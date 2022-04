Kontrollierte Sprengung – Knallgeräusch weit zu hören (siehe Foto)

Kirtorf (ots) – Der Kampfmittelräumdienst (KMRD) nahm am Montag 04.04.2022 am späten Nachmittag gegen 18:45 Uhr in Kirtorf auf dem Truppenübungsplatz, eine kontrollierte Sprengung eines Blindgängers vor. Bei dem Sprengkörper handelt es sich um eine deutsche panzerbrechende PC 1400 Bombe. Sie wurde bei einer gezielten Kampfmittelsuche in 2,50 m Tiefe auf dem Truppenübungsplatz gefunden.

Die Absperrung des Geländes sowie umliegender Flächen erfolgte durch die Polizei. Der festgelegte Sperrradius betrug 1.300 Meter. Zur Dämpfung der Sprengwirkung wurde der Blindgänger mit zwei jeweils mit 20.000 Liter gefüllten Wassersäcken überdeckt.

Das Knallgeräusch war vermutlich auch im nördlichen Vogelsbergkreis, östlichen Landkreis Marburg-Biedenkopf und süd-westlichen Schwalm-Eder-Kreis zu hören.

67-Jähriger vereitelt dreisten Trickbetrug

Darmstadt (ots) – Dank der vorbildlichen Reaktion eines 67-jährigen Mannes ist es der Polizei gelungen, am Sonntagabend 03.04.2022 einen 25-jährigen Mann, der sich als falscher Polizeibeamter ausgegeben hatte, vorläufig festzunehmen. Der junge Mann steht derzeit im Verdacht, als Mitglied einer Betrugsbande in der er als Geldabholer fungiert, den Versuch unternommen zu haben, das Hab und Gut des 67-Jährigen zu entwenden.

Im Vorfeld der Festnahme hatte der aufmerksame 67-Jährige mehrere betrügerischen Anrufe mit der alt bekannten Masche erhalten, den Spieß kurzerhand umgedreht und den Tätern suggerierte, dass er der Geschichte Glauben schenke.

Nach der Ankündigung, dass ein Polizeibeamter nun vorbeikomme und sein Vermögen für eine “sichere Verwahrung” in Empfang nehmen würde, verständigte er umgehend die richtigen Beamten, die den Tatverdächtigen vorläufig festnahmen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen, seiner konkreten Tatbeteiligung und möglichen weiteren Komplizen dauern derzeit an. Mit diesen sind die Beamten von der Kriminalinspektion, ZE 40 betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittler für sachdienliche Hinweise zu erreichen.

Im Zusammenhang des aktuellen Geschehens und weil zu erwarten ist, dass sich die dreisten Anrufe wieder mehren, warnt die Polizei erneut eindringlich:

Geben Sie NIEMALS persönliche Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie NIEMALS Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch sofort. Reden Sie mit ihren Angehörigen und Freunden, verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Kiosk – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Mehrere Hundert Euro Schaden verursachten Kriminelle bei dem Versuch, gewaltsam in einen Kiosk in der Palisadenstraße zu gelangen. Die Tatzeit wird ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Sonntag (3.4.), 23 Uhr und Montag (4.4.), 9 Uhr eingegrenzt.

Sowohl das Fenster als auch die Eingangstür zum Verkaufsraum trotzten glücklicherweise dem kriminellen Vorhaben und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeug beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Unbekannter attackiert 43-Jährigen – Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt-Hahn (ots) – Am späten Montagabend 04.04.2022 ging ein 43-Jähriger in der Parkstraße spazieren, als er gegen 23.30 Uhr von einem fremden Mann in Höhe des Friedhofs angesprochen wurde. Im Zuge des Gesprächs schlug der Unbekannte den 43-Jährigen mit einer Glasflasche und flüchtete im Anschluss.

Der 43-Jährige wurde nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern derzeit noch an.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30-40 Jahre, ca. 170-180 cm groß, schlank. Er trug einen schwarze Mantel.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Pfungstadt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06157/9509-0 sind die Beamten zu erreichen.

Polizei lädt zur Fahrradcodierung am 23. und 24. April ein

Griesheim (ots) – Die Polizeistation Griesheim lädt am Samstag 23. April, und im Rahmen des verkaufsoffenen Frühlingssonntags, den 24. April, zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation in der Wilhelm-Leuschner-Straße 65 ein.

Am Samstag findet die Aktion von 10-14 Uhr und am Sonntag von 12-17 Uhr statt.

Die Räder werden an diesen Tagen in der Reihenfolge der Anmeldungen codiert. Mit Wartezeit ist gegebenenfalls zu rechnen.

Für den reibungslosen Ablauf, wird um Voranmeldung bei der Polizei gebeten. Von Montag-Freitag werden zwischen 08-14 Uhr die Anmeldungen unter Tel. 06155/8385-12 und der Durchwahl -21 entgegengenommen.

Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, soll neben seinem Personalausweis auch einen entsprechenden Eigentumsnachweis, wie etwa eine Rechnung, dabeihaben. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Fahrräder mit Carbon-Rahmen können aus technischen Gründen nicht codiert werden.

Bei der sogenannten “FEIN-Codierung” wird ein bestimmter, individueller Zahlencode am Fahrradrahmen eingraviert, der allen potenziellen Dieben ein klares Signal gibt: Finger weg, dieses Rad ist nach dem Diebstahl wertlos. Durch die Codierung können verloren gegangene oder gestohlene Fahrräder den rechtmäßigen Eigentümern wieder zugeordnet werden.

3 Fahrräder sichergestellt – Rechtmäßige Eigentümer gesucht

Münster (ots) – Nachdem bereits Anfang Februar 3 Fahrräder in der Mainzer Straße sichergestellt wurden, konnten bislang die rechtmäßigen Eigentümer noch nicht gefunden werden. Für den Fortgang der Ermittlungen und Zuordnung der sichergestellten Gegenstände, hofft die Polizei nun auf Kontaktaufnahme von Zeugen oder den Eigentümern.

Beamtinnen und Beamte stellten die 3 Bikes am 8. Februar auf einer Dachterrasse sicher.

Bei den Rädern handelt es sich um ein gelbes Mountainbike der Marke “Btwin”, ein schwarzes Herrenrad des Herstellers “Streetcoach” und um ein schwarzes Citybike von “Pegasus”.

Da die bisherigen Ermittlungen keine Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer lieferten, hofft die Polizei nun auf weitere Hinweise. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den Ermittlungen betraut und fragt: Wer erkennt sein Rad wieder? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Fahrzeugtür beschädigt

Groß-Bieberau (ots) – Am Montag 04.04.2022 gegen 17:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Netto-Markts in Groß-Bieberau eine geöffnete Fahrzeugtür durch eine Windböe gegen einen daneben geparkten Pkw geschleudert. Nach Auskunft des Verursachers entstand an dem geparkten Pkw ein 5-10 cm langer Kratzer an der hinteren Beifahrertür.

Der Verursacher versuchte daraufhin, den Fahrer des geparkten Pkws im Netto-Markt ausfindig zu machen, was jedoch misslang. Als er auf den Parkplatz zurückkehrt, stellte er fest, dass der Pkw zwischenzeitlich weggefahren war. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich vermutlich um einen schwarzen VW Touran. Das amtliche Kennzeichen ist nicht bekannt.

Die Polizeistation Ober-Ramstadt sucht nun nach dem Eigentümer des beschädigten Pkws. Er wird gebeten, sich unter # 06154 / 6330 – 0 zu melden.

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Griesheim (ots) – In der Zeit von Freitag (01.04.), 14 Uhr, bis Samstag (02.04.), 22 Uhr, wurde in der August-Bebel-Straße in Griesheim ein roter Fiat 500 durch ein anderes Fahrzeug im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Griesheim unter Telefon 06155 83850 zu melden.

Groß-Gerau

Schrank im Bad brennt – 20-Jähriger leicht verletzt

Nauheim (ots) – Der Brand eines Schranks im Bad einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus “An den Akazien”, rief in der Nacht zum Dienstag (05.04.) gegen 02.40 Uhr, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nauheim hatten den Brand rasch unter Kontrolle.

Ein 20-jähriger Bewohner verletzte sich beim Versuch das Feuer zu löschen leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Alle Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Einbrecher an der Kläranlage

Biebesheim (ots) – Ein als Lagerraum genutzter Container auf dem Gelände der Kläranlage im Anglerweg, geriet über das vergangene Wochenende (01.-04.04.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang auf das Betriebsgelände und drangen anschließend gewaltsam in den Container ein. Sie entwendeten dort anschließend mehrere Werkzeugmaschinen inklusive Zubehör. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Zum Abtransport der Beute dürften die ungebetenen Besucher ein Fahrzeug benutzt haben. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Kreis Bergstraße

500 Euro Sachschaden nach versuchtem Einbruch in Ladengeschäft

Lampertheim (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro haben bislang noch unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in ein Ladengeschäft in der Nacht zum Dienstag (05.04.) in der Wilhelmstraße verursacht.

Zwischen 19 Uhr am Montag und 9 Uhr am folgenden Morgen wollten die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen eine Fahrstuhltür aufhebeln, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Die Polizei hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und hofft bei den Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wem sind verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

Betrüger erbeuten über 2.000 Euro – Vorsicht vor WhatsApp Masche

Viernheim (ots) – Bislang noch unbekannte Betrüger haben am Montag (04.04.) über 2.000 Euro ergaunert. Per WhatsApp kontaktierten die Kriminellen gegen 10 Uhr eine 57-jährige Viernheimerin und gaben sich als deren Tochter aus. Hierfür nutzten sie eine der Frau unbekannte Nummer und erklärten dies mit einem Anbieterwechsel.

Die vermeintliche Tochter gab über den Messenger vor, in einer finanziellen Notsituation zu sein und bat die 57-Jährige, dringend zwei Überweisungen zu tätigen, da sie angeblich 48 Stunden keinen Zugang zu ihrem Bankaccount hätte.

Die Hilfsbereite überwies anschließend über 2.000 Euro, bis sie Zweifel bekam und schließlich den Schwindel bemerkte. Sie erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Das Kommissariat 23 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der bekannten Betrugs-Masche. Überweisen Sie niemals Geld nur aufgrund einer WhatsApp. Werden Sie stets misstrauisch und versuchen Sie, die angeblichen Angehörigen oder Freunde über die Ihnen bekannte Nummer zu erreichen. Im Zweifel wenden Sie sich an den Notruf 110!

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen finden sind Informationen unter dem Link www.polizei-beratung.de abrufbar.

