Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wachenheim: Verkehrsunfallflucht (Vorbeifahren)

Wachenheim (ots) – Am 04.04.2022 gegen 16:30 wurde in der Ringstraße in Wachenheim ein PKW bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer beschädigte beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Es liegen keinerlei weiteren Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Brand von zwei Mülltonnen

Freinsheim (ots) – Am 04.04.2022 gegen 16:00 Uhr wurden zwei brennende Mülltonnen in der Südliche Winzerstraße in Freinsheim gemeldet. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Verursacher und Grund für das Feuer sind nicht derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Gönnheim: Einbruchsversuch

Gönnheim (ots) – Am 04.04.2022 gegen 19:20 Uhr kam es in der Haardtstraße in Gönnheim zu einem Einbruchsversuch in ein dortiges Wohnhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Eingangstüre aufzuhebeln Die Bewohner wurden nach den ZDF-Nachrichten auf ein Geräusch aufmerksam, konnten dies jedoch nicht zuordnen. Erst als sie gegen 23:30 Uhr die Hauseingangstür abschließen wollten, bemerkten sie, dass sich die Tür nicht richtig verschließen ließ und verständigten die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: „Komm zur Polizei Rheinland-Pfalz“ – Infoveranstaltung am 20. April 2022

