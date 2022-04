Bargeld und Führerschein gestohlen

Kaiserslautern – Unbekannte haben sich am Samstagabend im Uni-Wohngebiet

an einem Auto zu schaffen gemacht. In der Bunkyo-Ku-Straße stahlen die Diebe aus

dem Fahrzeug 150 Euro und einen Führerschein. Der Wagen war nicht abgeschlossen.

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die zwischen 18:30 Uhr und

19 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Fahrerflucht: Zaun beschädigt

Kaiserslautern – Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Stockborn

einen Zaun beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um

Hinweise.

Aktuell ist die Ortsdurchfahrt in Stockborn wegen einer Baustelle gesperrt. Weil

deshalb ein Autofahrer nicht weiterkam, wendete er sein Fahrzeug in einem Hof,

um dann wieder in Richtung Erfenbach zurück zu fahren. Beim Wendemanöver

beschädigte der Fahrer einen Zaun. Ohne sich jedoch um den Schaden zu kümmern,

fuhr der Verantwortliche weiter – möglicherweise mit einem schwarzen SUV. Jetzt

ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht. Zeugen,

die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Brand in Einkaufswagen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Ein brennender Einkaufswagen ist der

Polizei am Sonntagabend aus Otterbach gemeldet worden. Gegen 19.15 Uhr teilte

die Feuerwehr mit, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes „Im Brühl“ im

Bereich der Einkaufswagen ein Brand ausgebrochen sei. Die Einsatzkräfte konnten

vor Ort in einem der Wagen einen Plastikgegenstand ausmachen, von dem das Feuer

offenbar ausgegangen war. Die Feuerwehr löschte die Flammen; es blieb bei einem

geringen Schaden in dreistelliger Höhe.

Zeugenangaben zufolge, waren kurz vor Entdecken des Brandes vier Jugendliche vom

Parkplatz geflüchtet. Es soll sich um vier Jungs im Alter von etwa 15 Jahren

gehandelt haben. Einer hatte ein Skateboard bei sich. Von ihrer Bekleidung ist

lediglich bekannt, dass zwei der Tatverdächtigen dunkle Jacken trugen, einer

eine beigefarbene Jacke und einer eine helle Jacke. Weitere Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit gern

entgegen. |cri

Dieb gibt Fersengeld

Kaiserslautern – Die Polizei fahndet nach einem Ladendieb und bittet um

Hinweise. In einer Drogerie in der Kerststraße stahl der Unbekannte am

verkaufsoffenen Sonntag drei Fläschchen mit Parfüm. Ein Zeuge beobachtete den

Mann und nahm die Verfolgung auf. Der Verdächtige rannte davon. Während seiner

Flucht verlor er einen Flacon. Das Fläschchen zerbrach. Mit einem Fahrrad setze

der Dieb seine Flucht durch die Wagnerstraße fort. Von dort bog er in die

Löwenstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße ab, dann verlor sich seine Spur.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat den

Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Er ist von

dünner Statur und war mit einer langen, blauen Winterjacke bekleidet. Außerdem

trug er eine blaue Wollmütze, blaue Jeans und weiß-schwarze Schuhe, sogenannte

Sneakers. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

23-Jähriger fällt mehrmals auf

Kaiserslautern – Gleich mehrfach hatte es die Polizei in der Nacht zu

Sonntag mit einem jungen Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet zu tun. Der 23-Jährige

war offenbar in Kaiserslautern auf Kneipentour und fiel mehrmals negativ auf.

Nachdem er am Samstagabend schon die „Bekanntschaft“ mit einer Streife der

Polizeiinspektion 2 gemacht hatte, wurde eine Streife der Polizeiinspektion 1

kurz vor 2 Uhr in der Nacht wegen einer angeblichen Körperverletzung in die

Marktstraße gerufen. Hier hatte der 23-Jährige selbst die Polizei angerufen und

angegeben, dass er von Mitarbeitern eines Lokals ohne ersichtlichen Grund

geschlagen worden wäre. Befragungen vor Ort ergaben allerdings, dass es vielmehr

im Inneren der Kneipe zu Streitigkeiten unter mehreren Gästen gekommen war –

deshalb war der 23-Jährige vom Sicherheitspersonal nach draußen begleitet

worden. Schläge habe es dabei aber nicht gegeben.

Den Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der junge Mann im Verlauf des

Einsatzes zunehmend aggressiv und unkooperativ. Ihm wurde schließlich ein

Platzverweis für den Kernstadt-Bereich bis zum nächsten Morgen erteilt.

Eine gute Stunde später rückte die Streife zu einem anderen Lokal in der

Markstraße aus, nachdem Mitarbeiter Streitigkeiten mit einem Besucher gemeldet

hatten. Bei dem streitlustigen Besucher handelte es sich erneut um den

23-Jährigen.

Zwar konnte bei den Befragungen kein strafbarer Sachverhalt ermittelt werden,

weil der junge Mann aber gegen den Platzverweis verstoßen hatte, wurde er in

Gewahrsam genommen. Wegen seines aggressiven Verhaltens mussten ihm Handschellen

angelegt werden. Doch damit nicht genug: Bei der obligatorischen Durchsuchung

der Sachen des 23-Jährigen fanden die Polizisten anschließend eine geringe Menge

Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird eingeleitet. |cri

Unter Drogen am Steuer

Kaiserslautern/Enkenbach-Alsenborn – Ein defektes Bremslicht ist einem

jungen Mann am Sonntagmorgen im Stadtgebiet zum Verhängnis geworden. Der

25-Jährige fiel einer Polizeistreife mit seinem Pkw in der Friedenstraße auf,

weil an dem Wagen eines der Bremslichter nicht funktionierte. Die Beamten

folgten dem Fahrzeug und stoppten es in der Donnersbergstraße, um den Fahrer auf

den Defekt aufmerksam zu machen.

Während der Kontrolle des Mannes fiel den Polizisten dessen Alkoholfahne auf.

Der 25-Jährige wurde deshalb zum Alcotest gebeten – Ergebnis: 0,43 Promille.

Weil er auch typische Anzeichen von Drogenkonsum zeigte, wurde der junge Mann

auch darauf getestet. Er räumte ein, einen Joint geraucht zu haben; dies sei

jedoch schon länger her.

Ein erster Schnelltest verlief positiv; daraufhin musste der 25-Jährige für die

Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn kommen nun

entsprechende Anzeigen zu.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein junger Autofahrer, der in der Nacht zu

Montag in Enkenbach-Alsenborn aus dem Verkehr gezogen wurde. Als die Beamten den

24-Jährigen in der Leininger Straße stoppten und einer Kontrolle unterzogen,

fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Ein Urintest bestätigte den Verdacht,

weshalb der Mann mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben musste.

Seine Fahrzeugschlüssel wurden vorläufig sichergestellt. |cri

Bagatellunfall mit ungeahnten Folgen

Kaiserslautern – Ungeahnte Folgen hatte ein „Bagatellunfall“ am

Sonntagnachmittag in der Eisenstraße. Ein Autofahrer verständigte gegen 16 Uhr

die Polizei, weil ihm beim Ausparken ein Malheur passiert war: Beim Rangieren

war der 55-Jährige gegen ein geparktes Motorrad gestoßen und hatte die Maschine

dabei beschädigt.

Während die Beamten vor Ort den Vorfall aufnahmen, stellten sie bei der

routinemäßigen Überprüfung aller Daten fest, dass etwas nicht stimmte: Das

Kennzeichen am Motorrad war laut der Eintragung in den polizeilichen Systemen

als gestohlen gemeldet.

Ein Mann, der sich zu Fuß dem „Unfallort“ näherte und einen Motorradhelm in der

Hand trug, ergriff beim Anblick der Polizeibeamten die Flucht. Er konnte jedoch

gestellt und festgehalten werden. Es handelte sich um den Halter des Motorrads.

Der 40-Jährige gab zu, die Maschine mit den falschen Kennzeichen und auch ohne

die notwendige Fahrerlaubnis zu führen. Eine Überprüfung seiner Personalien

ergab zudem, dass gegen den Mann wegen anderer Delikte Haftbefehle bestehen und

er eine Freiheitsstrafe von rund 9 Monaten zu verbüßen hat.

Darüber hinaus handelte sich der 40-Jährige eine weitere Strafanzeige ein, da in

seinen Sachen eine geringe Menge Amphetamin gefunden wurde. Der Mann wurde noch

am Abend in ein Gefängnis gebracht. |cri

Auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern – Auf frischer Tat hat die Polizei am Samstagnachmittag

einen Einbrecher im Stadtteil Morlautern geschnappt. Eine aufmerksame Zeugin war

gegen 17 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, der versuchte, in der „Neuen

Straße“ in eine Wohnung einzudringen. Sie verständigte sofort die Polizei, und

die Beamten konnten den Täter widerstandslos festnehmen. Es war ihm noch nicht

gelungen, die Tür aufzubrechen.

Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen wurden der abgerissene Türgriff der

Wohnungstür sowie ein Küchenmesser gefunden, das der Mann mit sich führte. Er

wurde zunächst für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Auf den

26-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Werkzeugmaschinen gestohlen

Kaiserslautern – Im Stadtteil Siegelbach haben sich unbekannte Täter am

Wochenende Zutritt zu einem Firmengelände in der Clara-Immerwahr-Straße

verschafft. Am Samstag wurde festgestellt, dass die „ungebetenen Besucher“ auf

dem Gelände zwei Transportfahrzeuge gewaltsam öffneten und daraus mehrere

Werkzeugmaschinen stahlen. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht

fest.

Ersten Hinweisen zufolge wurde am Tatort eine Sattelzugmaschine der Marke MAN

mit rotem Führerhaus und weißem Dach gesehen. Möglicherweise handelt es sich

dabei um das von den Tätern benutzte Fahrzeug.

Zeugen, denen ebenfalls verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der

Kriminalpolizei zu melden. |cri

E-Bike Fahrer den Vorrang genommen

Steinwenden – Auf der Landstraße zwischen Steinwenden und

Ramstein-Miesenbach kommt es am Vormittag zu einem Unfall zwischen einem Auto

und einem E-Bike Fahrer. An der Einmündung zum Ortsteil Miesenbach achtet eine

34-jährige Toyotafahrerin nicht auf den bevorrechtigten „Biker“. Sie biegt ab

und erfasst den 52-jährigen Mann mit ihrem Wagen. Beide Beteiligte verletzen

sich und werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entsteht Sachschaden

im vierstelligen Bereich. |pilan