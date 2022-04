Trickdiebe suchen Pizzeria auf, Limburg-Eschhofen, Bahnhofstraße, Montag, 04.04.2022, 09:40 Uhr

(fh)Am Montagmorgen haben zwei Trickdiebe eine Pizzeria in der Bahnhofstraße in Eschhofen aufgesucht und mithilfe eines Ablenkungsmanövers einen Mitarbeiter bestohlen. Gegen 09:40 Uhr betraten die beiden Männer die Gaststätte, woraufhin einer der beiden den Geschädigten in ein Gespräch verwickelt habe. Zeitgleich hätte sich der zweite Mann zu einem Kleiderständer begeben und von dort eine Tasche samt Inhalt entwendet. Beide Männer verließen im Anschluss mit ihrem Diebesgut die Pizzeria. Es soll sich bei den Tätern um zwei dunkelhäutige Männer gehandelt haben, welche der deutschen Sprache nicht mächtig gewesen sein sollen. Einer der beiden sei etwa 170 cm groß und etwa 40-50 Jahre alt gewesen. Er habe lichte Haare gehabt und sei mit einer dunkelgrünen Jacke, einem hellen Pullover und einer blauen Jeans bekleidet gewesen. Der zweite Täter sei etwas kleiner und jünger gewesen. Er habe seine schwarzen Haare kurz getragen und sei mit einem hellen Pullover und blauen Jeans bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Anbauteile von Lkw entwendet, Elz, Hinter dem Entenpfuhl, festgestellt: Montag, 04.04.2022, 18:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen kam es in Elz neben dem bereits gestern berichteten Diebstahl von Lkw-Anbauteilen zu einer ähnlichen Tat. Von drei Lkw die auf einem Betriebshof in der Straße „Hinter dem Entenpfuhl“ abgestellt standen, wurden Anbauteile in Form von Steuerventilen der Bremseinrichtungen abmontiert und ebenfalls gestohlen. Der Wert der Fahrzeugteile beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt auch hier die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Jugendliche Einbrecher gestellt, Hadamar, Niederweyer, Ortsstraße, Montag, 04.04.2022, 20:00 Uhr

(fh)Am Montagabend gelang es einem Anwohner in der Ortsstraße in Hadamar-Niederweyer jugendliche Einbrecher auf frischer Tat zu stellen und zwei von ihnen an die Polizei zu übergeben. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Täter im Alter von 14 Jahren bis 17 Jahren das Grundstück des Geschädigten aufgesucht und sich gewaltsam Zutritt zu einer Scheune verschafft. In der Scheune sammelten sie mehrere Gegenstände zusammen und waren im Begriff, mit diesen die Flucht anzutreten. Zeitgleich konnte der Bewohner des angrenzenden Wohnhauses gemeinsam mit einem Bekannten die Tat wahrnehmen und zwei der drei Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die beiden wurden zur Polizeistation gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die jungen Männer erwarten nun entsprechende Verfahren.