Heidelberg-Kirchheim: Aufmerksame Anwohner schlagen Fahrraddiebe in die Flucht – Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Samstagmorgen gegen 06:30 Uhr verständigten

Anwohner der Straße „Untere Seegasse“ die Polizei, nachdem drei bislang

unbekannte Täter versucht hatten, mehrere Fahrräder zu entwenden.

Eine 46-Jährige wurde in den frühen Morgenstunden stutzig, nachdem sie

verdächtige Geräusche aus ihrer Hofeinfahrt vernommen hatte. Als sie daraufhin

nachschaute, entdeckte sie die unbekannten Diebe, die gerade dabei waren,

Fahrräder zu entwenden. Sofort informierte sie ihren Ehemann, der wiederum nach

Draußen eilte und die Täter zur Rede stellen wollte. In diesem Moment ergriffen

die Unbekannten zu Fuß die Flucht in Richtung Hegenichstraße. Das Ehepaar

verständigte sofort die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Die Täter entkamen

allerdings unerkannt. Auch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten

bislang nicht zum Aufgreifen der Langfinger. Die Täter ließen mehrere Taschen

sowie Aufbruchwerkzeug an der Tatörtlichkeit zurück. Neben mehreren

Kleidungsstücken und Getränken befanden sich auch Wertgegenstände darin. Die

Beweismittel wurden sichergestellt und werden derzeit durch die Zentrale

Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg untersucht. Ob es sich

bei den Gegenständen um Diebesgut aus weiteren Straftaten handelt, ist derzeit

nicht bekannt.

Täterbeschreibung:

Alle drei Personen waren männlich, hatten einen dunklen Hautton und waren dunkel

gekleidet mit Kapuzenpullover

Person: ca. 185 cm, normale Statur Person: ca. 175 cm, normale Statur Person: ca. 175 cm, kräftige Statur

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

06221 34180 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: 18-Jähriger von Unbekanntem niedergeschlagen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Ein 18-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen

in der Heidelberger Altstadt von einem unbekannten Täter niedergeschlagen. Der

Mann war gegen vier Uhr mit seinem Begleiter von der Unteren Straße in Richtung

Bismarckplatz unterwegs. In der Hauptstraße wurde er von einem unbekannten Täter

unvermittelt zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt er

mehrere Hämatome sowie blutende Wunden am Auge und am Mund sowie eine Verletzung

am Kinn, die im Krankenhaus genäht werden musste.

Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er aus dem Raum Frankfurt komme und in

Begleitung einer weiteren männlichen Person war.

Zeugen, die auf den Vorfall in der Hauptstraße aufmerksam geworden sind und

sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/59-1700 zu melden.