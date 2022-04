Renitenter Ladendieb

Rüdesheim, Industriestraße

Am 04.04.2022, um 16:45 Uhr, wurde ein 34jähriger Mann von einem Mitarbeiter eines Supermarktes angesprochen, als er mit seinem Rucksack ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich gehen wollte. Der 21jährige Mitarbeiter des Marktes vermutete Diebesgut in dem Rucksack des Mannes. Der 34jährige Mann schlug daraufhin mit der flachen Hand dem Mitarbeiter ins Gesicht und versuchte im Anschluss zu entkommen. Mit Hilfe von Zeugen konnte der Täter schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Im Rucksack des Mannes befanden sich gestohlene Lebensmittel im Wert von 14EUR. Des Weiteren wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der Mann ein größeres Messer mit sich führte. Das Diebesgut und das Messer wurden durch die Polizei sichergestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Täter einen Wert von 1,8 Promille. Der Mitarbeiter des Supermarktes erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen.

Der 34jährige Täter muss nun mit einem Verfahren wegen schweren räuberischen Diebstahls rechnen.

Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Feilbingert

Am Freitag, den 01.04.2022 wurde durch eine Nachbarin festgestellt, dass an dem Nachbaranwesen in dem Wochenendgebiet Lüßert-Morgenau schon seit mehreren Tagen das Badezimmerfenster eingeschlagen war. Da nicht klar war, ob es sich bei dem Schaden an dem Einfamilienhaus um eine Sachbeschädigung oder einen Einbruch handelte, wurde ein Verwandter des Hausbesitzers verständigte, der den Einbruch dann feststellte. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um in dem Haus sämtliche Schränke zu durchwühlen, anschließend konnten diese unerkannt entkommen. Ob was entwendet wurde, ist derzeit nicht klar.

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat am Freitag oder die Tage zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Wochenendgebietes Lüßert-Morgenau in Feilbingert oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Reifendiebstahl – Zeugenaufruf!

Simmertal, Banzel

In der Nacht vom 31.03. auf den 01.04.2022 kam es in der Straße „Banzel“ in Simmertal zu einem dreisten Diebstahl an einem geparkten PKW. Unbekannte Täter bockten das Fahrzeug auf Steinen auf, montierten die vier Räder ab und entwendeten diese. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1400 Euro. Die Polizei sucht Personen, die evtl. tatrelevante Wahrnehmungen gemacht haben könnten.

Verkehrsunfallflucht Polizei sucht Unfallzeugen

Bad Kreuznach

Am Sa., 02.04.2022, 12.00 Uhr, befuhr ein auffällig großes Wohnmobil in Bad Kreuznach die Mühlenstraße in Richtung Kornmarkt. Beim Linksabbiegen in die Beide schwenkte der Heckbereich aus und streifte dabei einen gegenüber der Beinde in der Mühlenstraße, am rechten Fahrbahnrand haltenden PKW. Sachschaden ca. 3500 Euro. Der Fahrer des Wohnmobils fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu Wohnmobil oder Fahrer bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Tel.-Nr.: 0671-8811100.