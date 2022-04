Marburg/Gießen (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde vor wenigen Tagen eine 17-Jährige aus Wetter. Nach Angaben der jungen Frau haben sie zwei arabisch aussehende Männer am 25.03.2022 gleich zweimal sexuell bedrängt. Es kam dabei zu unsittlichen Berührungen und sogar zu Aufforderungen zum Geschlechtsverkehr.

Ereignet hätten sich die Vorfälle am Tattag gegen 13 Uhr, schon vor der Zugfahrt von Marburg nach Gießen am Gleis 2 sowie später, gegen 18 Uhr vor der Rückfahrt am Gleis 2 im Bahnhof Gießen. Zu den Belästigungen kam es auch in den Zügen, Abfahrt in Marburg um 13.35 und abends in Gießen, Abfahrt um 18.04 Uhr.

Erst Tage später erstattete die 17-Jährige Strafanzeige bei der Polizei in Marburg. Die weiteren Ermittlungen führen die Ermittler vom Bundespolizeirevier Gießen.

Täterbeschreibung:

Täter 1: schwarze, gelockte Haare, Dreitagebart,ca. 25 Jahre, schlank, ca. 170 cm groß. Bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, dunkles Oberteil, blaue Jeans. Er führte einen schwarzen Lederrucksack mit sich.

Täter 2: Brillenträger, kurze schwarze Haare, ca. 25-30 Jahre, etwa 175 cm groß. Bekleidet mit schwarzer Lederjacke.

Zeugen gesucht. Wer Angaben zu den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

