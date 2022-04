Regionalbahn kollidiert mit E- Roller

Wiesbaden (ots) – Unbekannte Täter haben am Sonntagabend am Hauptbahnhof

Wiesbaden einen E- Roller in die Gleise geworfen, mit dem wenig später eine

Regionalbahn kollidierte.

Gegen 18:00 Uhr fuhr die Regionalbahn in den Bereich des Bahnsteigs 1 ein, als

der Lokführer den E- Roller in den Gleisen erkannte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr

der Zug mit einer Geschwindigkeit von ca. 45 km/h. Eine sofort eingeleitete

Notbremsung konnte nicht verhindern, dass der Zug mit dem Roller kollidierte,

der hierdurch vollständig zerstört wurde. Da eine Beschädigung am Zug nicht

ausgeschlossen werden konnte, wurde die betreffende Einheit außer Betrieb

genommen.

Zeugen nahmen eine Gruppe von Jugendlichen als mögliche Tatverdächtige wahr, die

mehrere E- Roller zur Tatzeit mit sich führten.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Zu den laufenden

Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Unter der Telefonnummer 069/130145 1100

können sachdienliche Hinweise gemeldet werden.

Die Bundespolizei weist daraufhin, dass das Auf-/ Ablegen von Gegen-ständen im

Gleisbereich unter gegebenen Umständen eine Straftat dar-stellt und der

Aufenthalt in den Gleisen lebensgefährlich ist.

Verkehrspolizist bei Widerstand leicht verletzt, Wiesbaden,

Emser Straße, 01.04.2022, 20.25 Uhr,

(pl)Am Freitagabend wurde ein Angehöriger der Kommunalen Verkehrsüberwachung der

Stadt Wiesbaden bei einer Widerstandshandlung leicht verletzt. Eine Streife der

Verkehrspolizei wollte gegen 20.30 Uhr in der Emser Straße einen mit vier

Personen besetzten, im Halteverbot stehenden, Mercedes kontrollieren. Hierbei

habe sich einer der Insassen jedoch der Kontrolle entziehen wollen, wobei es zu

einem Gerangel mit einem der eingesetzten Verkehrspolizisten kam und dieser

leicht verletzt wurde. Anschließend ergriff der Täter zu Fuß die Flucht. Zwei

Streifen der zwischenzeitlich verständigten Landespolizei übernahmen im weiteren

Verlauf die Kontrolle der übrigen drei Personen und weitere Polizeikräfte

fahndeten nach dem flüchtigen Täter. Die Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Der Flüchtige wird als 25-30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlank mit einem

Dreitagebart beschrieben. Getragen habe er eine helle Strickmütze, eine dunkle,

hüftlange Steppjacke, eine helle Hose und eine dunkle Bauchtasche quer über die

Brust. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Auseinandersetzung zwischen Kontrolleuren und Person ohne Fahrausweis,

Wiesbaden-Delkenheim, Max-Planck-Ring, 01.04.2022, 19.10 Uhr,

(pl)Am Freitagabend kam es gegen 19.10 Uhr im Max-Planck-Ring in Delkenheim in

der Buslinie 48 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem

21-jährigen Fahrgast und drei Fahrkartenkontrolleuren. Der 21-Jährige konnte im

Rahmen einer Fahrkartenkontrolle keinen gültigen Fahrschein vorzeigen, woraufhin

es im weiteren Verlauf zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrgast und den

Kontrolleuren kam. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2240 zu

melden.

Weitere BMW von Autoaufbrechern angegangen, Wiesbaden-Sonnenberg,

Schuppstraße, 28.03.2022, 12.00 Uhr bis 03.04.2022, 10.00 Uhr,

(pl)In den vergangenen Tagen wurden in Wiesbaden mindestens sieben geparkte BMW

von Autoaufbrechern heimgesucht. Wie bereits in Pressemitteilungen am Wochenende

berichtet, schlugen die Täter in der Nacht zum Freitag dreimal in

Wiesbaden-Sonnenberg und am frühen Samstagmorgen einmal im Siegfriedring zu und

entwendeten hochwertige Einbauteile aus den betroffenen Fahrzeugen. Nun wurden

noch drei weitere Taten bei der Polizei zur Anzeige gebracht. In diesen drei

Fällen waren die Autoaufbrecher im Bereich Schuppstraße, Klopstockstraße sowie

Herminenstraße zugange und entwendeten aus den betroffenen Autos zwei

festinstallierte Navigationsgeräte, ein Tachometer sowie ein Lenkrad. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu allen Fällen unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Außenfassade mit Farbe beschmiert,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 03.04.2022, 01.30 Uhr bis 01.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde die Außenfassade eines Gebäudes in der

Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel mit schwarzer Farbe beschmiert. Ein mit einer

hellen Kapuzenjacke bekleideter Täter besprühte die Fassade zwischen 01.30 Uhr

und 01.40 Uhr mit einem Schriftzug und entfernte sich anschließend über das

angrenzende Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zwei Fahrräder aus Garage gestohlen,

Wiesbaden-Bierstadt, Honiggasse, 29.03.2022, 16.00 Uhr bis 03.04.2022, 17.30

Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Dienstagnachmittag und Sonntagnachmittag aus einer

Garage in der Honiggasse in Bierstadt zwei Fahrräder gestohlen. Die Täter

drangen in die Garage ein und entwendeten hieraus ein silbernes Pedelec von

Ridley sowie ein rot-schwarzes Pedelec von Kalkhoff. Hinweise nimmt das 4.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Mehrere Autos zerkratzt,

Wiesbaden, Hellmundstraße, 02.04.2022, 19.00 Uhr bis 03.04.2022, 13.30 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag zogen Vandalen durch die

Hellmundstraße und zerkratzten mindestens neunzehn am Fahrbahnrand geparkte

Autos. Die betroffenen Fahrzeuge waren zwischen der Bleichstraße und der

Dotzheimer Straße abgestellt. Der durch die unbekannten Täter verursachte

Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Messgeräte aus geparktem Skoda entwendet, Wiesbaden, Wenzel-Jaksch-Straße,

02.04.2022, 12.00 Uhr bis 03.04.2022, 09.00 Uhr,

(pl)In der Wenzel-Jaksch-Straße haben Autoaufbrecher zwischen Samstagmittag und

Sonntagmorgen aus dem Kofferraum eines geparkten Skoda ein Entfernungsmessgerät

sowie ein weiteres Messgerät gestohlen. Die Täter öffneten den Pkw auf

unbekannte Weise, schnappten sich die beiden Messgeräte im Gesamtwert von

mehreren Hundert Euro und ließen das Auto mit offenstehender Heckklappe zurück.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Leichtkraftradfahrer zu Fuß von Unfallstelle geflüchtet, Mainz-Kastel,

Marktstraße, 02.04.2022, 16.40 Uhr,

(pl)Ein Leichtkraftradfahrer ist am Samstagnachmittag in der Marktstraße in

Mainz-Kastel nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw zu Fuß geflüchtet und hat sein

Zweirad mit den daran angebrachten gestohlenen Kennzeichen an der Unfallstelle

zurückgelassen. Der Leichtkraftradfahrer fuhr gegen 16.40 Uhr die Marktstraße

entlang, als er mit seinem Leichtkraftrad in Schräglage geriet und gegen die

Stoßstange eines entgegenkommenden Mercedes rutschte. Nach dem Zusammenstoß

ergriff der Unfallverursacher zu Fuß die Flucht und ließ sein beschädigtes

Zweirad zurück. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der weiteren Ermittlungen

stellte sich heraus, dass die an dem zurückgelassenen Fahrzeug angebrachten

Versicherungskennzeichen im vergangenen Jahr in Mainz-Amöneburg gestohlen worden

sind. Der flüchtige Zweiradfahrer soll ca. 1,90 Meter groß gewesen sein und

längere, blonde Haare gehabt haben. Getragen habe er einen schwarzen

Motorradhelm und eine schwarze Motorradkombination mit Protektoren. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Alkoholisiert Unfälle verursacht und geflüchtet, Wiesbaden, 03.04.2022, 17.50

Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag hat ein alkoholisierter 49-jähriger Autofahrer kurz

hintereinander drei Unfallfluchten begangen. Der 49-Jährige war gegen 17.50 Uhr

mit seinem VW Touran auf der Hermannstraße in Richtung Bismarckring unterwegs,

als er beim Rechtsabbiegen in den Bismarckring die Kontrolle über sein Auto

verlor und gegen einen Baum krachte. Nach der Kollision setzte der Autofahrer

die Fahrt auf dem Bismarckring über den Sedanplatz bis in Seerobenstraße fort,

wo er dann mit einem am Straßenrand geparkten Auto zusammenstieß. Auch hier

flüchtete der 49-Jährige von der Unfallstelle weiter in Richtung Lahnstraße und

verunfallte beim Abbiegen in die Karl-Joseff-Schlitt-Straße mit einem weiteren

geparkten Auto. Statt stehenzubleiben setzte der Unfallverursacher die Fahrt

erneut fort, konnte aber wenig später von den, durch einen Zeugen verständigten,

Polizeikräften angetroffen und festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest

erbrachte einen Wert von über 2 Promille. Letzten Endes hatte dies für ihn eine

Blutentnahme und ein Strafverfahren zur Folge. Da nicht ausgeschlossen werden

kann, dass der Mann auf der Fahrt noch weitere Unfälle verursacht hat, werden

mögliche Geschädigte oder Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich mit der Wiesbadener

Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Stadtgebiet Wiesbaden, 01.04.2022, 19.00 Uhr bis 02.04.2022, 02.30 Uhr,

(pl)In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der Wiesbadener Polizei

und Mitarbeiter der Stadtpolizei im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Wiesbaden“

Kontrollen durch. Unter anderem die Fußgängerzone, das Bowling Green, der Warme

Damm, der Bereich Schulberg, aber auch die Reisinger Anlagen, das Gelände des

Schlachthofes sowie der Neroberg wurden von den Einsatzkräften aufgesucht.

Aufgrund der Witterung war das Personenaufkommen in der Stadt sehr überschaubar.

Insgesamt wurden 20 Personen kontrolliert und gegen eine Person aufgrund

aufgefundener Betäubungsmittel eine Strafanzeige gefertigt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Zahnarztpraxis, Idstein, Rudolfstraße,

Samstag, 02.04.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 04.04.202, 06:40 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende suchten Einbrecher eine Idsteiner Zahnarztpraxis

auf und entwendeten medizinische Geräte. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen

begaben sich die Unbekannten in die Rudolfstraße und machten sich dort an der

Hintertür eines Gebäudekomplexes zu schaffen. Hierdurch gelangten sie in das

Treppenhaus des Gebäudes und suchten die besagte Praxis im vierten Obergeschoss

auf. Dort angekommen brachen sie die Zugangstür auf und entwendeten medizinische

Geräte und Bargeld, ehe sie unbemerkt die Flucht antraten. Erste Hinweise deuten

auf zwei männliche Täter hin, deren Alter auf etwa 25-35 Jahre geschätzt wird.

Einer der Männer sei kräftig, der andere schlank gewesen. Beide hätten helle

Ober-, als auch Unterbekleidungen, dunkle Handschuhe, Kopfbedeckungen sowie je

einen Mund-Nase-Schutz getragen.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Tresor in Bürogebäude aufgebrochen, Geisenheim, Chauvignystraße, Montag,

04.04.2022, 02:30 Uhr bis 05:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Bürogebäude in Geisenheim

eingebrochen und haben den dortigen Tresor geknackt. Der oder die Täter

verschafften sich im Schutze der Dunkelheit zunächst Zutritt zur firmeneigenen

Werkhalle, indem sie gewaltsam die Notausgangstür öffneten. Über die Halle

verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Büroräumen der Firma, wo sie

einen Tresor aufbrachen und das darin befindliche Bargeld entwendeten. Im

Anschluss gelang den Einbrechern unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Zwei Trickdiebe gelangen an Bargeld, Aarbergen-Michelbach, Im Aartal, Montag,

04.04.2022, 11:40 Uhr

(fh)Am Montagvormittag wurde ein Geschädigter vor einem Einkaufsmarkt in

Aarbergen-Michelbach von zwei Trickdieben bestohlen. Der Aarbergener sei gegen

11:40 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes in der Straße „Im Aartal“ von zwei

Unbekannten angesprochen und im Laufe des Gespräches derart abgelenkt worden,

dass es einem der Beiden gelang, Bargeld aus dem Portemonnaie des Geschädigten

zu entwenden. Erst im weiteren Verlauf fiel der Diebstahl auf. Es ist derzeit

lediglich bekannt, dass ein Täter männlich, kräftig und etwa 185 cm groß gewesen

sein soll.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

BMW zerkratzt, Eltville am Rhein, Roßpfad, Donnerstag, 31.03.2022, 18:00 Uhr

bis Freitag, 01.04.2022, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag beschädigten Unbekannte einen im Roßpfad in

Eltville einen abgestellten BMW und hinterließen dabei erheblichen Sachschaden.

Wie bei der Polizei am Freitag angezeigt wurde, hatten Unbekannte das Fahrzeug

in der Nacht zuvor aufgesucht und mit Hilfe eines unbekannten Gegenstandes die

komplette Fahrerseite zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von

etwa 6.000 Euro. Der oder die Täter suchten im Anschluss an die Sachbeschädigung

das Weite.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0

entgegen.

Autoaufbrecher haben es auf Lebensmittel abgesehen, Taunusstein, Bundesstraße

417, Parkplatz neben Wertstoffhof, Freitag, 01.04.2022, 13:50 Uhr und 14:10 Uhr

Am Freitagnachmittag brachen Unbekannte in Taunusstein einen Pkw auf und

entwendeten Lebensmittel aus dem Fahrzeuginneren. Zwischen 13:50 Uhr und 14:10

Uhr stand der graue VW Tiguan eines Taunussteiners auf dem Parkplatz unweit des

Wertstoffhofes in Höhe der B417. Im besagten Zeitraum schlugen Unbekannte die

Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten Nahrungsmittel aus dem

Fahrzeugraum. Im Anschluss gelang den Unbekannten die Flucht. Der Sachschaden

wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.