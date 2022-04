…und übrigens

…gab es Dienstagmorgen 05.04.2022 noch 2 Einsätze wegen zweier Männer, die jeweils, selbst für die Polizei ungewöhnlich und unfassbar, mehr als 3,2 Promille im Blut hatten. Der eine saß um kurz vor 06 Uhr nur mit Unterhose und T-Shirt bekleidet im Vorraum der Sparkasse in Wetter und hatte diesen offenbar schon mit einer Toilette und einem Aschenbecher verwechselt.

Der Mann war so betrunken, dass er sich nicht mal selbst anziehen konnte. Die Polizei verfrachtete den 51-Jährigen in die Gewahrsamszelle, wo er nach ärztlicher Begutachtung ausnüchtern durfte. Trotz seines Zustands schaffte der Mann um kurz nach 08 Uhr den Alkotest, der einen Wert von 3,2 Promille anzeigte.

Der zweite Mann ist nach eigenem Bekunden immer betrunken, was der um 10.40 Uhr durchgeführte Alkotest mit einer Anzeige von 3,23 Promille dann klar bestätigte. Der Mann fiel auf, weil er in Sterzhausen auf einen stationären Blitzer einschlug.

Er titulierte später gegenüber der Polizei den Blitzer mit einer beleidigenden Bezeichnung und sagte, das Teil habe ihn einfach genervt, auch wenn er selbst gar kein Auto fährt. Der hinlänglich polizeibekannte 39-jährige Mann hatte die Geschwindigkeitsmessanlage mit einer Eisenstange traktiert und dabei erheblich beschädigt. Die Polizei sperrte auch ihn zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in die Gewahrsamszelle.

Marburg: Professionellen Ladendieb ertappt und festgenommen

(ots) – Vielleicht weil er auf der Flucht sein Handy verlor und weil es der verfolgende Ladendetektiv aufhob, brach ein Ladendieb seine Flucht freiwillig ab. Der 29-jährige Mann steht aufgrund der festgestellten Gesamtumstände unter dem Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls und, da er ein Taschenmesser griffbereit mitführte, auch wegen des Diebstahls mit Waffen.

Der Mann stand am Dienstag 05.04.2022 um kurz vor 10 Uhr, in einem Kaufhaus in der Marburger Innenstadt unter der Beobachtung zunächst einer Angestellten und dann unter der des Ladendetektives. Er packte Jogginghosen, T-Shirts und eine Kopfbedeckung in seinen wie sich herausstellte speziell als sogenannte “Klautasche” präparierten Rucksack und verließ das Geschäft, ohne die Waren im Wert von 835 Euro zu bezahlen. Die Polizei stellte den Rucksack und das Messer sicher und nahm den Mann vorübergehend fest.

Breidenstein – Schaufensterscheibe beschädigt

Die Polizei Biedenkopf ermittelt nach einer Sachbeschädigung am Sicherheitsglas der Schaufensterscheibe eines Handwerksbetriebs in der Straße Auf der Lehmgrube. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit war von Montag auf Dienstag, 05. April, zwischen 12 und 08.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf – Seitenscheibe eines Lastwagens eingeworfen

Nach den Aussagen eines Zeugen liefen 2 Personen über den Parkplatz in der Bahnhofstraße, kehrten kurze Zeit später zurück und zerstörten die Seitenscheibe einer vor dem Lebensmittelmarkt stehenden Sattelzugmaschine.

Der Zeuge konnte die Personen leider nicht beschreiben. Sie hatten, wie sich herausstellte einen faustgroßen Stein durch die Scheibe geworfen. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Wem sind diese beiden Personen zur Tatzeit in der Nacht zum Dienstag, 05. April, um 02.30 Uhr noch aufgefallen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Niederweimar: Einbruch gescheitert

Wahrscheinlich in der Nacht zum Donnerstag, 31. März, gegen 01 Uhr versuchte ein Einbrecher in die Praxisräume in einem Haus Am Roten Weg einzubrechen. Ein Bewohner hörte zu dieser Zeit dumpfe Geräusche. Die Einbruchsspuren an der hinter dem Haus gelegenen Tür zur Praxis wurden erst am Samstag, 02. April bemerkt. Wer hat in der fraglichen Zeit, insbesondere aber in der Nacht zum Donnerstag rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Amöneburg-Roßdorf: Audi entwendet

Einen Audi mit einem Wert von etwa 1500 Euro entwendeten Diebe in der Straße Am Rulfbach. Der silberfarbene A3 stand auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses, als die Unbekannten ihn zwischen Samstag (2. April), 21.30 Uhr, und Montag, 16 Uhr, auf nicht näher bekannte Weise stahlen. Die Kripo in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Hinweise: Wem sind in der Straße verdächtige Personen aufgefallen?

Wetter: VW demoliert

Mehrere zerschlagene Scheiben, eine geöffnete Motorhaube, Schäden am Motor und abgerissene Außenspiegel hinterließen Unbekannte an einem geparkten weißen Golf in der Schulstraße. Die Beschädigungen in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden zwischen 11.30 Uhr am Samstag (2. April) und 7.45 Uhr am Montag.

Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet? Wer hat das beschädigte Fahrzeug bereits vor Montagmorgen bemerkt und kann somit die Tatzeit eingrenzen? Wer hat im Tatzeitraum Schläge oder das Scheibenklirren gehört? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegengenommen.

Marburg: Fahrerflucht im Parkhaus

Auf der zweiten Ebene des Parkhauses “Erlenringcenter” beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Samstag (2. April) einen geparkten blauen Opel. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kollidierte der Unbekannte zwischen 18.20 und 23.45 Uhr mit dem Astra und verursachte 2500 Euro hohe Schäden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Diese befand sich gegenüber vom Kassenautomaten. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar-Roth: Hausfassade beschädigt

In der Dammstraße entstanden durch einen Verkehrsunfall Schäden an einer Hausfassade. Vermutlich bog großes Fahrzeug, ein LKW, Bus oder auch landwirtschaftliches Fahrzeug im zu engen Bogen von der Lahnstraße in die Dammstraße ab und touchierte dabei in der Nacht von Sonntag auf Montag (3./4. April), zwischen 23.55 und 8.20 Uhr, mit der rechten Seite das Haus und verursachte einen vermutlich eher geringen Schaden. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

