Mannheim-Innenstadt: schwerer Verkehrsunfall – Jungbuschrücke gesperrt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am Montagmorgen auf der

Jungbuschbrücke ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt

wurden. Eine 58-jährige Frau war kurz nach neun Uhr mit ihrem Volvo auf der

Jungbuschbrücke in Richtung Neckarstadt unterwegs. Auf bislang unbekannten

Gründen kam sie nach links von ihrer Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr.

Dabei stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden 59-jährigen VW-Fahrer

zusammen. Der Fahrer des VW musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug

befreit werden. Er hatte schwere Verletzungen erlitten und wurde in eine Klinik

eingeliefert. Die 20-jährige Beifahrerin im VW sowie die beiden 78- und

50-jährigen Mitfahrerinnen im Volvo erlitten leichte Verletzungen und wurden zur

Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Auch ein

Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Aus den Fahrzeugen liefen Betriebsstoffe aus und

verschmutzten die Fahrbahn. Diese musste durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die Jungbuschbrücke war während der Unfallaufnahme vorübergehend in beiden

Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung in Fahrtrichtung Innenstadt dauert

nach wie vor an. In Richtung Neckarstadt wurde zwischenzeitlich eine Fahrspur

wieder freigegeben. Es ergaben sich erhebliche Verkehrsbehinderungen im

Berufsverkehr.

Mannheim-Innenstadt: schwerer Verkehrsunfall – Jungbuschbrücke wieder freigegeben

Mannheim-Innenstadt (ots) – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls war die

Jungbuschbrücke am Montagmorgen vorübergehend in beiden Fahrtrichtungen voll

gesperrt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten wurden

sukzessive einzelne Fahrspuren wieder freigegeben. Gegen 11.30 Uhr waren diese

Arbeiten abgeschlossen und alle Fahrspuren sind seither wieder uneingeschränkt

befahrbar.

Mannheim-Innenstadt: Zahlreiche Pkw aufgebrochen – weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – In 29 Fällen dokumentierten die Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag Aufbrüche in geparkte

Pkw – teilweise gelang es dem oder den Tätern hieraus Wertgegenstände zu

entwenden. In der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr wurde bei den Autos eine

Seitenscheibe eingeschlagen und der Innenraum nach zurückgelassenen Gegenständen

durchsucht. Bei einem Großteil der bislang bekannten Fälle gelang es dem oder

Täter allerdings nicht Beute zu machen. In wenigen Fällen nahmen die Täter

Elektrogeräte, Kleidung und Sonnenbrillen an sich. Alle Aufbrüche ereigneten

sich in den Quadraten A bis F, wobei eine Tiefgarage in D 3 einen Schwerpunkt

mit gleich sechs Pkw darstellt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen,

die möglicherweise selbst betroffen sind oder sachdienliche Hinweise geben

können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 / 12580 an die Ermittler zu

wenden.

Mannheim-Wallstadt: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstag brachen ein oder mehrere Täter in ein Reihenhaus im

Binsenweg ein und entwendeten dabei Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Einbrecher gelangten offenbar durch die Terrassentür in die Innenräume und

durchwühlten dort im Zeitraum von 20 Uhr bis 21:30 Uhr mehrere Schränke. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 /

174-4444 zu melden.

Mannheim-Friedrichsfeld: Hochwertige Räder von Mercedes gestohlen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, gegen 21 Uhr und Samstag, gegen

08 Uhr demontierte ein bislang unbekannter Täter in der Trautenfeldstraße die

Räder eines geparkten Mercedes-Benz und entwendete diese. Im Anschluss konnte

der Unbekannte unerkannt flüchten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa

3.500 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg sucht nun Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

06203/9305-0 zu melden.