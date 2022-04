Landau: Die Polizei-New

Geplatzter Reifen (siehe Foto)

A65/AS LD-Nord (ots) – Für leichte Verkehrsbehinderungen sorgte Montagmorgen 04.04.2022, 09.45 Uhr ein geplatzter Reifen eines Sattelzugs auf der A65 bei der Anschlussstelle Landau-Nord/Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 62-jähriger Kraftfahrer aus Schwäbisch Hall bemerkte an seinem LKW die Reifenpanne, bevor der Reifen in Flammen aufging.

Zur Instandsetzung musste der rechte Fahrstreifen abgesperrt werden, weshalb es 3 Stunden lang zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Vorfahrt missachtet

Landau (ots) – Eine verletzte Person und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmittag bei Landau. Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr die K9 von Godramstein in Richtung Böchingen und missachtete im Kreuzungsbereich zur K 10 die Vorfahrt eines 64-jährigen Autofahrers, der von Nußdorf in Richtung Frankweiler fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der 64-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war die für Dauer von einer halben Stunde gesperrt.