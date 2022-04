Reiskirchen: Auf dichte Annäherung folgt Faustschlag

(ots) – In einer Diskothek in der Freiherr-vom-Stein-Straße kam es am Sonntag 03.04.2022 zu einer Auseinandersetzung. Gegen 03.20 Uhr hatte sich ein 18-Jähriger einer 22-Jährigen und ihrer Freundin mehrmals zu dicht angenähert.

Nachdem der junge Mann trotz Aufforderung, die Annäherung nicht unterließ, schlug die Reiskirchenerin ihm dann offenbar ins Gesicht. Die Polizeistation Grünberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise unter der Telefonnummer 06401/9143-0.

Gießen: Auseinandersetzung vor Apotheke

(ots) – In einer Apotheke in der Straße “Neustadt” gerieten am Samstag gegen 09.40 Uhr mehrere Männer in Streit. Anschließend verlagerte sich die Auseinandersetzung nach draußen auf den Gehweg. Im weiteren Verlauf schlugen 2 Männer im Alter von 26 und 41 Jahren einen 25-Jährigen, welcher dabei eine Platzwunde erlitt.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Wer hat den Vorfall mitbekommen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Mit Pfefferspray mehrere Personen verletzt

In einer Bar im Asterweg kam es gegen 23.30 Uhr ebenfalls zu einer Auseinandersetzung. Nachdem einem 30-jährigem Mann der Zutritt zur Lokalität offenbar verwehrt wurde, besprühte dieser mit Pfefferspray vor dem Lokal stehende und herauskommende Angestellte und Gäste.

Dabei erlitten mindestens 3 Personen eine Augenreizung. Zeugen werden gebeten, insbesondere Betroffene, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung Ludwigstraße

(ots) – Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Ludwigstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Am Samstagabend gegen 22.20 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei. Nach ersten Erkenntnissen gerieten aus unbekannten Gründen Erwachsene und Jugendliche in einen Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung mündete.

In dessen Verlauf soll eine Unbekannter mit einer Bierflasche einen 14-Jährigen geschlagen haben. Der Junge stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich dabei leicht.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann insbesondere zum Tathergang Angaben machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Haftbefehl gegen 45-Jährigen erlassen

(ots) – Am Sonntagnachmittag 03.04.2022 kam es auf dem Seltersweg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Offenbar hatte ein 45-Jähriger einen 25-Jährigen angegriffen und mit einem Messer leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde nach dem Vorfall durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Am heutigen Montag 04.04.2022 erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen die Vorführung vor dem zuständigen Amtsgericht. Dort wurde ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern weiter an. Hinweise nimmt die Gießener Kripo unter 0641-7006 6555 entgegen.

Gießen: Kennzeichendiebstahl

Auf das Kennzeichen eines schwarzen Mitsubishi hatten es Diebe im “Sandfeld” abgesehen. Zwischen 22.30 Uhr am Freitag und 15.00 Uhr am Samstag montierten sie das hintere Nummernschild ab. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Einbruch in Reisebüro

Im Neuenweg brachen Unbekannte in ein Reisebüro ein. Zwischen 18.00 Uhr am Donnerstag und 09.40 Uhr am Freitag hebelten die Einbrecher eine Seitentür auf. Im Gebäude machten sie sich an weiteren Türen zu schaffen und entwendeten aus einem Schrank eine Kasse mit Bargeld. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Hakenkreuz auf schneebedeckter Motorhaube gemalt

Unbekannte zeichneten am Freitagabend in der Walltorstraße ein Hakenkreuz auf die schneebedeckte Motorhabe eines roten Opel Astra. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat am Freitagabend zwischen 19.00 und 22.00 Uhr in der Walltorstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Wettenberg: Opfer nach Geldbörsendiebstahl gesucht – Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach einem Geldbörsendiebstahl auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße “Auf der Höll” in Wißmar nach dem Opfer. Am Freitag gegen 12.30 Uhr entwendete ein Dieb und seine Begleitung das Portemonnaie aus der Jackentasche der Frau. Zeugen bemerkten den Diebstahl und sprachen das Duo an. Der Mann gab der Frau die Geldbörse zurück und flüchtete mit seiner Komplizin. Das unbekannte Duo stieg anschließend in ihren PKW ein und fuhr davon.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Der Haupttäter ist schlank, etwa 1,70 Meter groß und soll zwischen 15-25 Jahren alt sein. Er hat schwarze Haare. Er trug eine hellblaue Jacke mit einem auffälligen hellen Bommel.

Seine Komplizin ist etwa 1,55 Meter groß, schlank und etwa 16 Jahre alt. Sie hatte ihre schwarzen langen Haare zum “Pferdeschwanz” zusammengebunden. Sie trug eine auffallend neongelbe Jacke und hatte eine Einkaufstüte dabei.

In dem Portemonnaie befanden sich keinerlei Personalien, so dass die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bittet: Wer hat den Diebstahl ebenfalls beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Opfer und dessen PKW machen? Zeugen werden gebeten, insbesondere die ältere Frau, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Reifen zerstochen

In der Hauptstraße in Rodheim-Bieber zerstach ein Unbekannter zwei Reifen eines geparkten Suzuki. Der Täter machte sich am Donnerstag zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr an dem roten PKW zu schaffen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Passant verwickelt alkoholisierten Mann in ein Gespräch

Nachdem ein offenbar alkoholisierter Mann in der Bleichstraße am Sonntag um 04.55 Uhr gegen mehrere geparkte Fahrzeuge schlug, verwickelte ihn ein Passant bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch. Die Ordnungshüter stellten an mindestens einem Fahrzeug einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro fest und leiteten gegen den 36-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen ein Ermittlungsverfahren ein.

Gibt es weitere Besitzer, dessen Fahrzeug Sonntagfrüh beschädigt worden ist? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Kontrolle der Arbeitsgruppe Poser – Illegale Tuner

(ots) – Von 8 kontrollierten Fahrzeuge konnten 7 Fahrer für technische Umbauten entsprechende Nachweise vorlegen. Die Arbeitsgruppe führte mit Beamten der Bereitschaftspolizei Lich am Donnerstag Fahrzeugkontrollen durch. Im Fokus der Kontrollen richteten die Spezialkräfte ihr Augenmerk auf technische Veränderungen an Fahrzeugen.

Erfreulicherweise konnten fast alle Fahrzeugführer entsprechende Dokumente zu den Veränderungen den Spezialisten aushändigen. Zwischen 16-18.00 Uhr stoppten die Ordnungshüter 8 Fahrzeug und überprüften dessen Fahrer. Zwei Fahrzeuglenker konnten ihre Finger nicht von ihrem Handy lassen. Sie müssen nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen.

Das Highlight der Kontrolle waren die technischen Veränderungen an einem PKW, die eine Stilllegung zur Folge hatten. In den Frontscheinwerfern des tiefergelegten Fahrzeuges befanden sich orangefarbene Glühbirnen. Im Fahrzeug war ein Sportlenkrad, ein Sportsitz und eine selbstgebaute Sitzkonsole eingebaut, für die es keinen Nachweis für die Zulässigkeit gab.

Auch für die Felgen hatte der 34-Jährige keine Zulassung. Der Fahrer organisierte sich einen Originalsitz mit Konsole, baute diese ein und durfte bis zu nächsten Werkstatt fahren.

Das Fahrzeug muss der 34-Jährige nun beim “TÜV” vorführen. Den Fahrer erwartet darüber hinaus ein Bußgeld von mindestens 90 Euro, 1 Punkt und letztendlich die Umbaukosten.

Gießen: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Die Polizei stellte am vergangene Wochenende bei mobilen Kontrollen im Gießener Stadtgebiet straßenverkehrsrechtliche- und strafrechtliche Zuwiderhandlungen fest. An der Kreuzung am Berliner Platz erwischten Beamte am Freitag gegen 09.30 Uhr einen Rotlichtsünder. Die Zivilstreife wartete an der roten Ampel, als der Fahrer eines Lieferdienstes einfach an ihnen vorbeifuhr und das rote Licht missachtete. Der Fahrer erhält in einigen Tagen ein Schreiben der Bußgeldstelle.

Der Fahrer eines BMW hatte das Fahrzeug durch Einbau von Spezialfahrwerksfedern und Distanzringe baulich verändert, ohne es bei einer technischen Prüfstelle vorzuführen. Somit war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Beamten erwischten ihn Samstagfrüh gegen 02.00 Uhr leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Ein Zeuge meldete am Sonntag einen Autofahrer, der offenbar alkoholisiert gefahren ist. Beamte suchten die Halteranschrift auf. Dort trafen sie auf den 23-jährigen Fahrer, welcher bereits schon geschlafen hatte. Er pustete über 1,5 Promille und kam mit auf die Polizeiwache. Dort folgten zwei Blutentnahmen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: VW beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag (01.April) zwischen 07.20 Uhr und 10.20 Uhr im Kropbacher Weg (Höhe 45) einen geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem silberfarbenen Polo zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Rabenau: Von der Fahrbahn abgekommen

Freitagnacht (01.April) gegen 23.00 Uhr befuhr ein Unbekannter die Ringstraße in Allertshausen in Richtung Beuerner Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn kam der Unbekannte von der Straße ab und stieß gegen eine Laternenmast. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich offenbar um einen schwarzen BMW. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Gegen Poller gefahren

Ein Unbekannter beschädigte am Freitag (01.April) gegen 12.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Londorfer Straße einen Feuerwehrpoller und entfernte sich anschließend. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 530 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Fernwald: Hoher Sachschaden nach Unfall

33.500 Euro Sachschaden und eine Schwerverletzte sind die Folgen eines Unfalls von Freitagabend (01.April) in Steinbach. Gegen 21.50 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Gießen in einem Audi den Garbenteicher Weg in Steinbach in Richtung Rathausplatz. Dabei fuhr die Audi-Fahrerin ohne Ausweichbewegung gegen einen in Höhe der Hausnummer 14 geparkten Mercedes.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug ca. 3 Meter von seiner Parkposition weggeschoben. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 25-Jährige stand offenbar unter Alkoholeinfluss.

Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete sie 2,36 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter tel. 0641/7006-3555.

A5/Grünberg: Unfall aufgrund winterlicher Fahrbahn

Samstagmorgen (02.April) gegen 07.15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Audi-Fahrer den Verzögerungsstreifen der Bundesautobahn 5 und beabsichtigte an der Tank- und Rastanlage Reinhardshain abzufahren. Offenbar fuhr der Audi-Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen und rutschte gegen den Anhänger eines im Zufahrtsbereich geparkten LKW.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Langgöns: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Am Freitag (01.April) gegen 14.35 Uhr befuhren ein 22-jähriger Mann aus Bad Nauheim in einem Fiat und eine 42-jährige Frau aus Linden in einem Fiat hintereinander die Obergasse in Richtung Moorgasse. Als der Bad Nauheimer abbremste, um in die Breitgasse abzubiegen, übersah die Lindenerin offenbar den Bremsvorgang und fuhr auf den Fiat auf.

Ein 19-jähriger Mitfahrer des 22-Jährigen verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Gießen: LKW auf Rastplatz geschrammt

Sonntagnacht (03.April) gegen 00.35 Uhr schrammt ein zunächst Unbekannter in einem Peugeot Boxer beim Verlassen eines Rastplatzes an der Bundesautobahn 45 die linke Fahrzeugseite eines geparkten LKW. Der Unbekannte hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter als der Fahrer des LKW Alkoholgeruch bei dem Unbekannten bemerkte.

Gegen 08.00 Uhr konnte der Unbekannte wieder auf dem Autohof angetroffen werden. Eine Blutentnahme wurde bei dem Unfallverursacher durchgeführt und der Wert lag bei 1,03 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Leichtverletzter nach Unfall

Ein 47-jährger Mann aus Solms in einem VW befuhr Samstagnacht (02.April) gegen 03.20 Uhr die Landstraße 3475 in Richtung Lollar. Offenbar witterungsbedingt kam der Solmser von der Fahrbahn ab, schoss über den Kreisel, stieß gegen einen Laternenpfahl und kam im Straßengraben zum Stehen.

Der 47-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Reiskirchen: Ins Schleudern geraten

Freitagabend (01.April) gegen 21.40 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann in einem Mercedes die Bundeautobahn 5 in Richtung Kassel. Nach einem Überholvorgang auf der linken Spur geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend blieb der Mercedes entgegengesetzt der Fahrbahn im angrenzenden Böschungsbereich stehen.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Radfahrerin stürzt nach Zusammenstoß

Eine 21-jährige Radfahrerin aus Gießen befuhr am Freitag (01.April) gegen 17.00 Uhr die Troppauer Straße und beabsichtigte in die Reichenberger Straße abzubiegen. Vermutlich wurde die Radlerin von dem Ford eines 47-Jährigen geschnitten. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag (03.April) gegen 11.10 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau in einem VW die Landstraße 3125 von Weitershain nach Stangenrod. An einer Kreuzung missachtete die VW-Fahrerin die Vorfahrt einer 56-Jährigen in einem Audi und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 24-jährige VW-Fahrerin und ein 53-jähriger Mitfahrer des Audis verletzten sich leicht.

Die Audi-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 29.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: Zeugen gesucht nach Unfall

Am Montag, den 28.03., gegen 13:00 Uhr befuhr eine 64-Jährige mit ihrem PKW Hyundai die Landstraße aus Richtung Dorf-Güll kommend in Richtung Landstraße 3053. In die gleiche Richtung war ein Sattelzug unterwegs. An der Einmündung L 3053/L3131 beabsichtigten beide Unfallbeteiligte nach rechts in die L 3053 einzubiegen. Der LKW ordnete sich aufgrund der Länge des Gespanns etwas links versetzt zur Fahrbahnmitte ein.

Der PKW versuchte rechts am Sattelzug vorbeizufahren. Beim Abbiegen wurde der PKW nach rechts gegen die Leitplanke gedrückt. Die beiden Parteien schilderten das Unfallgeschehen komplett unterschiedlich. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 zu melden.

B49/Gießen: Nicht auf Verkehr geachtet

Eine 62-jährige Frau aus Wölfersheim in einem VW befuhr am Montag (04.April) gegen 10.50 Uhr die Frankfurter Straße stadtauswärts zur Auffahrt Bundesstraße 49 in Richtung Frankfurt. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten fuhr die VW-Fahrerin vom Beschleunigungsstreifen auf die B 49.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 52-Jährigen aus Langgöns, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: LKW streift Schutzplanke

Am Montag (04.April) gegen 10.05 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann in einem LKW die Landstraße 3133 von Rechtenbach in Richtung Niederkleen. Dabei kam der LKW-Fahrer von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß bei Abbiegevorgang

Am Montag (04.April) gegen 11.30 Uhr fuhren ein 48-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger und ein 50-jähriger Mann in einem Mercedes von der Bundesautobahn 485 aus Richtung Frankfurt kommend an der Anschlussstelle Schiffenberger Tal ab. Beide beabsichtigten nach links in Richtung Gießen abzubiegen.

Der LKW-Fahrer ordnete sich auf der linken Spur ein und der Mercedes-Fahrer auf der rechten Spur. Beim Abbiegen kam der LKW immer weiter nach rechts und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

