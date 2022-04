Fiat Panda beschädigt

Rotenburg. Am Samstag (02.04.), in der Zeit von 9 Uhr bis 10 Uhr, parkte ein Rotenburger Pkw-Fahrer seinen roten Fiat Panda ordnungsgemäß auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums im Waldweg. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug am seitlichen Teil der hinteren Stoßstange auf der Beifahrerseite – vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus der Parklücke – beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Crash im Kreuzungsbereich

Friedewald. Am Montag (04.04.), gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Unterbreizbach mit seinem Mazda CX-5 die vorfahrtberechtigte Straße „Im Gewerbegebiet“ in Richtung Hermesstraße. Ein 19-jähriger Mann aus Neuenstein missachtete die Vorfahrt des Mazda-Fahrers und prallte frontal mit seinem Skoda Octavia in dessen Fahrerseite. Der 57-Jährige kam durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn ab. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Beleidigung und Bedrohung während der Zugfahrt (FOTO)

Fulda (ots) – Opfer einer Bedrohung wurde gestern Nachmittag (4.4./14:50 Uhr)

ein Zugbegleiter im ICE während der Fahrt von Berlin in Richtung Mannheim. Ein

32-jähriger Mann aus Lauscha (Landkreis Sonneberg) bedrohte und beleidigte den

Zugbegleiter, da dieser ihn auf die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen

hatte. Da der Maskenverweigerer der Aufforderung des Zugbegleiters nicht

nachkam, sollte er in Fulda von der Fahrt ausgeschlossen werden. Aufgrund seines

hochgradig aggressiven Verhaltens wurden zwei Streifen des Bundespolizeireviers

Fulda verständigt.

Unkooperatives Verhalten

Während der polizeilichen Maßnahme beleidigte und drohte er sogar den

eingesetzten Beamten mit Gewalt. Nur aufgrund der Besonnenheit der Beamten

konnte eine Eskalation der Situation verhindert werden. Nach Abschluss der

Maßnahmen wurde der uneinsichtige Mann aus dem Zug begleitet.

Weitere Bahnmitarbeiter bedroht und beleidigt Kurze Zeit später ging ein

erneuter Anruf beim Bundespolizeirevier Fulda ein. Der kurz zuvor aus der

polizeilichen Maßnahme entlassene 32-Jährige bedrohte und beleidigte das

Bahnpersonal des Servicepoints im Bahnhof Fulda. Wieder mussten die

Bundespolizisten anrücken, um den Mann zur Vernunft zu bringen. Nach Abschluss

der Maßnahmen wurde er bis zu seinem Anschlusszug begleitet und anschließend auf

freiem Fuß belassen. Gegen den 32-Jährigen wurde u.a. ein Strafverfahren wegen

Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Sachbeschädigung an Schule

Neuenberg. Eine Schule in der Abt-Richard-Straße wurde in der Zeit von Freitagnachmittag (01.04.) bis Montagmorgen (04.04.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe eines Klassenzimmers ein und verschafften sich hierdurch Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend verstopften die Täter ein dort befindliches Waschbecken und drehten den Wasserhahn auf. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroraum

Hünfeld. Am Montag (04.04.) hebelten Unbekannte zwischen 0 Uhr und 6.30 Uhr die Terrassentür eines Büroraums in einem Haus in der Molzbacher Straße auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten ein Mobiltelefon im Wert von circa 700 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Hünfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (04.04.) in ein Bürogebäude in der Straße „Fuldaer Berg“ ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einem Laptop – im Wert von circa 600 Euro – flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Gesamtsachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Kennzeichen gestohlen

Fulda. Von einem öffentlichen Parkplatz in der Straße „An St. Kathrin“ entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (03.04.) insgesamt drei hintere Kennzeichen von Fahrzeugen samt Halterungen. Anschließend flüchteten die Täter mit den Nummernschildern FD-A 114, FD-A 119 und FD-AH 153 in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte entwendeten am Montagnachmittag (04.04.), zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen VB-ES 1311 eines grünen Opel Vectra. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Marie-Curie-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mazda entwendet – Hinweise der Polizei

Hattenhof. Einen Mazda MX5 in der Farbe dunkelgrünmetallic entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag aus einer unverschlossenen Garage in der Straße „Oberländchen“. Der Mazda mit den amtlichen Kennzeichen FD-MX 502 hat einen Wert von rund 3.500 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Ihr Fahrzeug und Ihre Garage auch bei kurzer

Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch

ordnungsgemäß abgeschlossen ist

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fulda. Am Montagabend (04.04.) brannte es in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Gallasiniring. Ein Mann wurde hierbei schwer verletzt und verstarb wenig später in einem Krankenhaus.

Gegen 21 Uhr hatte ein aufmerksamer Passant das Feuer und den schwarzen Rauch bemerkt und die Rettungskräfte informiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Dachgeschosswohnung. Die Feuerwehr hatte den Brand aber zeitnah unter Kontrolle, sodass ein Großteil der Wohnungen im Anschluss an die Einsatzmaßnahmen wieder durch die Bewohnerinnen und Bewohner betreten werden konnten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich zum Brandzeitpunkt insgesamt 14 Personen in dem Gebäude, die sich glücklicherweise größtenteils selbstständig nach draußen ins Freie begeben konnten. Drei Menschen wurden vor Ort medizinisch versorgt, während weitere zehn Personen zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden mussten. Mehrere Zeugen hatten außerdem einen Mann – bei dem es sich nach aktuellem Kenntnisstand vermutlich um den 70-jährigen Bewohner der Dachgeschosswohnung handelt – noch aus den Räumlichkeiten gerettet. Er wurde anschließend umgehend in ein nahegelegenes Klinikum verbracht, wo er jedoch noch am selben Abend an den Folgen des Brandes verstarb.

Die Dachgeschosswohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen im oberen fünf bis sechsstelligen Bereich.

Brandermittler der Kriminalpolizei in Fulda haben zur Ursachenfindung die Ermittlungen aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt.

Scheiben eingeschlagen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter zerstörten zwischen Samstagnachmittag (02.04.) und Sonntagmittag (03.04.) die Heckscheibe eines Smart Fortwo, der in einer Tiefgarage in der Dippelstraße abgestellt war. Aus dem Kofferraum entwendeten sie unter anderem ein Werkzeugset sowie den Erste Hilfekasten im Wert von rund 150 Euro.

Auch die hintere linke Scheibe eines dort geparkten Skoda Roomster wurde zwischen Mittwoch (23.03.) und Montag (04.04.) eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbikes entwendet

Bad Hersfeld. Aus einem verschlossenen Geräteschuppen in der Wehneberger Straße entwendeten unbekannte Täter zwischen Januar und April 2022 zwei Mountainbikes der Hersteller Cube und Giant. Die Fahrräder waren mittels Bügelschloss miteinander verbunden. Die Täter flüchteten mit Diebesgut im Wert von rund 1.250 Euro in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahndungserfolg: Mit Haftbefehl gesuchter Mann aus Bad Hersfeld festgenommen

Düsseldorf / Bad Hersfeld. Zielfahndern der osthessischen Kriminalpolizei nahmen bereits am Mittwoch (23.03.) – mit Unterstützung von Polizeikräften aus Nordrhein-Westfalen – einen 29-Jährigen aus Bad Hersfeld fest. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bad Hersfeld wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Rauschgift vor.

Bereits am 29.09.2021 kam es im Zuge von umfangreichen Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda zu mehreren Durchsuchungen im Raum Bad Hersfeld wegen des Verdachts des Rauschgiftanbaus und -handels (wir berichteten). Dabei konnte der 29-jährige Tatverdächtige jedoch nicht angetroffen werden und war seither unbekannten Aufenthalts.

In der Folge erließ das Amtsgericht Bad Hersfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda auf Grund des dringenden Tatverdachts Untersuchungshaftbefehl gegen den Bad Hersfelder, sodass umfangreiche Fahndungsmaßnahmen von Zielfahndern der osthessischen Kriminalpolizei eingeleitet wurden. Diese führten schließlich am Mittwoch (23.03.) zur Festnahme des 29-Jährigen durch Kräfte der nordrhein-westfälischen Polizei im Innenstadtgebiet von Düsseldorf.

Der Festgenommene wurde im Anschluss einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Düsseldorf vorgeführt, der ihm den bestehenden Haftbefehl verkündete und die Untersuchungshaft anordnete. Daraufhin wurde der Mann einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Weitere Angaben behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Wohnungsbrand am Gallasiniring: 15 Personen verletzt

Fulda (ots)

