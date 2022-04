Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 05.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 23-jähriger Autofahrer wollte am 05.04.2022 gegen 03:30 Uhr in der Flugplatzstraße nach eigenen Angaben einer Katze ausweichen und geriet dabei nach rechts von der Straße ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige scheinbar unter Alkoholeinfluss stand. Auf Nachfrage machte er ein Bier am Vorabend geltend. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch eine Konzentration von fast 1,3 Promille, was die Angaben des jungen Mannes fragwürdig erscheinen ließ. Er musste eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde sichergestellt.

Neustadt: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 04.04.2022 gegen 14:00 Uhr wurde ein 17-jähriger Rollerfahrer in der Goethestraße leicht verletzt. Der Rollerfahrer bemerkte den Bremsvorgang des vor ihm fahrenden Fahrzeugs zu spät und geriet beim Brems- und Ausweichvorgang zwischen das abgebremste Fahrzeug und ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Dadurch erlitt der 17-Jährige eine Schürfwunde am linken Bein. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):