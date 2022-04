1. FD

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag (03.04.). Eine 43-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr gegen 19.15 Uhr mit ihrem Auto die Johannisstraße und wollte an der entsprechenden Kreuzung in die Bardostraße einfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 39-Jährigen, welche die Bardostraße in Fahrtrichtung Lauterbach befuhr.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Burghaun. Am Freitag (01.04.) ereignete sich gegen 11 Uhr auf der L 3169 zwischen Burghaun / Rothenkirchen und Großenmoor ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Fahrzeugführer aus dem Rhein-Main-Gebiet fuhr mit seinem BMW Richtung Großenmoor und kam auf schneebedeckter Fahrbahn von der Fahrbahn ab. Am Pkw waren bereits die Sommerreifen montiert. Der Pkw kam links neben der Fahrbahn an einem Abhang zum Stehen. Er musste durch die örtliche Freiwillige Feuerwehr gegen weiteres Abrutschen bis zum Eintreffen eines Abschleppunternehmens gesichert werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (01.04.), in der Zeit von 13:10 Uhr bis 13:30 Uhr, parkte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen blauen Opel Insignia auf einem Parkplatz im „Hainchenweg“ Höhe Hausnummer 3. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkommt stellte er fest, dass sich ein Kratzer an der hinteren Stoßstange des Fahrzeugs befand. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein-/Ausparken den Opel beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Von Fahrbahn abgekommen Hohenroda. Am Freitag (01.04.), gegen 18:40 Uhr, befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Leinefelde (LK Eichsfeld) mit ihrem Fahrzeug die L 3173 aus Oberbreitzbach kommend in Richtung Ransbach. In einer Rechtskurve kam sie auf schneeglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Samstag (02.04.) parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra zwischen 15 und 15.40 Uhr auf einem Einkaufsmarktparkplatz in der Bismarckstraße. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den schwarzen Pkw VW beim Ausparken hinten rechts und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623/9370.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Montag (04.04.), gegen 4.05 Uhr, befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem BMW die Bahnhofstraße aus Richtung Hersfelder Straße kommend. In Höhe Abzweig Bahnhofstraße kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Fußgängerabsperrung mit Glaseinsätzen. Hierbei wurde die 54-Jährige leichtverletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr Bebra gebunden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Gegen Schutzplanke geprallt

Schlitz. Am Donnerstagnachmittag (31.03.) wollte ein Audi-Fahrer auf der Landesstraße zwischen Queck und Schlitz in die L 3176 Richtung Fraurombach abbiegen. Auf winterglatter Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei riss die Ölwanne am Fahrzeug auf, sodass die Freiwillige Feuerwehr Schlitz zum Einsatz kam. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden.

Sattelzug gegen Pkw

Lauterbach. Am Freitag (01.04.) um die Mittagszeit hatte sich der Fahrer eines Sattelzugs in der Straße „Am Wörth“ nach links eingeordnet, um in die B 275 Richtung Herbstein einzubiegen. Plötzlich wechselte er die Fahrspur. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw KIA, dessen Fahrerin nach rechts abbiegen wollte. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.300 Euro.

Geparkte Autos aufeinander geschoben

Nieder-Moos. In der Nacht von Donnerstag (31.03.) auf Freitag (01.04.), gegen 2.40 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Seat-Fahrer die Straße „Am See“ in Richtung Grebenhain. Dabei streifte er einen vor einem Hotel ordnungsgemäß geparkten Fiat. Anschließend fuhr er auf einen ebenfalls dort geparkten Opel auf und schob diesen gegen ein weiteres geparktes Auto. Der Sachschaden wird mit über 20.000 Euro angegeben.

Mountainbike gestohlen

Alsfeld. Ein weiß-blaues Mountainbike des Herstellers „Bulls“ im Wert von rund 250 Euro entwendeten unbekannte Täter am Freitag (01.04.), zwischen 10 und 15 Uhr, von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße „An der Au“. Das Fahrrad war mittels Schloss an einem Fahrradständer gesichert und hat einen Wert von rund 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Kirtorf. Unbekannte Täter versuchten zwischen Montag (28.03.) und Dienstag (29.03.) in ein Einfamilienhaus in der Zeller Straße im Stadtteil Heimertshausen einzubrechen. Nachdem die Hebelversuche an der Kellertür misslangen, ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

66-Jährige Opfer von Trickbetrügern

Vogelsbergkreis. „Hallo Mama, bist du zu Hause?“ Eine vermeintlich normale Frage, die eine 66-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis am Sonntagmittag (03.04.) von ihrer Tochter via WhatsApp gestellt bekommen hat. Doch anstelle des eigenen Kindes verbargen sich hinter der unbekannten Rufnummer dreiste Betrüger.

Die Betrüger gaugelten vor, dass das alte Handy kaputt gegangen sei und man sich deswegen unter neuer Nummer melden würde. Im Laufe der Konversation wurde die 66-Jährige gebeten, eine dringende Rechnung zu begleichen, da dies aufgrund des defekten Mobiltelefons nicht möglich sei. Um das eigene Kind zu unterstützen, überwies die Frau einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag auf ein ihr unbekanntes Konto.

Erst im Nachgang erkannte die Frau, dass sie Opfer dreister Trickbetrüger geworden war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Bundespolizist schlichtet bei Schlägerei im Zug

Fulda (ots) – Ein 42-Jähriger aus Hünfeld und ein 29-Jähriger aus Irland

gerieten am vergangenen Samstagabend (2.4.; 22.30 Uhr) in einer abfahrbereiten

Cantus-Bahn in Richtung Hünfeld aneinander. Nach ersten Zeugenaussagen soll es

sich um eine wechselseitige Körperverletzung gehandelt haben.

Ein zufällig mitfahrender Bundespolizist trennte die beiden Streithähne. Die

eintreffenden Kollegen vom Bundespolizeirevier Fulda stellten von beiden

Schlägern die Identität fest.

Beide Männer erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht. Der

29-Jährige verletzte sich zudem an einer Hand.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Jugendliche sorgen für Verspätungen im Bahnverkehr

Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Weil zwei 14-jährige Jugendliche

und ein 13-jähriges Kind mehrere Gleise im Bahnhof Bebra überquerten, waren am

Samstagabend (2.4./18:53 Uhr) Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel im

Einsatz.

Glücklicherweise niemand verletzt

Bei der waghalsigen Aktion kam es zu keinem Personenschaden.

Ein Triebfahrzeugführer beobachtete die drei Gleisläufer, wie sie vom Bahnsteig

5 aus die Gleise in Richtung Bahnhofstraße überquerten und anschließend wieder

zum Bahnsteig 5 zurückliefen. Daraufhin wurde der Bahnhof Bebra von 18:53 Uhr

bis 19:32 Uhr komplett gesperrt. 10 Züge erhielten jeweils 42 Minuten

Verspätung.

Die verständigte Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel nahm die drei

Beteiligten in ihre Obhut und verständigte die Erziehungsberechtigten.

Gegen alle Beteiligten wurde durch die Bundespolizeiinspektion Kassel ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hinweis der Bundespolizei

Das Betreten der Gleisanlagen ist für Unbefugte nicht nur verboten, sondern

extrem gefährlich. Züge können sich relativ lautlos nähern und werden daher oft

erst spät bemerkt. Die Gefahr, von durchfahrenden Zügen erfasst und getötet zu

werden, ist sehr groß. Das gilt besonders dann, wenn Züge außerplanmäßig

verkehren, wie beispielsweise Güterzüge.

Kinder und Jugendliche informieren:

Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder hinsichtlich dieser Gefahren

sensibilisieren. Bei Fragen zu diesem Thema können sich Interessierte unter der

Tel. 0561/81616 0 an die Bundespolizeiinspektion Kassel wenden. Informationen zu

Gefahren an Bahnanlagen gibt es auch unter www.bundespolizei.de.

Solche Aktionen können auch viel Geld kosten. Auf die Verursacher (ggf. die

Eltern) können bei solchen Einsätzen jeweils Kosten für den Polizeieinsatz

(variiert im dreistelligen Bereich) sowie zivilrechtliche Forderungen der

Verkehrsunternehmen zukommen. Zivilrechtliche Forderungen können bis zu 30 Jahre

danach geltend gemacht werden

Geldbörse entwendet

Alheim. Unbekannte Täter betraten am Freitagmittag (01.04.), zwischen 12 und 13 Uhr, auf noch nicht bekannte Weise ein Einfamilienhaus in der Gudestraße im Ortsteil Hergershausen. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld aus einer Geldbörse und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Heuballen

Neuenstein. In der Nacht zu Montag (04.04.), gegen 1 Uhr, brannten mehrere Rundballen auf einer Wiese neben dem parallel zur L 3155 verlaufenden Fahrradweg zwischen Saasen und Raboldshausen. Das brennende Heu wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zwei Pkw beschädigt

Bebra. Einen schwarzen BMW 118i und einen schwarzen VW Golf zerkratzten unbekannte Täter zwischen Samstagabend (02.04.) und Sonntagnachmittag (03.04.) mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Der BMW war zu diesem Zeitpunkt in dem Hof eines Einfamilienhauses im Stadtteil Breitenbach, der VW an der Straße „Am Ratz“ vor dem Haus, abgestellt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Rädern

Hauneck. Indem sie das Vorhängeschloss aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Mittwoch (16.03.) und Mittwoch (30.03.), unerlaubt Zugang zu einem landwirtschaftlichen Gebäude in der Straße „Am Hessenberg“ in Oberhaun. Von einem dort abgestellten Traktor montierten sie die hinteren Räder ab und entwendeten diese. Die vorderen Reifen sowie alle vier Reifen eines ebenfalls abgestellten Anhängers wurden mittels unbekanntem Gegenstand zerstochen. Die Täter flüchteten unerkannt mit Diebesgut im Wert von rund 2.000 Euro und hinterließen Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Frauen angegriffen – Zeugen gesucht

Fulda. Am Sonntagabend (03.04.) wurden in der Heidelsteinstraße zwei Frauen im Alter von 26 und 51 Jahren von einem unbekannten Täterpaar angegriffen und leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Frauen gegen 22.05 Uhr im Bereich der Heidelsteinstraße mit ihrem Hund spazieren gegangen und stiegen danach in ihr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes abgestelltes Auto. Als sie gerade losfahren wollten, trat ein unbekannter Täter gegen das Fahrzeug. Im Anschluss kam es zu einem Streitgespräch wegen angeblich nicht entferntem Hundekot. Dabei öffnete der Mann die Fahrertür, zog die 26-Jährige aus dem Auto und warf sie zu Boden. Die 51-jährige Beifahrerin wollte der 26-Jährigen zur Hilfe kommen, wurde aber nach dem Aussteigen von der weiblichen Begleitung des Täters gegen den Kopf geschlagen.

Kurz nach der Tat flüchteten die Täter, die wie folgt beschrieben werden können:

Männlicher Täter: circa 60 Jahre alt, circa 170 cm groß,

europäisches Aussehen, sprach akzentfrei Deutsch, korpulente

Statur, graues mittellanges Haar, trug eine schwarze Jacke und

eine dunkelgraue Stoffhose

europäisches Aussehen, sprach akzentfrei Deutsch, korpulente Statur, graues mittellanges Haar, trug eine schwarze Jacke und eine dunkelgraue Stoffhose Weibliche Täterin: circa 60 Jahre alt, circa 170 cm groß,

europäisches Aussehen, sprach akzentfrei Deutsch, kräftige

Statur, dunkle schulterlange Haare, trug eine Brille, einen

gelben Halbmantel mit Fellrand, eine dunkle Hose und braune

Schuhe

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Motorrad gestohlen

Künzell. Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag (02.04.) und Sonntagmorgen (03.04.) ein rotes Motorrad der Marke Suzuki (Modell: GT 185) aus einer Garage im Andreasweg im Ortsteil Pilgerzell. Das Zweirad mit dem amtlichen Kennzeichen FD-XO 34 hat einen Wert von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

