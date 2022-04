Angriff auf Rettungssanitäter und Polizeibeamte

Frankfurt-Riederwald (ots)-(fue) – Am Sonntag 03.04.2022 gegen 22.45 Uhr, ging beim Polizeinotruf ein Anruf ein. Die Anrufer baten um Entsendung einer Streife zu einem Haus Am Erlenbruch, da ihr 41-jähriger Bekannter zuvor angegriffen und mit Pfefferspray besprüht worden sei.

Zunächst gegenüber den Polizeibeamten, später auch gegenüber den zu seiner Hilfe alarmierten Rettungskräften, verhielt sich der alkoholisierte 41-Jährige äußerst aggressiv. Mehrere Versuche, ihn zu beruhigen, schlugen fehl, eine Behandlung durch die Sanitäter lehnte er ab. Stattdessen äußerte er die übelsten Beleidigungen und spuckte und schlug nach den Einsatzkräften.

Die ganze Szene spielte sich im Treppenhaus ab. Eine Beamtin wich dem Schlag des 41-Jährigen aus und geriet dabei ins Stolpern, wurde aber durch einen Sanitäter aufgefangen. Einem anderen Sanitäter schlug er ins Gesicht und zog sich dann in die Wohnung zurück. Schließlich öffneten die Bekannten die Wohnungstür und der 41-Jährige konnte gefesselt und festgenommen werden.

Gegen den Beschuldigten werden Anzeigen wegen Widerstands und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte bzw. Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, versuchter, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung gefertigt.

Kinder werfen 9 kg Stein aus Treppenhausfenster

Frankfurt-Niederursel (ots)-(fue) – Zwei Jungen im Alter von 12-13 Jahren gingen am Samstag 02.04.2022 gegen 15.20 Uhr, durch den Gerhart-Hauptmann-Ring. Vor einem dort befindlichen Mehrfamilienhaus fanden sie einen etwa 9 Kg schweren Mauerstein. Sie kamen auf die Idee, diesen Stein aus einem Treppenhausfenster herabzuwerfen, einfach um zu sehen was passiert.

Dazu begaben sie sich ins das Treppenhaus des Anwesens und zwar in das Zwischengeschoss zwischen der fünften und der sechsten Etage. Just in diesem Moment verließ eine 4-köpfige Familie den Eingangsbereich und der Stein prallte etwa 50 Zentimeter von der 1-jährigen Tochter entfernt auf den Boden. Der Stein schleuderte noch weiter bis zu einem Spielgerät.

Glücklicherweise blieben die Familienmitglieder körperlich unverletzt und konnten später wieder nach Hause gehen. Die beiden Kinder waren von Zeugen angetroffen worden, die diese an die Polizei übergaben. Von hier konnten sie dann ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Gezeigte Zivilcourage endet mit Faustschlägen

Frankfurt/Friedberg (ots) – Den Streit zwischen einem 48-jährigen Mann aus Wettenberg und einer unbekannten Frau in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Frankfurt Hauptbahnhof nach Friedberg, bemerkten am späten Samstagabend eine 29-jährige Frau aus Kirchhain und ein 26-jähriger Gießener und schritten ein.

Die Aggressionen des alkoholisierten 48-jährigen Mannes richteten sich sodann gegen die beiden Personen und er schlug sie mit gezielten Faustschlägen ins Gesicht. Die 29-jährige Frau aus Kirchhain und der 26-jährige Gießener wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der Täter wurde am Bahnhof Friedberg vorläufig festgenommen und aufgrund seines Zustandes zwecks Ausnüchterung zur Dienststelle verbracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Jugendliche lösen größeren Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots)-(th) – Am Samstagnachmittag 02.04.2022 kam es in Bergen-Enkheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass mehrere Jugendliche versuchen auf dem Parkdeck des “Hessen-Centers” ein Fahrzeug in Brand zu setzen. Durch die alarmierten Streifen konnten die Jugendlichen in unmittelbarer Nähe des vermeintlichen Tatortes angetroffen werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung stellte sich heraus, dass diese mit brennendem Grillkohleanzünder Fußball spielten. Dabei geriet ein Stück des brennenden Grillkohleanzünders unter ein geparktes Fahrzeug. An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt-Höchst (ots)-(dr) – Am Sonntagabend 03.04.2022 ereignete sich an der Kreuzung Leunastraße/Höchster Farbenstraße ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem 5 Personen verletzt wurden.

Ein mit 3 Personen besetzter VW Golf war gegen 22:15 Uhr auf der Leunastraße unterwegs. Der Fahrer des VW beabsichtigte im weiteren Verlauf an der Kreuzung Leunastraße/Höchster Farbenstraße nach links in die Höchster Farbenstraße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war ein mit 2 Personen besetzter Opel Corsa, der aus Richtung Unterliederbach kam, auf der Liederbacher Straße unterwegs und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein.

Beide Fahrzeuge stießen in der Folge frontal zusammen. Sowohl die drei 18, 20 und 21 Jahre alten Heranwachsenden im VW als auch der 29-jährige Fahrer und seine 31-jährige Begleitung im Opel wurden bei dem Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

An den zwei verunfallten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Bereich um die Unfallstelle kam es zu einer mehrstündigen Sperrung der Fahrbahn.

Wer den VW zur Unfallzeit fuhr, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Unfallgeschehen werden gebeten, sich beim 17. Polizeirevier unter der 069 / 755 -11700 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Person in S-Bahntunnel sorgt für erhebliche Verspätungen

Frankfurt am Main (ots) – Am Freitagmorgen 01.04.2022 inmitten des Berufsverkehrs, sorgte ein 30-jähriger wohnsitzloser Mann für Verspätungen im S-Bahnverkehr. Ein Reisender beobachtete, wie der Mann am Haltepunkt Frankfurt-Taunusanlage in den Gleisbereich kletterte und in Richtung Hauptbahnhof lief.

Nach Eingang dieser Meldung wurde die gesamte Strecke für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main suchten den Bereich ab.

Als der 30-jährige Mann im Hauptbahnhof auf den Bahnsteig 102 kletterte, konnte er durch Beamte festgestellt werden. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Vornahme einer Betriebsstörung eingeleitet. Durch den Vorfall erhielten insgesamt 70 S-Bahnen Verspätung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Küchenbrand

Frankfurt/Bergen-Enkheim (ots)-(th) – Am Sonntagabend 03.04.2022 kam es in Bergen-Enkheim zu einem Küchenbrand. Eine Person wurde leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Eine 61-jährige Frau ließ in ihrer Wohnung offenbar eine Kunststoffschüssel auf dem eingeschalteten Herd stehen. Diese verschmorte, wodurch es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Wohnungsinhaberin wurde mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

