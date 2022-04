Darmstadt-Hauptbahnhof (ots) – Der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde am Montagabend 04.04.2022 gegen 18:50 Uhr, ein im Hauptbahnhof abgelegter Möbeltresor gemeldet. Der Tresor lag in einer Plastiktüte verstaut auf einem Fahrkartenautomaten an Gleis 3/4. 250 Reisende aus einer gerade einfahrenden S-Bahn wurden evakuiert.

Zur Einstufung der Situation wurden Spezialkräfte der Bundespolizei angefordert. Während der Maßnahmen wurde der Hauptbahnhof Darmstadt für Reisende gesperrt und der gesamte Zugverkehr eingestellt.

Die Maßnahmen verzögerten sich, da mehrfaches Röntgen des Tresors kein klares Ergebnis lieferte, sodass dieser letztlich aufgesprengt werden musste. Nach der Sprengung konnte festgestellt werden, dass der Tresor ohne Inhalt war.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Sperrung des Hauptbahnhof und des Zugverkehrs gegen 23:50 Uhr wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können. Unter der Telefonnummer 069/130145 1100 können diese gemeldet werden.

