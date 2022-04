Verkehrsunfall auf B3 zwischen Leimen und Heidelberg; Vollsperrung; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots) – Am Montagnachmittag, gg. 16 Uhr, kam es auf der B 3 zwischen

Heidelberg und Leimen zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Sachstand kam

eine 71-jährige Frau aus noch unbekannten Gründen mit ihrem Mazda von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Sie wurde in ihrem Pkw

eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Nach der

Erstversorgung vor Ort wurde sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme musste

die Bundesstraße voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen

Beeinträchtigungen sowohl auf der B 3, als auch auf der B 535. Die Sperrung ist

zwischenzeitlich aufgehoben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch den

Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Meckesheim: Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen; eine Verletzte; beide Fahrzeuge abgeschleppt

Meckesheim (ots) – Am Sonntagvormittag stießen zwei Fahrzeuge auf der

Horrenberger Straße zusammen, wodurch eine der Beteiligten leicht verletzt

wurde.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Gesamtschaden beträgt rund 20.000.- Euro.

Gegen 9.30 Uhr war ein 78-jähriger Opel-Fahrer auf der Horrenberger Straße in

Richtung Kraichgaustraße unterwegs und geriet dabei aus bislang unbekannten

Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte mit einer 23-jährigen Seat-Fahrerin, die kurz zuvor von der

Straße „In den Gottesäckern“ nach rechts auf die Horrenberger Straße in Richtung

Zuzenhäuser Straße abgebogen war.

Nach rund zwei Stunden war der Unfall aufgenommen und die Fahrzeuge

abgeschleppt, sodass die Horrenberger Straße gegen 11.30 Uhr wieder frei

befahrbar war.

Nußloch: Unfallflucht an Engstelle; Zeugen gesucht

Nußloch (ots) – Am Sonntagnachmittag kam es auf der Sinsheimer Straße, zwischen

der Loppengasse und dem Fahrweg zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich

der Verursacher entfernte.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der unbekannte Fahrer eines grauen

Fahrzeuges gegen 13.15 Uhr auf der Sinsheimer Straße in Richtung Maisbach

unterwegs, als er in eine Engstelle der Straße hineinfuhr, die durch geparkte

Fahrzeuge entstand.

Dabei missachtete er den Vorrang eines 75-jährigen Opel-Fahrers, der dem

Unbekannten entgegenkam und sich bereits in der Engstelle befand.

Um eine frontale Kollision zu vermeiden, wich der Opel-Fahrer aus und prallte

gegen einen Absperrpfosten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000.-

Euro.

Der unbekannte Fahrer des grauen Fahrzeuges, der den Unfall bemerkt haben

müsste, fuhr trotzdem weiter.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Walldorf: Einbruch in Tierpark; Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag in den Tierpark in der Schwetzinger Straße ein, stemmte offenbar mit

einem Brecheisen einen Metallbehälter auf und entwendete daraus eine bislang

unbekannte Summe Bargeld. Der Metallbehälter dient dazu, Barspenden entgegen zu

nehmen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0 oder mit dem Polizeirevier

Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verursacht Frontalzusammenstoß

Hemsbach (ots) – Am Samstag, gegen 22:15 Uhr, kollidierte auf der L3110 ein

betrunkener 22-jähriger Ford-Fahrer frontal mit einem 49-jährigen Skoda-Fahrer,

wodurch der 49-Jährige leicht verletzt wurde.

Der 22-Jährige war auf der L3110 in Richtung Hemsbach unterwegs, als er ein

vorausfahrendes Auto überholen wollte. Hierbei fuhr er frontal in den Skoda des

49-Jährigen, welcher auf dem Linksabbiegerstreifen zur A5 in Fahrtrichtung

Frankfurt wartete.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Skodas leicht.

Die alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte während der Unfallaufnahme starken

Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den

Verdacht und ergab ein Ergebnis von 1,96 Promille. Er musste mit zur

Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellten

die Beamten sicher. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: In Gaststätte eingebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag

verschafften sich Einbrecher durch das Aufhebeln einer Metalltüre Zutritt in

eine Gaststätte in der Speyerer Straße und entwendeten dabei mehrere tausend

Euro. Im Gastraum brachen die Täter mehrere Spielautomaten auf und entnahmen das

darin befindliche Bargeld. Außerdem wurde weiteres Bargeld aus der Kasse an

Theke und mehrere Flaschen Alkoholika entwendet. Das Polizeirevier Hockenheim

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Zeit von 3 Uhr bis 12:45

Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06205 28600

zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall verursacht und abgehauen – flüchtiges Fahrzeug mit entwendeten Kennzeichen – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen

Samstagnachmittag ein unbekannter Audi-Fahrer in Hockenheim.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 13.15 Uhr mit seinem Citroën auf der Schwetzinger

Straße in Richtung Gleisstraße unterwegs. An der Einmündung zur Gleisstraße

musste er verkehrsbedingt anhalten. Dabei fuhr ihm der Unbekannte mit seinem

Audi A 3 hinten auf. Nach dem Zusammenstoß setzte der Audi kurz zurück und fuhr

schließlich an dem Citroën vorbei und bog nach rechts auf die Gleisstraße in

Fahrtrichtung Talhausstraße ab. Dabei beschleunigte er stark und fuhr mit hoher

Geschwindigkeit davon. Der Geschädigte konnte sich das Kennzeichen notieren, die

Insassen des Audi konnte er jedoch nicht beschreiben.

Im Zuge der Unfallermittlungen stellte sich heraus, dass die Kennzeichen, die an

dem Audi angebracht waren, als gestohlen gemeldet waren und dass sich der Fahrer

des Audi kurz zuvor einer Polizeikontrolle entzogen hatte. Dabei hatte er auf

der A 6 verbotswidrig gewendet, war entgegen der Fahrtrichtung in die

Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim eingefahren und hatte sie dort in

Richtung B 39 verlassen. Danach hatte die Polizeistreife das Fahrzeug aus den

Augen verloren.

Zeugen, die auf die beiden Vorfälle aufmerksam geworden waren und sachdienliche

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Insassen geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/3860-0 oder der

Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Dieselkraftstoff – Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten in

der Nacht von Sonntag auf Montag Dieselkraftstoff aus dem Tank von gleich

mehreren LKWs, die in der Gersdorfer Straße geparkt waren. Am Montagmorgen gegen

03:00 Uhr verständigte ein 68-Jähriger die Polizei, nachdem er Dieselrückstände

auf der Fahrbahn sowie Beschädigungen an dem Tankdeckel seines LKWs festgestellt

hatte. Bei einer Nachschau stellte er dann den geleerten Tank fest. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand dürften der oder die Unbekannten bei mindestens

drei weiteren LKWs Kraftstoff entwendet haben.

Wie viel Treibstoff entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist,

kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Der Polizeiposten Altlußheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

06205 31129 zu melden.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacher geflüchtet – Zeugen gesucht

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am frühen

Freitagnachmittag in Meckesheim wurden ein 17-jähriger Motorroller-Fahrer und

sein gleichaltriger Mitfahrer leicht verletzt. Der 17-Jährige wollte gegen 13.15

Uhr mit seinem Leichtkraftroller von der Schatthäuser Straße nach links in die

Schillerstraße einbiegen. Dabei kam ihm ein unbekannter Autofahrer aus der

Schillerstraße entgegen, der mittig auf der Fahrbahn unterwegs war. Der

Rollerfahrer wich nach rechts aus und stürzte mit seinem Roller. Der unbekannte

Autofahrer fuhr einfach weiter. Bei dem Sturz erlitten die beiden 17-Jährigen

leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden. Zudem wurden die Bekleidung der

beiden, sowie der Helm und der Roller des Fahrers beschädigt.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursacher soll es sich um einen

dunkelblau-metallic-farbenen Kleinwagen älteren Baujahrs gehandelt haben. Marke

und Modell sind unbekannt. Auffällig war nach Angaben des Geschädigten das laute

Geräusch des Auspuffs. Dies klang eher nach einem Defekt, nicht nach einer

Tuningmaßnahme. Das Fahrzeug soll von einer männlichen Person gefahren worden

sein.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223-9254-0 zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein

unbekannter Autofahrer in der Nach von Freitag auf Samstag in Hockenheim. Der

Unbekannte beschädigte, nach derzeitigem Kenntnisstand beim Vorbeifahrer einen

am Fahrbahnrand zum Parken abgestellten Dacia. Anschließend fuhr der

Unfallverursacher einfach davon. An dem Dacia entstand Sachschaden in Höhe von

rund 6.000 Euro.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Verkaufsstellen – Wer hat verdächtiges beobachtet?

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag

brachen unbekannte Täter in einen Hofladen und eine Tankstelle in Hockenheim

ein.

Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 07.00 Uhr brachen Unbekannte in einen

Hofladen in der Bundesstraße ein. Sie öffneten gewaltsam die elektrische

Schiebetür des Ladens und drangen zunächst in den Verkaufsraum ein. Im

Aufenthaltsraum stießen sie schließlich auf eine Geldkassette, brachen sie auf

und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Daneben ließen sie aus einem

Kühlregal mehrere Becher Joghurt mitgehen, bevor sie vom Tatort flüchteten.

Am Sonntag, gegen drei Uhr wurde die Polizei Hockenheim wegen einer

Alarmauslösung in einer Tankstelle in der Heinrich-von-Kleist-Straße

verständigt. Hier war zuvor eingebrochen worden. Durch die Kameraüberwachung der

Tankstelle konnte ermittelt werden, dass gegen drei Uhr vier junge Männer die

Tankstelle aufsuchten. Zwei der Männer hebelten die Eingangstür auf, während

eine dritte Person mit einem Beil den Alamrsignalgeber von der Wand schlug. Der

Vierte im Bunde stand am Eingang Schmiere. Die zwei Personen, die den

Verkaufsraum eingedrungen waren, versuchten nun zunächst den Tresor gewaltsam zu

öffnen. Als dies jedoch scheiterte, entnahmen die Eindringlinge eine Stange

Zigaretten aus einem Schrank, verließen die Räumlichkeiten und flüchteten in

Richtung Ringstraße.

Drei der vier Männer sollen dunkle Kleidung getragen haben, eine Person war hell

gekleidet.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu den jeweiligen Taten gemacht haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: 14-Jähriger von Unbekannten überfallen – Polizei sucht Zeugen

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 14-Jähriger wurde am Samstagabend in

Waibstadt von unbekannten Tätern überfallen. Der Teenager hielt sich gegen 17

Uhr an der Bushaltestelle vor dem Bahnhof in Waibstadt auf, als zwei Jugendliche

auf ihn zukamen und ihn fragten, ob sie sich seine mitgeführte Spielkonsole

ausleihen könnten. Als der 14-Jährige dies verneinte, entfernten sich die beiden

zunächst wieder von der Örtlichkeit. Da der Teenager durch das Gespräch seinen

Bus verpasst hatte, sprach er mehrere Passanten an, ob sie ihn nach

Neckarbischofsheim mitnehmen könnten. Weiter auf der Suche nach einer

Mitfahrgelegenheit, traf der 14-Jährige schließlich im Bereich der Volksbank

erneut auf die beiden Jugendlichen, die ihm daraufhin anboten, ihn zu Fuß nach

Neckarbischofsheim zu begleiten. Als das Trio gegen 18.30 Uhr schließlich im

Speckerweg in Richtung der Kleingärten lief, versuchten die beiden Unbekannten

dem Geschädigten die Tasche zu entreißen, in der sich die Spielkonsole befand.

Im Gerangel wurde der 14-Jährige von den beiden Tätern zu Boden gestoßen und

gedrückt, wodurch er leichte Schürfwunden erlitt. Die Tasche zerriss dabei und

die Konsole fiel zu Boden. Nachdem die Unbekannten die Spielkonsole nebst

Zubehör aufgesammelt hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Dunkle Hautfarbe

Oberlippenbart

Schwarze, kurze Haare

ca. 16 bis 17 Jahre alt

sprach Deutsch

hatte eine graue Umhängetasche bei sich

Täter 2:

schwarze, kurze Haare

sprach Deutsch

ca. 14 bis 15 Jahre alt

trug eine braun-grüne Jacke mit Camouflage-Muster und weißen

Ärmeln

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg dauern an. Die Ermittler suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu

den nachfolgenden Fragen geben können:

Wer hat das erste Aufeinandertreffen der drei Jugendlichen gegen

17.00 Uhr im Bereich der Bushaltestelle vor dem Bahnhof in

Waibstadt beobachtet?

17.00 Uhr im Bereich der Bushaltestelle vor dem Bahnhof in Waibstadt beobachtet? Wer wurde zwischen 17 Uhr und 18.20 Uhr von dem 14-jährigen

Geschädigten angesprochen und gebeten, ihn nach

Neckarbischofsheim mitzunehmen?

Geschädigten angesprochen und gebeten, ihn nach Neckarbischofsheim mitzunehmen? Wem sind die drei Jugendlichen im Bereich der Volksbank bei

ihrem zweiten Aufeinandertreffen aufgefallen?

ihrem zweiten Aufeinandertreffen aufgefallen? Wer ist im Bereich des Speckerwegs auf die Tat aufmerksam

geworden?

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den aufgeführten Fragen geben können,

werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Hirschberg, Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Firmengebäudes – hoher Schaden

Hirschberg, Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 17

Uhr kam es in einem Firmengebäude im Rott zu einem Brand bei dem nach ersten

Schätzungen ein Sachschaden von mehreren hunderttausenden Euro entstanden sein

könnte. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Keller

des stark rauchenden Gebäudes unter Wasser stand. Sowohl die Ursache für den

Wasserschaden als auch für den Brand sind derzeit noch nicht abschließend

geklärt und Teil der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim. Neben

der Polizei waren die Feuerwehren Hirschberg und Schriesheim im Einsatz.

Personen wurden durch den Brand nicht gefährdet oder verletzt.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Hochsitze und Jagdhütte beschädigt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen

zwischen 17 und 8 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter ein Fenster an

einer Jagdhütte und zwei Hochsitze im Waldgebiet zwischen der L598 und den

Nußlocher Wiesen. Ein Fenster der Jagdhütte wurde mit einem Stein eingeworfen.

Die Hochsitze wurden durch die Unbekannten umgeworfen. Der Gesamtschaden liegt

bei 1.000 Euro. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges

beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter

06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.