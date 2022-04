Unfall auf der B 27

Eschwege (ots) – Erstmeldung 14 Uhr – Um 13:37 Uhr kam es in der Gemarkung von Unterrieden auf der B 27/ Einmündungsbereich B 80 zu einem Zusammenstoß zweier Lkws. Entgegen der ersten Meldung ist kein Fahrer im Führerhaus eingeklemmt, beide konnte neben ihren Fahrzeugen angetroffen werden. Aufgrund des Unfalls zwischen einem Betonmischer und einem Lkw mit Anhänger wird die B 27 derzeit voll gesperrt, wobei davon auszugehen ist, dass es in diesem Bereich mehrere Stunden zur Sperrung/ Behinderung kommen wird.

Folgemeldung 15:40 Uhr – Ergänzend zu der Erstmeldung zu dem Unfall zwischen zwei Lkws, kann mitgeteilt werden, dass die Sperrungen und Abschleppmaßnahmen noch andauern, da beide verunfallten Fahrzeuge noch umgeladen werden müssen. Betreffend den Betonmischer wird dieser derzeit leergepumpt; das Umladen des Sattelzuges wird dagegen noch einige Stunden in Anspruch nehmen, sofern dieses für die Abschleppmaßnahmen erforderlich ist. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Zum Unfallhergang ist nach bisherigen Ermittlungsstand bekannt, dass der 55-jährige Fahrer des Betonmischers, der in Richtung Göttingen unterwegs war, beabsichtigte nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Der 60-jährige Fahrer des Sattelzuges nahm an, dass dieser nach rechts abbiegen wollte und setzte daraufhin zum Überholen des Betonmischers über eine Sperrfläche hinweg an. Als der Betonmischer dann nach links abbog kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden soll sich nach ersten Schätzungen zwischen 150.000 und 200.000 EUR bewegen.

Im Einsatz waren die örtlichen Feuerwehren, die Straßenmeisterei sowie die Rettungsdienste. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde wieder abbestellt, nachdem sicher feststand, dass keiner der Fahrer in den Fahrzeugen eingeklemmt war.

Schockanrufe

Eschwege (ots) – Aktuell kommt es vermehrt zu sogenannten Schockanrufe im Raum Eschwege. So wurde gegen 14:14 Uhr eine 86-Jährige aus Eschwege angerufen. In dem Telefonat wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter drei Personen totgefahren haben soll. Anschließend wurden 27.000 EUR gefordert, damit die Tochter nicht in Untersuchungshaft muss.

Ein (sofortiger) Rückruf bei der Tochter deckte den Betrugsversuch schnell auf, gleichwohl hatte die 86-Jährige zunächst den Anruf als glaubhaft angesehen. In weiteren Anrufen wurden teilweise bis zu 45.000 EUR gefordert. Bislang führten die Anrufe nicht zum Erfolg, stattdessen wurde die Polizei richtigerweise informiert.

Präventionstipps Enkeltrick / betrügerische Schockanrufe

Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Rufen Sie ihre Angehörigen (Tochter/ Sohn) unter der Ihnen bekannten Rufnummer selbst zurück

Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110.

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Diebstahl eines “Bargeld-Briefkasten”

Zwei unbekannte Täter betraten am 03.04.22, gegen 17:15 Uhr das nicht eingefriedete Gelände der “Kartoffelalm” oberhalb der Ortschaft Kleinvach. Dort begaben sie sich zielstrebig zu einem sogenannten Wandbriefkasten, der als Bargeldkasse für die Kartoffelkunden dient und hebelten diesen ab. Anschließend entfernten sich die beiden Tatverdächtigen mit einem silberfarbenen Renault Clio, älteren Baujahrs. Die Kennzeichen sind nicht bekannt, nach Zeugenaussagen soll es sich um ausländische Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl einer Geldkassette

Heute Vormittag wurde in der Eschweger Stadtbücherei “Am Mühlgraben” festgestellt, dass Unbekannte das Treppenhaus der Stadtbibliothek betreten und dort eine rote verschlossene Geldkassette, die mit einer Gliederkette gesichert war, entwendet haben. In der Geldkassette sollen sich ca. 10 Euro befunden haben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Feuerwehrschläuchen

Zwischen dem 31.03.22, 17:00 Uhr und dem 04.04.22, 09:00 Uhr wurden oberhalb von Bad Sooden-Allendorf “Am Kirschrain” insgesamt sechs Feuerwehrschläuche mit C-Verschluss entwendet. Die Schläuche habe jeweils eine Länge von 25 Metern und waren dort auf einer Wiese zum Trocknen ausgerollt worden. Die geschädigte Firma ist in diesem Bereich mit Probebohrungen (Süd Link) beauftragt. Der Schaden wird mit 540 Euro angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Gegen Verkehrsinsel gefahren

Um 11:50 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 19-jähriger Eschweger mit seinem Pkw den “Südring” in Eschwege und beabsichtigte nach links in den “Schützengraben” einzubiegen. Nach eigenen Angaben geriet er mit dem Auto dabei zu weit nach links in Richtung Fahrbahnmitte, wo er dann frontal mit dem Fahrzeug auf die dortige Verkehrsinsel fuhr und das Verkehrszeichen beschädigte. Sachschaden: ca. 2.500 EUR.

Auf geparktes Auto aufgefahren – Fahrer leicht verletzt

Um 22:28 Uhr befuhr gestern Abend ein 21-Jähriger aus Sonnenstein mit seinem Pkw die Soodener Straße in Eltmannshausen in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In Höhe der Hausnummer 21 parkte ein Opel Corsa am rechten Fahrbahnrand, den der 21-Jährige übersah und daher ungebremst mit dem geparkten Fahrzeug kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der 21-Jährige verletzte sich durch den Aufprall und wurde an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Nach Angaben des 21-Jährigen wäre er kurz eingeschlafen (Sekundenschlaf). Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Sachbeschädigung an Pkw

Um 11:40 Uhr wurde am gestrigen Sonntagvormittag festgestellt, dass unbekannte Täter die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Renault Clio eingeschlagen haben. Die Sachbeschädigung ereignete sich im Freizeitzentrum im Ziegelweg in Meinhard-Grebendorf. Sachschaden: 250 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Vorbeifahren

Am 02.04.22, um 18:02 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die Weserstraße in Sontra und beabsichtigte nach links in die Moselstraße einzubiegen. Zu dieser Zeit befuhr eine 24-Jährige aus Friedewald die Moselstraße und beabsichtigte ihrerseits nach rechts in die Weserstraße abzubiegen.

Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite der Moselstraße hielten beide zunächst ihre Autos an. Dann fuhr der 62-Jährige mit seinem Pkw an dem noch stehenden Auto der 24-Jährigen vorbei und streifte dieses seitlich, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR entstand.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 03:14 Uhr, ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Erfurt, der auf der B 7 zwischen Rittmannshausen und Netra unterwegs war. Durch den Aufprall wurde das Tier tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 17:46 Uhr fiel am vergangenen Samstagnachmittag ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Espenau wegen seiner unsicheren Fahrweise auf, worauf er in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau durch die alarmierte Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs war, was der durchgeführte Test mit ca. 2,2 Promille bestätigte.

Die Folge waren die Sicherstellung des Führerscheins sowie eine Blutentnahme.

