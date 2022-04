Kontrollen auf der Autobahn – Reisebus 28 Stunden nonstop unterwegs

Südhessen (ots) – Am Sonntag 03.04.2022 zwischen 10.30-16.30 Uhr, führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der A 5 und der A 67, Kontrollen zur Überwachung des Sonntagsfahrverbots und des gewerblichen Personenverkehrs durch. Insgesamt wurden 9 Fahrzeuge, darunter 2 Omnibusse, von den Ordnungshütern genauer unter die Lupe genommen.

Von der Polizei wurden 7 Anzeigen wegen Verstößen nach den Sozialvorschriften sowie eine Strafanzeige wegen Fälschung beweiserheblicher Daten erstattet. Die Polizisten behielten rund 3.000 Euro Sicherheitsleistung ein.

Gegen 13.45 Uhr stoppten die Beamten hierbei auf der A 67 bei Pfungstadt einen osteuropäischen Reisebus. Die beiden 32 und 48 Jahre alten Fahrer wiesen ihre Arbeitszeiten widerrechtlich mit einer Bescheinigung über Urlaub und Ruhezeit nach, obwohl sie in der fraglichen Zeit tatsächlich für ihr Unternehmen tätig waren.

Nachdem der Schwindel im Rahmen der Überprüfung aufflog, zeigte sich, dass beide Fahrer seit etwa 28 Stunden nonstop mit dem Bus unterwegs waren. Weil alle Fahrgäste bereits zuvor an ihren jeweiligen Reisezielen ausgestiegen waren, gestattete die Polizei noch die Weiterfahrt bis zum Zielort Frankfurt. Zur Sicherung des Verfahrens wurde eine vierstellige Sicherheitsleistung fällig.

Bei einem Sattelzug aus Südeuropa entstand im Zuge der Kontrolle gegen 11.00 Uhr, auf der A 67 bei Lorsch der Verdacht, dass der Fahrer eine fremde Fahrerkarte nutzte. Bei einer Durchsuchung des Brummis wurde diese Fahrerkarte auch aufgefunden und sichergestellt.

Die Auswertung ergab, dass der 41-jährige Fahrer viel zu wenig Ruhezeit einlegte und dafür viel zu lange am Steuer saß. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten.

Darmstadt

17-Jährige von Unbekannten unsittlich berührt und sexuell beleidigt

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Eine 17-jährige Frau aus Seeheim-Jugenheim ist am Samstagabend 02.04.2022 von einem noch unbekannten Mann in der Straßenbahn unsittlich am Oberschenkel berührt und verbal sexuell beleidigt worden.

Die Tat ereignete sich zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr in der Straßenbahn, im Bereich Haltestelle “Fuchsstraße”, an welcher die 17-Jährige aus der Bahn stieg.

Der Täter wurde als etwa 20-30 Jahre alt beschrieben. Er trug eine blauschwarze Jacke, ein weißes T-Shirt sowie eine weiße Hose.

Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die die Tat beobachten konnten und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Fischgeschäft im Visier Kriminelle

Darmstadt (ots) – Einen Gesamtschaden von rund 3.000 Euro haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Elisabethenstraße verursacht. Die Tatzeit wird nach ersten Ermittlungen auf Samstag 02.04.2022 zwischen 0.45-02.15 Uhr eingegrenzt.

Die Kriminellen gelangten in den Verkaufsraum und entwendeten dort unter anderem Geld, Werkzeuge und Elektronik. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Einbruch in Metzgerei

Darmstadt (ots) – Ein ungebetener Gast hat am frühen Samstagmorgen (2.4.) eine Metzgerei in der Rabenaustraße heimgesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge drückte der Täter gegen 3 Uhr die Schiebetür des Eingangs gewaltsam auf und betrat auf diesem Weg den Verkaufsraum. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke und die Kassen.

Weil er mutmaßlich gestört wurde, ließ er von seinem weiteren kriminellen Vorgehen ab und trat die Flucht ohne Beute an. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise zum Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

17-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei – Wichtiger Zeuge gesucht

Dieburg (ots) – Nachdem sich am vergangenem Freitag 01.04.2022 ein 17-Jähriger in der “Alten Mainzer Landstraße” eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte, wird ein wichtiger Zeuge gesucht. Der Streife fiel gegen 13.20 Uhr in der dortigen Straße ein schwarzer Roller ohne Kennzeichen und mit zwei jungen Männern darauf auf, die keinen Helm trugen.

Als sie die Polizei erblickten, flüchteten sie umgehend mit dem Roller in entgegen gesetzte Richtung durch eine Einbahnstraße über den Steinweg. Nach derzeitigem Kenntnisstand musste unter anderem in der Straße “Am Wall” ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem schwarzen Wagen bremsen und dem Geschehen ausweichen. Die Flüchtigen konnten schließlich auf einem Schulgelände “Auf der Leer” gestoppt und festgenommen werden.

Wie sich im Zuge der Kontrolle rausstellte, wurde der Roller Ende März der Polizei als gestohlen gemeldet. Zudem hatte der 17-jährige Rollerfahrer keine Fahrerlaubnis. Er und sein 16-jähriger Begleiter mussten im Anschluss die Streife mit auf die Polizeistation begleiten, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Dieburg nach dem bislang unbekannten Wagenlenker, der ebenfalls bremsen und ausweichen musste. Dieser wird gebeten sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Schwarzer BMW im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem ein schwarzer BMW im Tatzeitraum zwischen Samstag (2.4.) und Sonntag (3.4.) im Hirschbachweg in das Visier Krimineller rückte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten ins Innere des schwarzen Wagens. Im Anschluss entwendeten sie eine Geldbörse, in der sich unter anderem persönliche Ausweisgegenstände und Bargeld befanden. Insgesamt werden die Schäden auf über 100 Euro geschätzt. Wie es den Kriminellen gelang in das Fahrzeug zu kommen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Wohnhaus im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Reinheim-Georgenhausen (ots) – Am Samstag (2.4.), zwischen 17 und 0.15 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Fritz-Erler-Straße ein. Dabei beschädigten sie eine Eingangstür im Esszimmerbereich, indem sie nach derzeitigem Kenntnisstand die Glasscheibe mit einem Stein einwarfen.

Anschließend wurden alle Wohnräume durchsucht. Sie entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände. Im Anschluss suchten die Täter unerkannt das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) übernimmt die Ermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Vier Autos im Visier von Kriminellen

Groß-Gerau (ots) – In der Nacht zum Sonntag 03.04.2022 gerieten 2 geparkte Fahrzeuge der Marke VW “Im Lerchelsböhl” sowie in der Frankfurter Straße in das Visier von Kriminellen. In beiden Fällen wurden Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Während die Unbekannten “Im Lerchelsböhl” leer ausgingen, entwendeten sie im zweiten Fall eine im Fahrzeuginnenraum abgelegte Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten.

In der Nacht zum Montag 04.04.022 schlugen Kriminelle erneut in der Frankfurter Straße, diesmal an einem Fiat zu. Sie verschafften sich auf nicht bekannte Weise Zugang in das Auto und ließen dort eine Geldbörse samt Dokumenten mitgehen. Zudem zerstörten Aufbrecher in der gleichen Nacht die Scheibe eines vor einem Hotel im Wasserweg geparkten Mercedes und entwendeten eine im Innenraum liegende Tasche.

Die Polizei prüft nun einen Tatzusammnhang. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zwischen Samstag 02.04.2022 um 13.00 Uhr und Sonntag 03.04.2022 um 14.00 Uhr, wurde in der Schwarzwaldstraße in Walldorf ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Pkw Kia am vorderen Stoßfänger beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Verletzte nach handfester Auseinandersetzung

Wald-Michelbach (ots) – Bei einer handfester Auseinandersetzung in der Neckarstraße wurden am Samstag (02.04.) mehrere Personen verletzt. Gegen 14.30 Uhr verständigte eine Zeugin telefonisch die Polizei und meldete eine Schlägerei vor einem dortigen Anwesen. Sofort alarmierte Polizeistreifen konnten vor Ort insgesamt 10 Personen, aufgeteilt in zwei Gruppen, antreffen.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zunächst zwischen einem 38-jährigen Mann und einer 4-köpfigen Gruppe zu einer verbalen Auseinandersetzung. Hintergrund des Streits war vermutlich dem Umstand geschuldet, dass der 38-Jährige mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg geparkt hatte.

Der verbale Schlagabtausch entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die sich noch weitere Anwohner einmischten. In dessen Zuge soll der 38-Jährige auch eine Metallstange eingesetzt haben. Insgesamt 5 Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden durch einen Rettungswagen behandelt.

Die genaue Tatbeteiligung ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Hinweise von weiteren Zeugen werden unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegengenommen.

Diebe suchen Kindergarten heim

Mörlenbach (ots) – Ein Kindergarten in der Kirchgasse war in der Nacht zum Sonntag (03.04.) im Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen drangen die bislang noch unbekannten Täter zwischen 23.45-02 Uhr am nächsten Morgen in das Anwesen ein und brachen Türen im Innenraum auf.

Aus einem Büroraum entwendeten sie rund 80 Euro Bargeld. Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Hinweise nimmt das Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Entwendetes Fahrzeug im Waldgebiet sichergestellt

Lampertheim (ots) – Ein im Stadtteil Hofheim entwendetes Fahrzeug konnte im Laufe des Sonntags (03.04.) in einem Waldgebiet zwischen Riedrode und Lorsch aufgefunden und sichergestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die bislang noch unbekannten Täter gegen 5.20 Uhr am frühen Sonntagmorgen den weißen Mercedes GLE vor einem dortigen Anwesen in der Straße “In der Teichgewann”.

Die Besitzer alarmierten die Polizei und konnten den Wagen in dem Wald parallel zur Bundesstraße 47 schließlich orten. Das Auto wurde sichergestellt.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Kriminelle hatten es auf Katalysatoren abgesehen

Heppenheim (ots) – In der Zeit von Freitag (01.04.) bis Samstag (02.04.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf die Katalysatoren abgestellter Fahrzeuge abgesehen. Gegen 12.15 Uhr bemerkten Zeugen auf dem Gelände eines Autohauses in der Otto-Hahn-Straße, dass Kriminelle an drei Gebrauchtwagen die Auspuffteile ausgebaut hatten.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Odenwaldkreis

Spur nicht gehalten Autofahrer mit 1,6 Promille kontrolliert

Lützelbach (ots) – In Lützelbach ist ein Audi, der offensichtlich nicht die Spur halten konnte, am Samstagnachmittag 02.04.2022 anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Das Auto fuhr Schlangenlinien, auch auf Gehwegen und wurde von dem Fahrer mehrmals abgewürgt. Die verständigte Polizei kontrollierte den verantwortlichen, 54-jährigen Fahrer letztendlich in der Sechmauerer Straße in Lützel-Wiebelsbach.

Wie sich herausstellte, war der Audi-Fahrer alkoholisiert. Nachdem der Test einen Wert von über 1,6 Promille anzeigte, wurde auf der Dienststelle in Höchst Blut entnommen. Zudem wurde Anzeige erstattet und der Führerschein sichergestellt.

