Zwei Gartenhütten in Brand,

Wiesbaden-Schierstein, Schönaustraße, 05.04.2022, 03.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag standen auf einem Grundstück in der Schönaustraße

an der Ecke zur Heinrich-Zille-Straße zwei Gartenhütten in Vollbrand. Von dem

Feuer waren darüber hinaus auch noch umliegende Bäume betroffen. Die Flammen

wurden gegen 03.15 Uhr bemerkt und von der Feuerwehr gelöscht. Für die Zeit der

Löscharbeiten musste die Schönaustraße komplett gesperrt werden. Insgesamt

entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden

hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Handtasche aus geparktem Pkw gestohlen, Wiesbaden, Trommlerweg, 03.04.2022,

14.00 Uhr bis 04.04.2022, 10.30 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag musste eine Autofahrerin in Wiesbaden die Erfahrung

machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen

werden sollten. Die Geschädigte hatte ihren Pkw am Sonntagnachmittag im

Trommlerweg abgestellt und die Handtasche im Fahrzeug liegen gelassen. Am

nächsten Tag musste sie dann gegen 10.30 Uhr feststellen, dass Diebe in ihren

Wagen eingedrungen waren und die Tasche entwendet hatten. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Katalysator abmontiert und gestohlen, Wiesbaden-Schierstein, Schönaustraße,

02.04.2022, 19.00 Uhr bis 04.04.2022, 12.00 Uhr,

(pl)Diebe hatten es zwischen Samstagabend und Montagmittag in der Schönaustraße

in Schierstein auf den Katalysator eines dort abgestellten BMW abgesehen. Die

Täter montierten den Katalysator des betroffenen Fahrzeugs ab und ergriffen

anschließend damit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Diebe schlagen auf Baustelle zu, Waldems-Esch, Auf der

Schur, Freitag, 01.04.2022, 17:00 Uhr bis Montag, 04.04.2022, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte von einem Baustellengelände in

Waldems-Esch Werkzeug und Sanitärmaterial. Der oder die Täter suchten in den

zurückliegenden Tagen die Straße „Auf der Schur“ in Esch auf und betraten dort

mehrere, sich im Rohbau befindliche, Reihenhäuser. Dabei gelangten die Diebe an

Sanitärmaterial in Form von Rohren und Folien. Aus einer Baubude wurde darüber

hinaus Werkzeug gestohlen. Mit ihrer Beute, deren Wert auf mehrere Tausend Euro

beziffert wird, traten die Unbekannten die Flucht an.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Pkw auf Parkplatz aufgebrochen, Taunusstein-Wehen, Waldparkplatz an der L

3470, Montag, 04.04.2022, 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag brach eine unbekannte Person auf einem Waldparkplatz

nahe der L3470 bei Taunusstein-Wehen in ein Fahrzeug ein. Zwischen 14:00 Uhr und

14:45 Uhr schlug der Täter oder die Täterin die hintere Seitenscheibe der

Beifahrerseite eines weißen Opel Astra ein und entnahm mehrere Gegenstände aus

dem Fahrzeug. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

KFZ-Kennzeichen gestohlen,

Oestrich-Winkel, Achim-von-Arnim-Straße, Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr bis

Montag, 04.04.2022, 07:20 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde in Oestrich-Winkel das hintere

Kennzeichen eines Suzuki Alto gestohlen. Der Pkw stand im besagten Zeitraum am

Fahrbahnrand der Achim-von-Arnim-Straße. Es handelt sich um das amtliche

Kennzeichen „RÜD-LL 116“.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer

(06722) 9112-0 entgegen.