Straftaten durch strafunmündige Kinder zuständig ist, zur weiteren Bearbeitung abgegeben.

Handy, Gurt, Durchfahrtsverbot

Germersheim/Lingenfeld (ots) – Am Montag 04.04.2022 führte die Polizeiinspektion Germersheim mehrere Verkehrskontrollen durch. In der Hamburger Straße in Germersheim wurden insgesamt 24 “Gurtmuffel” verwarnt. An 10 Fahrzeugen wurden zudem technische Mängel festgestellt.

Bei einer Kontrolle des Durchfahrtsverbots in der Straße “Am Hirschgraben” in Lingenfeld mussten insgesamt 12 Autofahrer verwarnt werden.

Unfallflucht auf B9

Schwegenheim (ots) – Montagmorgen 04.04.2022 befuhr eine 59-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Etwa 500 Meter nach der Anschlussstelle Schwegenheim fielen aus dem Container eines vor ihr fahrenden LKW´s mehrere Metallgitter. Trotz guter Reaktion fuhr sie über die Metallteile, die sich am Unterboden ihres Fahrzeugs verkeilten.

Der bislang unbekannte LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise zum Unfallhergang oder dem geflüchteten LKW nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.