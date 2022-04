Sachbeschädigung an Sporthalle; Schaden 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte an der Heubergsporthalle im Wacholderweg in Eschwege auf der Rückseite eine Fensterscheibe mutwillig beschädigt und dadurch einen Schaden von 300 Euro angerichtet. Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Vorfall, der sich zwischen Freitagnachmittag 15.00 Uhr und Montagmorgen 07.15 Uhr, ereignet hat. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Ein Schaden von 10.000 Euro entstand bei einem Wildunfall heute Morgen auf der Landesstraße L 3238 zwischen Trubenhausen und Uengsterode. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Großalmerode hatte hier gegen 06.25 Uhr eine Hirschkuh erfasst, die nach dem Aufprall am Unfallort verendete.

Spiegel abgefahren und geflüchtet; Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Vorbeifahren an einem weißen Opel Astra Kombi den linken Außenspiegel abgefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall geschah zwischen Montagabend 20.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.40 Uhr in der Niedergutstraße in Großalmerode, wo der Opel Astra geparkt stand. Aufgrund der Spurenlage muss der Verursacher aus Richtung der B 451 kommend in Richtung der Straße „Bunte Mühle“ gefahren sein. Der Schaden an dem Opel wird auf 250 Euro beziffert. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

26-Jähriger erleidet Nasenbeinbruch durch Kopfnuss

Wegen eines Vorfalls von Körperverletzung hat die Polizei in Witzenhausen Ermittlungen gegen einen 24-jährigen Mann aus Witzenhausen aufgenommen. Angezeigt wurde den Beamten ein Vorfall vom vergangenen Wochenende, wonach der 24-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Gaststätte in der Brückenstraße in Witzenhausen einem 26-jährigen Besucher unvermittelt eine Kopfnuss verpasst haben soll. Das 26-jährige Opfer erlitt bei dem Vorfall offenbar einen Nasenbeinbruch und zeigte den ihm namentlich bekannte Tatverdächtigen daraufhin wegen Körperverletzung an.

Parkplatzrempler

Um kurz nach 08.00 Uhr am Dienstagmorgen hat ein 22-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf beim Einparken aus Unachtsamkeit ein Fahrzeug beschädigt und einen Schaden von insgesamt 1050 Euro verursacht. Der Vorfall geschah in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen auf dem Parkplatz vor dem dortigen Bahnhofsgebäude. Die entstandenen Streifschäden an den Autos belaufen sich auf 500 und 550 Euro.

25-jähriger Rollerfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein aus Wehretal stammender 25-jähriger Rollerfahrer ist gestern Mittag von den Beamten der Eschweger Polizei kontrolliert worden. Gegen 12.40 Uhr war der 25-Jährige mit seinem Kleinkraftrad auf der Verbindung zwischen toom-Baumarkt und Kaufland auf der dortigen Rampe unterwegs. Wie die Kontrolle und ein entsprechender Test ergaben, stand der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel und verfügte außerdem nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde dem 25-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ermittlungen wurden gegen den Fahrer u.a. wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Dazu kommt eine Anzeige wegen des Besitzes und Erwerbs der vor Fahrtantritt konsumierten Drogen.

Autofahrer steht unter Alkohol-/Drogeneinfluss; Ermittlungen gegen 32-jährigen Autofahrer

Ein ähnlich gelagerter Sachverhalt ergab sich für die Eschweger Beamten dann gestern Mittag in der Elsa-Brändström-Straße in Eschwege. Die Beamten wurden darüber informiert, dass ein Autofahrer soeben relativ zügig über einen Parkplatz des Eschweger Krankenhauses gefahren sein soll. Eine dorthin entsandte Streife konnten den Fahrer vor Ort gegen 13.00 Uhr schließlich antreffen, der mittlerweile ausgestiegen war und Kontakt zum Krankenhauspersonal aufgenommen hatte. Die Überprüfung des Mannes, bei dem es sich um einen 32-Jährigen aus Sontra handelte, ergab sowohl einen positiven Atemalkoholtest, als auch einen positiven Test hinsichtlich konsumierter Drogen. Auch in diesem Fall räumte der Mann ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, so dass sich die polizeilichen Ermittlungen wegen der Fahrt unter Rauschmitteln u.a. auch um den Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erweitern.

Polizei Hessisch Lichtenau

Trunkenheitsfahrt; Ermittlungen gegen 56-jährigen Autofahrer

Gegen einen 56-jährigen Autofahrer aus Cadolzburg (LK Fürth) ermitteln die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau wegen einer Trunkenheitsfahrt. Der Mann war unter dem Einfluss von Alkohol gestern Abend gegen 23.25 Uhr in der Ortslage von Rommerode in der Straße Fuchshecke in Fahrtrichtung Großalmeroder Straße von der Straße abgekommen, über einen Parkplatz und einen Abhang gefahren und letztlich im Straßengraben gelandet. Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau, die über das unfreiwillig im Straßengraben gelandete Auto informiert wurden, führten mit dem Fahrer vor Ort einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von über 1,6 Promille erbrachte, so dass im Anschluss eine Blutentnahme fällig wurde. Ob es im Rahmen der Trunkenheitsfahrt zu Beschädigungen am Auto o.ä. kam, bedarf noch der Klärung.