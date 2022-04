Eggenstein-Leopoldshafen – Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 559 mit drei Pkw

und einen Lkw kam es am Montag gegen 09.40 Uhr, bei dem eine Person leicht

verletzt wurde.

Ein Lkw-Fahrer musste ersten Feststellungen zufolge einem weißen Sprinter

ausweichen, der auf dem Verzögerungsstreifen von der Bundesstraße 36 kommend auf

die L559 stand. Hierbei übersah der Kraftfahrer offenbar den Rückstau auf der

L559 und schob dort drei Pkw aufeinander. Ohne sich weiter um das Geschehen zu

kümmern, entfernte sich der weiße Sprinter nach den bisherigen Ermittlungen von

der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Durch die notwendigen Fahrbahnreinigungen war die L559 bis etwa 12.30 Uhr

gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Rufnummer 0721/944840 zu melden.

Karlsruhe – Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein 61-jähriger Autofahrer verursachte am Montagmorgen unter

Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall auf der Südtangente. Der Hyundai-Fahrer

war gegen 09.20 Uhr von Wolfartsweier kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs.

An der Kreuzung Fiduciastraße besteht derzeit eine Fahrbahnverengung durch eine

Baustelle, was der Autofahrer vermutlich aufgrund seiner alkoholischen

Beeinflussung nicht erkannte. In der Folge durchbrach er die

Baustellenbegrenzung, beschädigte zwei Warnbarken, kreuzte die beiden

Fahrstreifen des Gegenverkehrs und fuhr noch etwa 15 Meter weiter in den

angrenzenden Grünstreifen, wo ein Baumstumpf letztlich seine Fahrt beendete. Um

den Pkw zu bergen musste ein Kran eingesetzt und die Südtangente kurzzeitig voll

gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro

geschätzt. Ein Alkoholtest bei dem 61-Jährigen ergab einen Wert von etwa 1,2

Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Malsch – Schneeräumfahrzeug umgekippt

Karlsruhe (ots) – Ein Schneeräumfahrzeug kippte am Samstagmorgen auf der

Albtalstraße am Ortseingang von Völkersbach beim Räumen um. Der Fahrer wurde

leicht verletzt.

Wegen des heftigen Schneefalls am Samstagvormittag räumte ein Mitarbeiter der

Gemeinde Malsch gegen 08.30 Uhr mit einem Räumfahrzeug den Schnee auf der

Albtalstraße am Ortsausgang von Völkersbach in Richtung Schöllbronn. Sein

einsitziges Fahrzeug geriet aufgrund des Gefälles in Schieflage und kippte

schließlich zur Seite. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen und

wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am Räumfahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Frau greift mehrere Personen am Hauptbahnhof Karlsruhe an – Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Samstagmittag (2. April) hat eine 35-jährige deutsche Frau

mehrere Personen am Karlsruher Hauptbahnhof körperlich angegriffen. Eine

Geschädigte, die durch die Tatverdächtige in der Unterführung gegen einen

Pfeiler gestoßen wurde, wird dringend gesucht.

Gegen 13:30 Uhr stieß die 35-Jährige in der Hauptunterführung eine bislang

unbekannte Geschädigte unerwartet gegen einen Pfeiler. Ein Mitarbeiter der

Deutschen Bahn AG beobachtete den Vorfall. Als er der Geschädigten helfen

wollte, griff die Tatverdächtige auch ihn unvermittelt an und schlug dem

Geschädigten mit ihrem Ellbogen ins Gesicht.

Im Anschluss entfernte sich die Tatverdächtige zum Bahnsteig 1/2. Hier griff sie

plötzlich eine telefonierende Reisende an. Die 35-Jährige ergriff den Arm der

Reisenden und entwendete ihr das Mobiltelefon. Im Anschluss warf sie dieses in

den Gleisbereich.

Einer eintreffenden Streife der Bundespolizei gegenüber zeigte sich die

Tatverdächtige weiterhin aggressiv. Sie versuchte sich mehrfach der

polizeilichen Kontrolle zu entziehen und baute sich wiederholt drohend vor den

Beamten auf.

Zum Selbstschutz und zur Gewährleistung der Sicherheit weiterer Reisender, wurde

die Frau gefesselt und vorläufig festgenommen. Sie wurde durch die

Bundespolizisten zur Wache am Hauptbahnhof verbracht.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtige kurze Zeit zuvor

bereits wegen Betrugs zur Anzeige gelangt war. Sie hatte sich im ICE als

ukrainische Kriegsvertriebene ausgegeben und den Zug ohne gültigen Fahrausweis

genutzt.

Die Frau erwarten nun weitere Strafanzeigen wegen Körperverletzung und

Sachbeschädigung.

Die Geschädigte, die in der Bahnhofsunterführung gegen den Pfeiler gestoßen

wurde, wird gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung

zu setzen. Ebenfalls werden weitere Geschädigte und Zeugen gebeten, ihre

Hinweise zu melden. Dies kann unter der Telefonnummer: 0721 – 120 160 oder über

das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de erfolgen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und Rückstau

Karlsruhe (ots) – Drei Leichtverletzte und ein größerer Rückstau waren die

Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der Kreisstraße 9657,

Südtangente.

Kurz nach 06:00 Uhr waren der Fahrer eines Ford-Geländewagens und ein

Audi-Fahrer auf der Südtangente vom Kühlen Krug kommend in Richtung Bulacher

Kreuz unterwegs. Aufgrund eines dortigen Staus mussten die beiden 33-Jährigen

ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der

Polizei erkannte der nachfolgende 28-jährige VW-Fahrer das Stauende zu spät,

weshalb er dem bereits stehenden Audi von hinten auffuhr. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde der Audi noch auf den vor ihm stehenden Ford geschoben. Alle

drei Fahrzeugführer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Herbeigeeilte

Rettungskräfte brachten den VW- und den Audi-Fahrer vorsorglich in ein

Krankenhaus. Ihre Pkw’s waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der an den drei Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf etwa

18.000 Euro geschätzt.

Marxzell / Horb am Neckar – Weitergeleitete Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Marxzell / Horb am Neckar (ots) – (FDS) Horb am Neckar – Gemeinsame

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums

Pforzheim Tatverdächtiger Dennis B. festgenommen – Nachtrag zur Pressemitteilung

vom 29.03.2022, 14:40 Uhr –

Nach dem Brand eines Wohnhauses mit zwei schwerverletzten Personen am Dienstag

in Horb-Talheim ist am Freitagabend der wegen des Verdachts der Brandstiftung

mit Haftbefehl gesuchte Dennis B. festgenommen worden.

Einer Passantin war der Wagen des Tatverdächtigen gegen 20:30 Uhr auf einem

Parkplatz an der Kreisstraße 3554 bei Marxzell (Landkreis Karlsruhe)

aufgefallen, woraufhin sie die Polizei verständigte. Bei der Überprüfung des

Fahrzeugs durch Einsatzkräfte der Polizeireviere Ettlingen und Neuenbürg

entdeckten die Beamten den Gesuchten im Inneren des Autos. Der 38-Jährige wies

schwere Brandverletzungen auf, war jedoch ansprechbar. Er musste vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er durch Polizeibeamte

bewacht wird. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Geschehnisse und dem

mutmaßlichen Motiv des Tatverdächtigen dauern an.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden beendet. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit

zurückgenommen. Die Vertreter der Presse werden gebeten, das zur Verfügung

gestellte Bildmaterial zu löschen.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch in Karlsruhe-Neureut

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Diebe brachen am Freitag zwischen 18.00 Uhr und

21.00 Uhr in eine Wohnung in Neureut ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Während der Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der

Oberfeldstraße in Neureut drangen Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung ein. Die

Täter hebelten in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr eine Terrassentür

auf und durchwühlten die Wohnung des geschädigten Ehepaares. Dort erbeuteten sie

nach den bisherigen Erkenntnissen Bargeld sowie Schmuck. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Bruchsal – Leichtverletzter bei Auffahrunfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Freitag gegen 15.15 Uhr auf der

Landstraße 618 zwischen Bruchsal und Heidelsheim wurde ein Beifahrer im

vorausfahrenden Fahrzeug leicht verletzt.

Etwa 100 Meter nach der Ortsausfahrt Bruchsal in Richtung Heidelsheim bremste

ein 21-jährige Fahrer seinen Pkw aus bislang unbekannten Grund stark ab. Dies

erkannte die folgende 29-jährige Fahrerin wohl zu spät und fuhr auf.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 14.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter

07252 5046-0 beim Polizeirevier Bruchsal zu melden.

Bretten – Nach Frontalzusammenstoß leichtverletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger Autofahrer wurde bei einem Frontalzusammenstoß

am Sonntag gegen 02.15 Uhr auf der Bundesstraße 293 zwischen Bretten-Gölshausen

und Bauerbach leicht verletzt.

Vermutlich aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen nicht angepasster

Geschwindigkeit kam ein von Bretten kommender 20-jähriger Fahrer ins Schleudern

und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen 19-jährige Fahrer wurde

hierbei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es ist ein Gesamtschaden von

ungefähr 10.000 Euro entstanden.

Karlsruhe – Fahrfehler aufgrund von Alkohol führt zu Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Freitagabend

einen Unfall, nachdem er entgegen der Fahrtrichtung um eine Verkehrsinsel an der

Einmündung Stuttgarter Straße / Luisenstraße gefahren war.

Der 36-Jährige fuhr mit seinem Audi zunächst auf der Luisenstraße. An der

Einmündung der Luisenstraße in die Stuttgarter Straße umrundete der Mann die

Verkehrsinsel in der falschen Richtung. Hier kollidierte er mit einem Richtung

Hauptbahnhof fahrenden Citroen. Der 64-jährige Fahrer dieses Fahrzeugs erlitt

bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten deutlichen

Alkoholgeruch im Atem des 36-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert

von weit über ein Promille. Ihm wurde Blut abgenommen. Außerdem stellte sich

heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Karlsruhe – Steinewerfer festgenommen

Karlsruhe (ots) – Nach mehreren Stein- und Flaschenwürfen von einer Brücke der

Landesstraße 560 in Karlsruhe-Waldstadt in der jüngsten Vergangenheit, wurden in

den Abendstunden des 01. April drei Tatverdächtige festgenommen.

Wie zuletzt Mitte März berichtet, beschädigten unbekannte Steinewerfer auf der

L560 mehrfach Fahrzeuge. Den Beamten des Polizeireviers Karlsruhe Waldstadt

gelang es nun, mit Unterstützung einer Polizeidrohne, diese Tatserie zu klären.

Drei Kinder gerieten am Freitag gegen 21.15 Uhr in den Fokus der Ermittler, da

sie sich mit ihren Fahrrädern auf einer Brücke der Gustav-Heinemann-Allee

aufhielten und einen Stein sowie eine Flasche auf die Fahrbahn warfen. Hierbei

wurde wohl auch ein Fahrzeug beschädigt.

Als die Personen die Polizei bemerkten, versuchten sie zu flüchten, konnten

jedoch kurz darauf festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand müssen

sich die drei Kinder im Alter zwischen 12 und 13 Jahren für die Vorfälle

verantworten.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721/967180 in Verbindung

zu setzen.

Karlsruhe – Betrunken und unter Drogen nach Unfall geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein Mann fuhr am Sonntagabend stark betrunken mit einem

E-Scooter gegen ein Auto in Beiertheim und flüchtete anschließend. Die

geschädigte Dame verfolgte ihn und stellte ihn in der Mathystraße.

Eine 48-jährige Autofahrerin bemerkte am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, in der

Karlstraße einen jungen Mann auf einem E-Scooter. Dieser touchierte ihren Pkw,

fuhr aber einfach weiter. Sie verfolgte ihn mit ihrem Auto und stellte ihn

schließlich an der Kreuzung Karlstraße / Mathystraße. Zeugen hatten den Unfall

beobachtet.

Die verständigten Polizeibeamten bemerkten sofort, dass der 27-Jährige offenbar

unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich auch von Betäubungsmitteln stand.

Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über ein Promille.

Dem Mann wurde Blut entnommen und er wird angezeigt.