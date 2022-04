Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Harxheim

Sachbeschädigung eines PKW

Nackenheim

Im Tatzeitraum zwischen dem 31.3.22, 22:00 Uhr bis 01.04.22, 07:45 Uhr wurde ein in der Mainzer Straße 149 in Nackenheim geparkter PKW BMW beschädigt. Das gesamte Fahrzeug wurde auf allen Seiten zerkratzt, sowie die beiden Gläser der Außenspiegel ausgebaut und entwendet. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder die Täter geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Alleinunfall bei Harxheim mit Leichtverletztem – Pkw überschlägt sich

Oppenheim

Am Sonntagabend, den 03.04.2022 gegen 18:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L425 zwischen Mommenheim und Harxheim. Aufgrund fehlender Augenzeugen kann der Unfallhergang nur anhand der Spurenlage rekonstruiert werden. Demnach befährt der 36-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L425 von Mommenheim kommend in Richtung Harxheim. Aufgrund derzeit unbekannter Ursache gerät er auf die Gegenfahrbahn, reißt anschließend das Lenkrad nach rechts, kollidiert daraufhin mit zwei Bäumen, überschlägt sich und kommt schließlich auf einem Feldweg rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Da das Fahrzeug auf der Fahrerseite liegen bleibt, gelingt es dem leichtverletzten Fahrer nicht aus eigener Kraft das Fahrzeug zu verlassen. Durch zufällig vorbeikommende Ersthelfer, wird der zu jeder Zeit ansprechbare, jedoch stark unter Schock stehende Verunfallte erstversorgt und später durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug freigeschnitten. Der Fahrer wird zu weiteren Untersuchungen durch den Rettungswagen in die Uniklinik Mainz verbracht. Hinweise auf eine Verkehrsuntüchtigkeit oder Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Zwischen 19:00 und 20:10 Uhr wurde die L425 zwecks Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Trunkenheitsfahrt durch Hessen und Rheinland-Pfalz

Mainz-Neustadt – Am späten Samstagabend verursachte ein betrunkener

42-jähriger Fahrzeugführer mehrere Unfälle in Hessen und flüchtete anschließend

über die Weisenauer Brücke nach Mainz. Dort konnte er durch eine alarmierte

Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 festgestellt und in der Mombacher

Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein schließlich durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Das Fahrzeug des Mannes,

ein Mitsubishi Colt, wies zudem erhebliche Beschädigungen auf. Dem Fahrer wurde

eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss

sich nun wegen mehrerer Verkehrsunfallfluchten und Trunkenheit im Straßenverkehr

strafrechtlich verantworten.

Corona-Testpavillon brennt

Mainz-Neustadt – Gegen 03:50 Uhr am Montagmorgen meldete eine Zeugin, dass

ein Pavillon einer Corona-Teststation im Barbarossaring in der Mainzer Neustadt

kurz zuvor gebrannt habe. Zwischenzeitlich sei das Feuer durch einen jungen Mann

gelöscht worden, welcher sich jedoch wieder vom Brandort entfernt habe. Die

Rolle dieses jungen Mannes und ob das Feuer mit der Mülltonnen-Brandserie zu tun

hat, ist derzeit noch unklar.

Personenbeschreibung:

175 cm groß

ca. 20-25 Jahre alt

dunkle Bekleidung

Flecken im Gesicht (Feuer- oder Muttermal)

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Apotheke

Mainz-Finthen – In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag kam es

zu einem Einbruch in eine Apotheke im Mainzer Vorort Finthen. Der oder die

bislang unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln der

Eingangstür Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten anschließend einen hohen

dreistelligen Betrag.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Fahrzeug aufgebrochen

Mainz-Bleichenviertel – Am Sonntagabend kam es in der Zanggasse im Mainzer

Bleichenviertel gegen 19:15 Uhr zu einem Diebstahl aus einem PKW. Die Halterin

hatte ihr Fahrzeug für kurze Zeit verlassen und bei ihrer Rückkehr eine

eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt. Der oder die bislang unbekannten

Täter entwendeten die Handtasche der 26-jährigen Frau.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Wegen Schokoriegel von der Fahrbahn abgekommen

A 61/Bornheim – Weil er sich während der Fahrt einen Schokoriegel aus dem

Kühlschrank seiner Fahrerkabine nehmen wollte, kam ein 25-jähriger LKW-Fahrer am

4.4.2022 gegen 00:30 Uhr auf der A 61 bei Bornheim von der Fahrbahn ab und kam

neben der Leitplanke im Grünstreifen zum Stehen. Der Mann gab bei der

Unfallaufnahme an, dass er durch den Griff nach der Süßigkeit kurz abgelenkt

war. Als er wieder hochgeschaut habe, sei er bereits auf die aus der Erde

aufsteigende Leitplanke aufgefahren und dann nach rechts in den Grünstreifen

abgekommen. Es wurden bei dem Unfall mehrere Elemente der Leitplanke beschädigt.

Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro an der Fahrzeugfront. Den

Schaden an den Leitplanken schätzt die Polizei auf ca. 2000 Euro. Bei der

Auswertung der Fahrerdaten stellten die Beamten zudem noch einige Verstoße gegen

die einzuhaltenden Sozialvorschriften fest. Hier erwarten den 25-Jährigen

gesonderte Anzeigen.

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Wöllstein – Bei der Kontrolle eines 31-jährigen PKW-Fahrers in Wöllstein

stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 3.4.2022 gegen 7

Uhr Drogeneinfluss fest. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Einen mitgeführten Joint stellten die Polizisten

sicher. Da der Mann schon einmal diesbezüglich auffällig war, drohen ihm nunmehr

mindestens 1000 Euro Bußgeld und ein Fahrverbot sowie eine Strafanzeige wegen

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zu schnellen LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

A 61/Rheinhessen – Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim am 2.4.2022 gegen 15:40 Uhr einen auffällig fahrenden LKW,

welcher auf der A 61 im Bereich Gundersheim in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs

sei. Dieser würde deutlich zu schnell fahren und dabei andere im Überholverbot

überholen. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den Sattelzug dann auch in

Höhe Gau-Bickelheim aufnehmen und zur Kontrolle auf den Parkplatz Steingewann

lotsen . Bei der Überprüfung stellten die Beamten bei der Auswertung der

Fahrerdaten fest, dass der LKW teilweise mit ca. 100 km/h geführt wurde. Bei

weiterer Auswertung der Fahrerdaten wurden noch weitere Geschwindigkeitsverstöße

und ca. 20 Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt, darunter fehlende

Pausen und Lenkzeitüberschreitungen. Das vordere Kennzeichen am LKW war

demontiert und gegen ein Werbeschild ausgetauscht. Da die Beamten bei dem

28-jährigen Fahrer des Sattelzuges zudem Anzeichen auf Drogeneinfluss

feststellten, die sich durch einen Vortest bestätigten, musste der Mann mit zur

Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt für den

28-Jährigen war somit beendet. Der Mann sieht nun gleich mehreren Straf- und

Bußgeldanzeigen entgegen.